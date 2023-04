Milano. La Russa, Sala e Casini contestati. Sulla Resistenza non c’è alcuna memoria condivisa

A pochi giorni dal 25 aprile, Beppe Sala, La Russa e Casini si incontrano tra sodali per presentare il libro di Casini, in cui si propone una riscrittura della storia dentro le mistificazioni della DC, il partito che ha messo il nostro paese sotto l’ombrello della NATO e ci ha regalato la strategia della tensione.

La rappresentazione plastica di un’intera classe dirigente indecente, con un centrosinistra che si dice progressista ed illuminato ma non perde occasione per andare a braccetto coi fascisti, anche laddove non c’è nessuna giustificazione istituzionale.

Nessuna memoria condivisa con gli eredi dei fascisti e con chi si dice antifascista ma porta avanti le stesse politiche di massacro sociale, razziste e guerrafondaie, che infangano la memoria e la lotta antifascista.

Per questo finalmente anche a Milano abbiamo partecipato alla costruzione di un corteo indipendente per il 25 aprile da piazza Cavour alle ore 15 con tutte le realtà antifasciste che non ci stanno a queste operazioni di mistificazione e di revisionismo storico e che vogliono declinare l’antifascismo come lotta per la pace e contro ogni discriminazione e sfruttamento.

Contro questa classe dirigente indecente con la memoria antifascista continuiamo la lotta nel presente!

18 Aprile 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO