Bari. Contestato Mattarella

NO NATO, NO INVIO DI ARMI: FUORI L’ITALIA DALLA GUERRA!

Già dal giorno prima la città è stata blindata, circondata da aerei militari e navi da guerra lungo la costa, per una giornata che mai come quest’anno, nel contesto di sostegno dell’Italia alla guerra imperialista NATO e UE in Ucraina, rappresenta appieno il totale sdoganamento della propaganda bellicista e la sua normalizzazione.

Con questo messaggio abbiamo accolto venerdì mattina Sergio Mattarella in una Bari completamente militarizzata per la “festa delle forze armate”.

Anche dai nostri atenei continueremo a mobilitarci contro la guerra e questo governo, contro un modello universitario che, mentre si finanziano le armi e la ricerca militare, cade a pezzi ingrassando i profitti privati.

Per una nuova università in una nuova società, saremo allora in piazza il 18 novembre nella data di mobilitazione nazionale universitaria in una prospettiva di opposizione a tutto campo al governo Meloni verso e oltre lo sciopero generale del 2 dicembre.