Genova. Occupata facoltà di Lettere al fianco della Palestina

Gli studenti universitari di Genova hanno occupato ieri la facoltà di Lettere. “Come studenti e studentesse dell’Università di Genova abbiamo deciso, al termine del corteo studentesco di oggi, di riunirci in assemblea nei locali di Balbi 4 e iniziare l’occupazione della facoltà di lettere e filosofia per dare sostanza pratica alla solidarietà al popolo palestinese contro il genocidio perpetuato dallo stato terrorista di Israele” scrivono in un comunicato gli studenti di Cambiare Rotta.

In continuità con le occupazioni delle università a Napoli, Roma, Torino, Padova, Macerata e Bologna, gli studenti denunciano la complicità anche dell’Università di Genova che collaborano attivamente all’oppressione del popolo palestinese attraverso accordi con università israeliane, apparati della NATO e aziende belliche. “Ci rifiutiamo di essere ingranaggi di questa strage, dai porti alle università: blocchiamo il genocidio, liberiamo la Palestina! Vediamoci in via Balbi 4” è l’appello lanciato dagli studenti.

