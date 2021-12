Lunedì 13 sciopero generale di 8 ore in Toscana

Contro il licenziamento di due delegati USB alla CSO di Scandicci

Contro il licenziamento dei due delegati sindacali Paolo e Andrea, USB ha proclamato lo sciopero generale di 8 ore in tutti i settori produttivi della Toscana non interessati dalla legge 146/90.

La proclamazione di uno stato di agitazione con una richiesta di confronto e la necessità che l’azienda corrisponda il nuovo premio di risultato. È bastato questo alla CSO srl di Scandicci per licenziare in tronco due nostri delegati sindacali: Paolo Bonardi e Andrea Sarti.

Un attacco gravissimo, che devasta le famiglie di Paolo e Andrea, colpevoli di aver svolto al meglio il loro ruolo su mandato di un’assemblea dei lavoratori.

Un tentativo di mettere a tacere un’organizzazione sindacale come USB che si batte in maniera concreta per i diritti e la dignità dei lavoratori e delle lavoratrici.

Lunedì 13 dicembre 2021 sciopero generale di 8 ore

in tutti i settori produttivi della Toscana non interessati dalla l.146/90

Alle ore 10.00 presidio davanti ai cancelli della CSO di Scandicci

Tutti i lavoratori e le lavoratrici sono chiamati a partecipare per chiedere la reintegra immediata di Paolo e Andrea.

Per difendere il diritto all’agibilità sindacale nei luoghi di lavoro, perché non riaccada ad altri lavoratori di altre organizzazioni sindacali!

