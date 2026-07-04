- © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANOUltima modifica: stampa
Pausa pubblicitaria
Argomenti:
ARTICOLI CORRELATI
-
Germania. Denunciati Sholz e otto ministri per complicità con il genocidio a Gaza
Venerdi pomeriggio a Berlino si è tenuta una conbferenza stampa promossa dalle organizzazioni “Giustizia e responsabilità per la Palestina”,...
-
Iran. Se le proteste non scalzano il regime arriverà l’attacco militare israeliano
Se il regime iraniano non crollerà sotto il peso delle proteste, Israele andrà all’attacco. La connessione tra questi due...
-
Relatrice speciale Onu: “Nei Territori Palestinesi occupazione e apartheid devono finire
La relatrice speciale dell’Onu, Francesca Albanese, in una intervista all’agenzia AGI, si dice “molto preoccupata” tanto per i palestinesi che...