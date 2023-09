Milano. Gli studenti sgomberati dall’ex cinema Splendor occupato. La protesta si sposta sotto al Comune

Questa mattina l’ex cinema Splendor, occupato sabato mattina per la due giorni di assemblea nazionale chiamata da Tende in Piazza sul diritto all’abitare, è stato sgomberato con uno spropositato dispiegamento di forze dell’ordine.

Di fronte alla ripresa delle proteste e delle mobilitazioni studentesche contro il caroaffitti, ancora una volta la risposta delle istituzioni è la repressione e la progressiva chiusura degli spazi sociali e di agibilità politica, in linea con l’intensificazione degli sgomberi a cui stiamo assistendo da mesi in questa città.

Quest’ennesima repressione non ci fermerà, continueremo la nostra lotta e la nostra mobilitazione contro il caroaffitti e per un’alternativa a questo modello di città: per questo anche noi questo pomeriggio alle 18 saremo in presidio davanti a Palazzo Marino.

