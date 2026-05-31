Cagliari. Martedì 2 giugno corteo contro l’occupazione militare della Sardegna

Siamo di fronte a un’intensificazione con pochi precedenti della guerra imperialista.

L’entità sionista, braccio armato dell’impero statunitense, ha esteso le sue politiche genocidiarie al Libano e all’Iran, con la complicità dell’Europa e in particolare dell’Italia, che a più riprese è stata definita dal governo sionista come uno dei maggiori alleati di “Israele” per via degli innumerevoli accordi economici e militari che continua a intraprendere con esso.

E questa stessa Italia, che ha colonizzato la nostra Sardegna rendendola una base militare per gli eserciti imperialisti e un villaggio vacanze per i turisti, vorrebbe che il 2 giugno festeggiassimo la “festa della Repubblica”?

Noi non ci stiamo.

Vogliamo riappropriarci della nostra terra e dei nostri legami con gli altri popoli del Mediterraneo, rompendo con chi continua ad avvelenare la nostra terra, ad estrarre le nostre risorse, a cancellare la nostra cultura e a costringerci ad emigrare, unendoci alla lotta che da secoli viene combattuta dagli altri popoli colonizzati contro il nostro stesso nemico: il colonialismo, l’imperialismo, la NATO e l’asse USA-UE-“Israele”.

La lotta anti-imperialista è l’unico mezzo per autodeterminarci e poter finalmente costruire una sanità funzionante, un’istruzione per tutti, un lavoro senza sfruttamento, un’economia asservita a chi abita la Sardegna, combattendo l’oppressione di genere e la repressione delle comunità razzializzate; per poter costruire con i popoli nostri vicini delle relazioni basate sulla solidarietà e non sulla dominazione reciproca.

Per continuare a costruirla ci vediamo a Marina Piccola il 2 giugno alle 16:00!

31 Maggio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO