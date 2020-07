Catania. Domani apertura Sportello Casa ASIA-USB

Apre domani a Catania lo Sportello Casa ASIA USB con lo scopo di difendere il DIRITTO ALL’ABITARE e di dare voce agli inquilini e agli abitanti oggi ulteriormente schiacciati tra un mercato privato sempre più inaccessibile e l’assenza di assegnazione di CASE POPOLARI.

Per la consulenza e l’assistenza legale e gratuita sugli affitti, sugli sfratti, sui pignoramenti, per la tutela nell’assegnazione degli alloggi popolari vi aspettiamo presso la sede del CSP “Graziella Giuffrida”, in via Vittorio Emanuele 436, tutti i martedì dalle 17 alle 20.

Per informazioni:

tel 3492926242

catania.asia@usb.it

