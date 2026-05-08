- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANOUltima modifica: stampa
Segretario Usa a Roma
Argomenti:
ARTICOLI CORRELATI
-
Roma. Confermato sciopero dei trasporti per il 31
Insoddisfacenti le aperture dell’azienda Si è svolto stamattina presso la Prefettura di Roma l’incontro tra ATAC e USB, ORSA...
-
Trattato UE-Usa. Due debolezze per contrastare la Cina
In grande silenzio (mediatico), siamo già arrivati al “quarto round” della trattativa Ttip, mirata alla costruzione di un’area di...
-
Accordi fuffa: la deindustrializzazione Usa è irreversibile
Penso che la formazione degli strati politici europei sia tale ormai che non riescono proprio a trovare, ad individuare,...