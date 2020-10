Torino. Speaker corner con Usb e Potere al Popolo

Aderiamo e parteciperemo allo speaker corner indetto da USB Piemonte oggi pomeriggio, a partire dalle 17.30 in piazza Emanuele Filiberto (zona Quadrilatero).

Fin dal primo momento ci siamo battuti, come Potere al Popolo, perché la pandemia da Covid-19 fosse colta come un’occasione per mettere in discussione un modello economico e sociale fondato sugli interessi dei privati, a scapito di quelli collettivi: punto reso evidente dal cronico sottodimensionamento di un servizio sanitario nazionale pubblico negli anni smantellato, aziendalizzato e privatizzato; o dalla parallela erosione del welfare a tutti i livelli, con il conseguente peggioramento delle condizioni di vita di milioni di persone.

Questa nuova recrudescenza della pandemia ci restituisce nuovamente l’immagine di una classe politica allo sbaraglio, capace solamente di prendere provvedimenti alla giornata destinati a essere rapidamente superati, senza alcuna visione strategica e senza alcuna capacità di gestire collettivamente, senza scaricarne i costi su nessuno, un evento che colpisce la società nel suo insieme.

Come Potere al Popolo crediamo sia dunque indispensabile prendere provvedimenti che consentano di affrontare il Covid-19 nel modo più incisivo possibile e con i minori costi sociali:

– dove ormai la diffusione del virus è fuori controllo (come Torino e il Piemonte di queste settimane) è necessario che si arrivi al lockdown garantendo preliminarmente il reddito e il sostentamento economico a tutte le persone che vedono il loro lavoro danneggiato o in pericolo a causa del fermo delle attività;

– Tamponi di massa effettuati su tutta la popolazione a intervalli regolari, nell’ambito di un immediato potenziamento della sanità pubblica a ogni livello;

– al fine di finanziare queste indispensabili misure, è necessaria una immediata tassazione di emergenza, attraverso una imposta patrimoniale verso i super-ricchi.

Sanità Pubblica E Reddito per tutti

