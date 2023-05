A Milano gli operai si uniscono agli studenti contro il caro affitti:

Conferenza stampa USB in piazza della Scala, sabato 13 maggio ore 11.00

Le “tendate” degli universitari contro un costo degli affitti che rende impossibile il diritto allo studio incrocia la volontà dei loro genitori a garantire questo diritto.

Sabato mattina i facchini della logistica, i lavoratori dell’industria, i lavoratori del pubblico impiego e le famiglie sotto sfratto saranno alla tendata davanti al Comune di Milano per rivendicare un intervento pubblico nelle politiche per la casa sia per gli studenti che per i lavoratori.

Facchini, operai e studenti, preparano, nell’unificazione delle lotte, lo sciopero generale del 26 maggio per alzare i salari, ridurre l’orario a parità di salario, agganciare gli stipendi al caro vita, combattere infortuni e morti sul lavoro.

Saranno presenti alla conferenza stampa USB, Asia e Cambiare Rotta.

