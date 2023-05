MIlano. Studenti “accampati” sotto Palazzo Marino

Gli studenti universitari di Cambiare Rotta si accampano con le tende davanti a Palazzo Marino a fianco di una famiglia sotto sfratto e del sindacato Asia USB, in continuità con le mobilitazioni contro il caroaffitti che si stanno verificando nelle università di tutta Italia.

La protesta generalizza la questione abitativa mettendo in luce come si tratti di una crisi strutturale che colpisce centinaia di famiglie delle classi popolari, soprattutto in una città come Milano che detiene il primato degli affitti, a cui si aggiunge un carovita spaventoso.

La protesta inoltre indica chiaramente quelli che sono i responsabili di questa crisi, a partire dal centrosinistra che con la legge 431/98 ha liberalizzato il mercato degli affitti e negli anni ha continuato a smantellare il welfare e il diritto all’abitare.

Serve un cambio di paradigma: abolizione della legge 431/98, piano di edilizia pubblica per la casa, piano di residenze universitarie pubbliche e gratuite e un reddito studentesco contro l’esclusione di classe nelle università.

Studenti e lavoratori uniti verso lo sciopero generale del 26/05.

