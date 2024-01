Catania.”Il Garante comunale per i diritti dei disabili ancora non c’è”

Il presidio “I disabili non chiedono privilegi”, indetto dal movimento civico Catania Più Attiva”, che si è tenuto martedì pomeriggio davanti alla Prefettura, ha registrato una serie di denunce nei confronti delle mancanze e dei soprusi consumati dal Comune nei confronti della popolazione disabile. Fra le denunce quelle di Asia Usb:

“Fra tutti i torti che incombono sulla popolazione disabile catanese denunciamo la mancanza del GARANTE COMUNALE PER I DIRITTI DEI DISABILI. Pertanto chiediamo al signor sindaco Trantino l’immediato avviamento dell’iter previsto per permetterne l’insediamento, insediamento possibile sin dal 2015 e ad oggi non realizzato”.

Inoltre, “Asia Usb chiede alla Prefettura e al Comune di Catania il blocco degli sfratti per morosità non colpevole o per fine locazione per le persone disabili, indipendentemente dalla loro patologia,a cui dev’essere garantito il diritto alla casa, che, ricordiamo al signir Sindaco Trantino, non è un privilegio”.

Al 3492926242 è attivo lo SPORTELLO CASA totalmente GRATUITO.

