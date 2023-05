Gallarate (VA). Denunciati per striscione antimilitarista

Durante la celebrazione del centenario dell’Aeronautica Militare svoltosi a Gallarate, alcuni pacifisti hanno manifestato ponendosi davanti ai militari della banda che stava suonando esponendo due striscioni. Il primo recitava “Aeronautica militare: 100 anni di bombardamenti, distruzioni e stragi. Proprio niente da festeggiare”, il secondo invece “No alla militarizzazione delle scuole”.

Sette attivisti sono stati denunciati per “manifestazione non autorizzata”; per uno di loro si è aggiunto il “vilipendio delle forze armate” per aver “esposto pubblicamente uno striscione con scritte offensive nei confronti dell’Aeronautica Militare Italiana”. Lo striscione “No alla militarizzazione delle scuole” invece era una chiara denuncia delle iniziative realizzate nelle scuole dall’Aeronautica Militare per festeggiare il proprio centenario. Uno dei riferimenti va all’accordo all’accordo siglato tra il 41° Stormo e sette istituti scolastici della Sicilia orientale per far svolgere a oltre 350 studenti percorsi di “alternanza scuola-lavoro all’interno della base militare NATO di Sigonella”. In pratica sta per essere introdotta l’alternanza scuola-caserma.

