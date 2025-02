Torino. Domenica assemblea e manifestazione popolare contro le intimidazioni fasciste nelle periferie

Contro l’abbandono delle periferie, le intimidazioni fasciste e il razzismo, ora e sempre resistenza. Domenica 9 febbraio sono state convocate una assemblea e poi una manifestazione popolare a Barriera di Milano.

OST Barriera ha subìto nella notte di sabato 1 febbraio una intimidazione fascista, un atto volto a spaventarci a cui abbiamo intenzione di rispondere chiamando gli abitanti di Barriera, le realtà politiche, i collettivi, i sindacati, i circoli e le associazioni attive nel quartiere a ragionare da una parte su come attivarsi di fronte alla violenza fascista; dall’altra a ragionare sul ruolo da avere in un quartiere abbandonato, che vive tutte le problematiche della nostra società.

Quanto accaduto ad OST non è un caso isolato, solo qualche settimana fa un episodio anche più grave in termini di violenza esercitata ha colpito lo storico circolo Banfo, sempre in Barriera di Milano. Il fascismo e il razzismo sono ormai completamente sdoganati dalla politica, tanto che gruppi di fascisti si sentono autorizzati a portare la loro propaganda nelle scuole e nelle università e di fronte a chi resiste non si fanno problemi ad usare la violenza, sempre più spesso legittimata dai partiti al governo. Per non parlare del simbolismo nazista ormai entrato nella “normalità”, ridotto troppo spesso a goliardia o a “ragazzate”.

Di fronte alla crisi della politica assistiamo ad un vero e proprio rigurgito fascista affiancato dal suprematismo bianco, tanto in UE quanto negli USA. Il Giorno del ricordo (in cui i fascisti commemorano i “martiri delle foibe”) è solo una ulteriore occasione di accettazione della propaganda fascista, cosa che non nasce certo con il governo Meloni.

Tutte le forze democratiche e coerentemente antifasciste non possono arretrare di fronte a questi attacchi, pensiamo sia necessario riprendere i valori della resistenza all’antifascismo.

Dall’altra parte non si può sottovalutare il fatto che le destre conquistano sempre più consenso, non certo per merito delle loro politiche ma piuttosto perché capaci di indicare nello “straniero” e nel “povero” la responsabilità delle enormi problematiche che si riversano nelle periferie.

La mancanza dei servizi essenziali nei quartieri di periferia; l’abbandono istituzionale, come stiamo assistendo alla questura di corso Verona; l’espulsione violenta dei ceti popolari nelle zone da gentrificare; l’assenza di garanzie sui diritti fondamentali per tante persone che abitano le periferie: sono tutti elementi che favoriscono le politiche di destra. Utili non certo a trovare soluzioni per gli abitanti ma piuttosto a inculcare la paura, il razzismo e la criminalizzazione. Offrendo poi la falsa soluzione della militarizzazione delle nostre strade per far fronte a quella violenza che loro stessi generano.

Vogliamo che quanto accaduto ad OST sia un elemento da utilizzare per rappresentare la dignità delle persone che vivono in Barriera, pensiamo che debba servire per riaffermare la lunga storia antifascista del nostro quartiere. Non possiamo lasciare spazi al razzismo e pensiamo sia necessario assicurare un livello di vita decente, diritti alla cittadinanza, alla casa, alla salute e al lavoro per tutte e per tutti!

Invitiamo a partecipare all’assemblea di quartiere che si terrà in via Pietracqua 9, questa domenica alle ore 15 e alla manifestazione popolare e antifascista per le strade del quartiere che seguirà subito dopo, dalle ore 17,30!

