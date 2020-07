Colletta alimentare per il presidio dei mulini

Sosteniamo la resistenza notav!



Da oltre una settimana il movimento NOTAV è tornato a presidiare la valle per evitare l’ulteriore allargamento del cantiere e la conseguente devastazione del territorio. Ogni giorno decine di persone si danno il cambio al presidio dei Mulini, mentre tanti altri/e disturbano l’operato delle forze dell’ordine che militarizzano la valle.

Nelle prossime settimane si terranno molte iniziative in valle che vi invitiamo a seguire qui: Notavinfo Notav

Intanto però è necessario l’aiuto di tutti per sostenere il presidio dei Mulini. Per questo abbiamo pensato di lanciare una colletta alimentare per raccogliere e consegnare al presidio cibo e bevande a chi sta resistendo. Chiunque volesse donare del cibo a lunga conservazione (pasta, scatolette, succhi,…) a Torino, ci contatti in privato sulle nostre pagine social o alla mail paptorino@gmail.com entro questo fine settimana!

Forza No Tav, fino alla vittoria!

