Catania. Ai disabili è negato il diritto all’abitare, e non solo

MARTEDÌ, ORE 17, PRESIDIO IN PREFETTURA “I DISABILI NON CHIEDONO PRIVILEGI”

A Catania oltre 10 mila abitazioni private risulterebbero non abitate, meglio dire che risultano sfitte. Ma sono realmente tutte sfitte?

Tantissime di queste abitazioni ufficialmente sfitte sono abitate da persone in condizioni lavorative precarie costrette e costretti a subire le condizioni “in nero” imposte dai proprietari.

Non solo, ci sono anche persone, come la disabile in carrozzina che avendo dovuto lasciare la casa per fine locazione e non riuscendo a trovare casa, perché a Catania alle persone disabili che vivono da sole e in carrozzina difficilmente si affitta, è stata costretta ad un affitto senza contratto.

Ci sono tante persone disabili alle quali nonostante sia riconosciuta dalle istituzioni preposte la gravità della loro patologia, invece il diritto all’abitare e non solo, è di fatto negato dalle stesse istituzioni che dovrebbero tutelarle.

Noi di ASIA USB chiediamo alla Prefettura e all’Ammistrazione comunale d’intervenire immediatamente per bloccare gli sfratti per morosità non colpevole o per fine contratto di locazione che riguardano le persone disabili; per trovare una soluzione a tutti i “macigni” che incombono sulla popolazione disabile;

E chiediamo al signor sindaco l’insediamento del GARANTE COMUNALE DEI DISABILI, già previsto dal 2015.

