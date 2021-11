Milano. “Liberalizziamo i vaccini”, presidio sotto la Regione Lombardia

Oggi 30 Novembre Potere al Popolo Milano ha simbolicamente chiuso il cantiere che ospiterà la nuova sede di Astrazeneca nel distretto MIND.

Lo ha fatto per invitare i milanesi e le milanesi a partecipare al presidio sotto la Regione Lombardia di oggi pomeriggio alle 18.00, in occasione della mobilitazione internazionale per richiedere la liberalizzazione dei vaccini contro il Covid19.

Il vaccino deve essere un bene comune come l’acqua e non l’ennesima occasione per fare profitti. Con il sistema dei brevetti, che l’Unione Europea insiste a voler difendere, resta tagliata fuori dalla vaccinazione la gran parte della popolazione mondiale e questo comporta l’impossibilità di una battaglia efficace contro il virus. In questo modo non basteranno né la 3° né la 4° o la 5° dose per fermare i contagi e debellare il Coronavirus e tutte le sue possibili varianti.

I guadagni delle grandi aziende farmaceutiche finora hanno raggiunto cifre clamorose. Per PFIZER, BIONTECH e MODERNA si parla di 34 MILIARDI DI DOLLARI ENTRO IL 2021. Pfizer e Moderna da sole guadagnano 93 milioni di dollari al giorno. Questi profitti giganteschi vengono a fronte di 8 miliardi di dollari di finanziamenti pubblici per realizzare il vaccino. Ma le aziende si rifiutano di trasferire tecnologie e conoscenze ad altri possibili produttori situati in Paesi più poveri, per mantenere il monopolio e garantirsi ulteriori futuri guadagni.

In questi giorni, dal 30 novembre al 3 dicembre, l’Organizzazione Mondiale del commercio – WTO che ha sempre respinto ogni ipotesi di liberalizzazione dei brevetti sui vaccini, torna a riunirsi in Svizzera. Mentre più di 100 Paesi hanno chiesto una moratoria sui brevetti per salvare l’umanità dalla diffusione del virus, l’Unione Europea e lo stesso governo Draghi si rifiutano di sostenere questa richiesta di civiltà.

Per combattere il virus c’è bisogno d liberalizzare i vaccini e tornare ad investire sulla sanità pubblica.

30 Novembre 2021 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO