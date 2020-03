Solinas chieda immediatamente il sostegno di Cuba

E’ di questi giorni la notizia che la Lombardia, fortemente colpita dall’emergenza coronavirus, ha espressamente chiesto l’aiuto di Cuba per mezzo del suo assessore regionale alla Sanità Giulio Gallera, ottenendo rassicurazioni in merito all’invio di 53 medici e infermieri cubani molto qualificati.

Perciò ci facciamo portatori di una proposta da avanzare al Presidente della Regione Christian Solinas e all’Assessore alla Sanità Mario Nieddu affinchè contattino immediatamente l’Ambasciata di Cuba in Italia e, per effetto del Decreto legge 17 marzo 2020 Art. 13, e in considerazione della manifesta disponibilità dell’Ambasciata di Cuba in Italia (Nota informativa N. 3/2020 dell’Ambasciata di Cuba in Italia, cfr. https://italiacuba.it/2020/03/15/nota-informativa-n-3-2020-dellambasciata-di-cuba-in-italia/) richiedano per la Sardegna l’immediato invio di aiuti per fare fronte all’emergenza.

In Sardegna attualmente abbiamo oltre 200 contagiati, alcuni morti e enormi difficoltà organizzative e di personale, abbiamo estremo bisogno di aiuto specializzato e di professionisti già sperimentati in emergenze di alto livello. Non aspettiamo che la situazione degeneri ulteriormente e ci costringa a contare i morti a decine e centinaia: bisogna agire subito!

Attendiamo fiduciosi una presa di posizione ufficiale e tempestiva da parte della Giunta regionale: i Sardi hanno bisogno di risposte immediate.

