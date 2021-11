USB regala un black friday ad Amazon con lo sciopero a Malpensa

Come sempre Cgil-Cisl-Uil si confermano al servizio dei padroni e contro i lavoratori. USB invece, unitamente ai lavoratori di Mle Bcube di Malpensa, che ha in carico anche il magazzino Amazon, è in sciopero dalla mezzanotte del 25 novembre per 24 ore nella giornata del Black Friday.

Già nelle prime ore della giornata i lavoratori hanno fermato lo scarico delle merci causando disagi, tanto che alcuni aerei cargo sono partiti vuoti.

I lavoratori rivendicano il salario perso nel passaggio di internalizzazione che non è stato riconosciuto grazie agli accordi presi con Cgil, Cisl, Uil e Ugl, oltre a contestare un accordo sottoscritto tre giorni prima dello sciopero con briciole per i lavoratori, per provare a depotenziare lo stesso sciopero. Tentativo fallito, la lotta continua.

