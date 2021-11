Nuova giunta Lo Russo, vecchio “Sistema Torino”. Lunedi presidio in piazza

Presidio sotto il Comune di Torino durante il primo consiglio comunale, rilanciare l’alternativa sociale a questo modello!

La nuova giunta Lo Russo sa già di vecchio: le prime dichiarazioni riportano senza sconti al modello basato su grandi progetti speculativi, centro città come una vetrina per grandi eventi, esternalizzazioni e precarietà lavorativa, sostegno ai privati a scapito del pubblico e assessori “consigliati” dalle fondazioni bancarie.

Un modello che i 5 Stelle avevano dichiarato di voler stravolgere ricevendo un largo sostegno da larghe fette di popolazione. Aspettative che hanno però totalmente disatteso sia ignorando i bisogni delle periferie sia avvicinandosi nuovamente al medesimo modello di gestione del Sistema Torino.

Un modello di sviluppo che ha prodotto in oltre tre decenni problematiche sociali sempre più pesanti per la città. Una gestione che ha creato diseguaglianze crescenti orientando le risorse della città a favore di pochi grandi imprenditori e gruppi finanziari a scapito di un’altissima fetta di lavoratori che vivono di lavori sempre più precari e meno pagati.

La giunta Lorusso ripropone oggi tale visione politica, che ha compromesso l’accesso a strati di popolazione sempre più ampi da diritti elementari come la casa, il lavoro, la sanità, i trasporti fino ai documenti.

Convochiamo un presidio pubblico sotto il Comune di Torino il giorno del primo consiglio comunale l’8 novembre alle 16:30, aperto a tutte le realtà e ai singoli che da anni portano avanti battaglie per contrastare questo modello escludente di sviluppo. Scendiamo in piazza per rafforzare l’alternativa sociale in questa città e rimettere al centro i bisogni e le necessità delle classi popolari, dei lavoratori e degli emarginati.

Presidio organizzato da:

Potere al Popolo! Torino

Cub

Asia Usb

Cambiare Rotta- Organizzazione giovanile comunista

Assemblea No Tav Torino e cintura

Mamme in piazza per la libertà di dissenso

