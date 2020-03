“Altro che eccellenza. Abbiamo portato il sistema sanitario al collasso”

In questo servizio del Tg “Sono le venti”, Vittorio Agnoletto, medico e attivista, spiega come anche in Lombardia la privatizzazione del sistema sanitaria abbia provocato serissimi danni che la narrazione sulla “eccellenza” non può più omettere. L’emergenza coronavirus diventa una drammatica conferma dei fatti e delle denunce fatte in questi anni di tagli, privatizzazioni e dogma liberista.



