Torino. Presidio No Tav, per Nicoletta e Dana

Mattina al presidio No Tav vicino al Tribunale di Sorveglianza. Siamo scesi in strada per pretendere la liberazione completa di Dana, Nicoletta e di tutti i militanti e le militanti No Tav che si trovano privati della libertà.

È assurdo che in questo paese chi lotta contro speculazione finanziaria e devastazione ambientale venga arrestato per aver causato un danno di poche centinaia di euro ad un gestore autostradale. Non vogliamo più grandi opere utili solo alle tasche di mafie e grandi imprese, vogliamo che le nostre risorse vengano investite in tante opere utili, a partire dalla tutela ambientale, dalla difesa della salute, dalla lotta all’inquinamento e dalla costituzione di un sistemati di trasporti davvero capillare ed efficace. Nicoletta, Dana e tutto il movimento No Tav lottano da anni per tutto questo, per costruire un mondo in cui siano più importanti i bisogni del popolo rispetto al profitto privato. No tav fino alla vittoria! Libertà per Nicoletta, Dana e per tutti i/le notav!

10 Ottobre 2020 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO