Vespa e la “nuova prigione di Moro”, come siete caduti in basso…

Riceviamo e volentieri pubblichiamo un contributo del ricercatore Gianremo Armeni che decostruisce implacabilmente l’ultimo scoop sul sequestro Moro realizzato dal giornalista di Rai news Federico Zatti e proposto da Bruno Vespa nella edizione di Porta a Porta del 13 maggio scorso.

Secondo Zatti due disegni ritrovati nella base brigatista di via Gradoli a Roma proverebbero che il vero luogo dove fu custodito Moro, almeno nei primi momenti del sequestro, non fu via Montalcini, ma un locale della Loyola univesity sito in via dei Massimi 114, a poca distanza da via Fani.

Si tratta di un ennesimo clamoroso fake, come ci spiega dettagliatamente Armeni. Basta sovrapporre il disegno fatto dai Br con la piantina del carcere di massima sicurezza di Marino del Tronto per capire che lo schizzo raffigurava quella struttura carceraria in costruzione. Il comitato rivoluzionario marchigiano e la colonna romana erano in stretto contatto.

Conosco bene il carcere speciale di Marino del Tronto perché dopo essere stato ricondotto in Italia dalla Francia vi ho trascorso oltre quattro mesi in isolamento, dalla metà di settembre 2002 al gennaio 2003, salvo alcuni giorni durante le feste di fine anno, quando venni appoggiato provvisoriamente nella sezione circolare visibile nelle immagini, per permettere la riverniciatura della mia cella ridotta in pessime condizioni.

La dietrologia, emersa sulla scena pubblica degli ultimi decenni come «disciplina che predice il passato», è quella particolare branca del complottismo che in Italia si occupa del decennio ’70 del Novecento, della lunga stagione della lotta armata condotta da alcune formazioni rivoluzionarie della sinistra sorte in quegli anni, e in modo particolare del sequestro e della uccisione nel 1978 del presidente della consiglio nazionale della Democrazia cristiana Aldo Moro, per poi estendere il suo campo interpretativo retroattivamente, all’inizio della Repubblica, e posteriormente fino alla stagione del berlusconismo, includendovi le stragi di mafia.

Utilizzata per fornire argomenti e fabbricare prove false necessarie alla battaglia politica, si è via via trasformata nel tempo. Se all’inizio fu impiegata dalla destra, divenne nei decenni successivi appannaggio pressoché totale della cultura e del modo di pensare della “sinistra”. Strumento impiegato per costruire alibi utili a giustificare rovesci e fallimenti delle proprie strategie politiche e dei crudeli imprevisti della storia.

Il deep state



Con l’appannarsi dei pensieri forti del Novecento e la crisi delle teorie critiche della società, è venuta meno la capacita di leggere i processi storici.

La crisi delle «democrazie», i fenomeni di oligarchicizzazione dei sistemi politici accompagnati dalle ondate populiste, la finanziarizzazione dell’economia hanno reso sempre più lontani le sedi dei decisori e invisibili i meccanismi che regolano i processi decisionali. Il potere si presenta senza volto sorretto da dispositivi tecno-economici ormai insondabili.

Questa opacizzazione ha visto soccombere le categorie della critica a vantaggio delle sindromi del sospetto, una perdita di intelligibilità della realtà che ha aperto la strada alle derive cospirazioniste come sistema di pensiero e lettura delle vicende politiche e umane che attraversano il pianeta.

L’ottocentesco «comitato d’affari» si è trasformato nel «regno segreto», lo “Stato profondo”, “il lato nascosto” dove si architettano piani, si manipolano informazioni, si controllano pensieri, si iniettano sieri.

Il complotto non è più un singolo intrigo, un episodio, ma la forma stessa della società. Prende forma così un complottismo unidimensionale che spoliticizza la società e assomiglia a quel lontano Istrumentum regni di cui parlava Machiavelli.

Tecnica e complotto



Anche l’epoca della digitalizzazione ha giocato un ruolo in questa deriva: l’accessibilità a una enorme quantità di dati e contenuti, la possibilità di consultare archivi online, in questo caso quelli delle commissioni parlamentari, l’uso di alcune applicazioni come google maps, il proliferare di gruppi di discussione sui social, sono strumenti che hanno permesso a chiunque di informarsi, farsi un’idea, scambiare e condividere opinioni appassionandosi a vicende passate.

Questa nuova permeabilità e trasparenza, questa maggiore democrazia delle fonti ha tuttavia generato un inquietante risvolto della medaglia che ha iperbolicamente accresciuto la sindrome dell’occulto, la caccia all’invisibile, come se la luce, la troppa luce avesse improvvisamente accecato anziché illuminare.

Accade così che chiunque aspiri a trasformarsi nei panni del “piccolo detective” che pensa senza grandi studi, poco metodo, troppa presunzione e molta approssimazione, di scoprire segreti, portare alla luce trame. Perché tutto ormai non può essere che trama e segreto, unico dispositivo narrativo proponibile, altrimenti è noia.

*****

Non basta un plaid per ripararsi dal freddo

di Gianremo Armeni

Il 13 maggio scorso, sul finire della popolare trasmissione di Rai Uno, Porta a Porta, è andata in onda un’inchiesta curata dal giornalista Federico Zatti, relativamente alla prima prigione di Aldo Moro. È convinzione di Zatti che fosse ubicata in via Massimi, all’interno di un complesso che oggi è di proprietà della Loyola University.

Inchiesta sbalorditiva per le conclusioni, claudicante per gli elementi probatori portati a sostegno. Un classico esempio di apparato teorico-empirico sorretto da meccanismi di riduzione e sottrazione, dove trova cittadinanza soltanto ciò che possa accreditare l’ipotesi di lavoro.



Il caso Moro rappresenta da decenni una voragine in cui sono caduti rovinosamente tutti coloro che hanno giocato la partita della ricerca storica con un mazzo di carte truccato (nel caso di Zatti sono fortemente convinto della sua buona fede, cosa che verrà dimostrata in seguito), dove le scartine hanno prevalso sugli assi, del tutto assenti.



Chiunque negli anni si sia gettato nella mischia della scoperta clamorosa con effetti scenici, ha finito soltanto per scoprire che in larga parte “la raccontavano giusta” i brigatisti. Non ne sono usciti indenni nemmeno nomi eccellenti, i quali dovrebbero essere presi ad esempio per evitare di ripetere lo stesso errore metodologico, una sorta di gioco di prestigio che consiste nel sottrarre per far combaciare. Ma qui sembra che gli errori escano dalla porta e rientrino dalla finestra.



Una breve premessa sul dato numerico di carte a disposizione sul caso Moro sarà propedeutica alla trattazione dei documenti esibiti dal giornalista, la parte più nebulosa di tutta l’inchiesta. Nella vastissima giungla documentale prodotta in quasi mezzo secolo (dalla polizia giudiziaria, 5 processi, 2 commissioni parlamentari esclusivamente dedicate al sequestro dello statista democristiano, la commissione Stragi in cui è presente il «filone caso Moro», centinaia di monografie, documentari, articoli di stampa, e quant’altro), diventa proibitivo stabilire l’esatto ammontare delle carte; il discorso non migliora qualora si volesse raggiungere una cifra che con buona approssimazione si avvicini alla realtà.

Stiamo parlando di cifre in milioni, non in migliaia.



Dal servizio andato in onda a Porta a Porta si intuisce come l’autore del presunto scoop non abbia un quadro d’insieme organico della vicenda, e non abbia sviluppato gli anticorpi per proteggersi dalle trappole che da sempre riserva il caso Moro. Se i campanelli d’allarme non suonano, la cautela cede il posto all’arrembaggio.



Le imprecisioni dell’autore iniziano a serpeggiare sin dalle prime battute. A suo avviso, via Gradoli fu la base operativa del sequestro Moro. Assolutamente falso. Inesattezza dettata forse dal fatto che all’epoca l’appartamento era abitato da due militanti che costituivano una delle massime espressioni delle Brigate Rosse, Moretti e Balzerani.



Per invalidare questo ennesimo presunto scoop basterebbe esporre sin da subito l’analisi relativa ai repertori planimetrici, tralasciando tutto il resto, ma è preferibile procedere per gradi. Per diradare la nebbia che avvolge scoperte mirabolanti, meglio valutare l’indagine sotto un profilo unitario, partendo dalle fondamenta, le testimonianze dell’epoca.

A) È lo stesso Zatti, difatti, ad assegnare un ruolo cruciale alle dichiarazioni rilasciate a ridosso della strage da alcuni passanti casuali. Ciò è inequivocabile:

Zatti: «Innanzitutto, mi sono basato sulle testimonianze, è sorprendente come nel primo chilometro e mezzo ci siano dei testi oculari, poi più nulla».

Verso la fine del servizio, Vespa riepiloga quanto esposto dall’autore dell’inchiesta nello spazio che ha avuto a disposizione: «Quindi, lei dice che i testimoni hanno ‘accompagnato’ la fuga da via Fani fino a via Massimi, dopodiché nessuno ha visto nulla, segno che lì qualcosa è accaduto». Affermazione alla quale Zatti ha prima annuito, poi confermato.

Passiamole in rassegna queste testimonianze, ci si renderà meglio conto del meccanismo di riduzione e sottrazione a cui facevo riferimento.

I testimoni che videro il convoglio percorrere la via di fuga sono 4, ma il giornalista, stranamente, ne cita soltanto 3, dimenticandosi (o disconoscendo) le dichiarazioni della signora Elsa Maria Stocco, che non collimano affatto con le premesse del suo teorema. Anche riguardo alla testimonianza della signora De Luca Anna siamo in presenza di una grossa forzatura.

1) Antonio Buttazzo (commissione Moro 1 – volume 30 – pp. 78-79-80) seguì il convoglio in fuga per circa un chilometro, da via Stresa fino a piazza Walter Rossi (ex piazza Igea).

2) Buttazzo cedette metaforicamente il testimone alla signora Iole Dordoni, la quale intercettò visivamente un altro segmento di strada. In una prima dichiarazione, quella del 16 marzo 1978 (commissione Moro 1 – volume 30 – p. 81), ella affermò:

«Ho visto le auto proseguire a forte velocità fino a via Massimi, angolo di Villa Rossini, da quel momento le ho perse di vista».

Nella testimonianza successiva, del gennaio 1979 (volume 42, pp. 510-511), aggiunse:

«Queste autovetture dopo aver superato la sbarra di ferro situata sulla via Casale De Bustis, hanno proseguito dritto per la via Massimi, senza girare a sinistra o a destra. Non sono in grado di dire se le macchine hanno proseguito fino a via Serranti o sono girate per via Bitossi, ciò perché dalla posizione in cui mi trovavo non mi era possibile vedere la prosecuzione di via Massimi…».

Siamo in presenza di una dichiarazione che non lascia intendere chissà quale sparizione improvvisa in via Massimi, emerge soltanto l’impossibilità di scrutare oltre. Difatti, la teste lascia aperta l’eventualità che potessero aver proseguito fino a via Serranti o girato per via Bitossi.

3) Decisamente più incisiva ai fini di questa controinchiesta è la dichiarazione della signora Anna De Luca (commissione Moro 1 – volume 30 – p. 83), che Federico Zatti correttamente cita:

«Subito dopo è transitata la terza macchina, la donna ha chiuso la catena, e dopo è salita a bordo della terza macchina, e la stessa macchina è ripartita alla stessa velocità delle altre due, proseguendo tutte e tre insieme, in via Casale De Bustis, nella direzione dove c’è l’incrocio di via Massimi. Però ho visto che non hanno voltato per via Massimi, ma hanno proseguito dritti, finché non sono scomparsi dalla mia vista».

Qui c’è una vera e propria manipolazione della testimonianza perché il giornalista in trasmissione ha fatto la seguente affermazione:

«La signora vide le macchine salire la salita di via Massimi proprio in corrispondenza di quella quercia che abbiamo visto prima. Ecco, il posto è la Loyola University (via Massimi), è lì che svoltano le auto».

Dal servizio non si comprende bene se Zatti attribuisca alla teste anche il passaggio in grassetto, oppure sia una sua conclusione, ad ogni modo, una cosa è certa: la testimone ha completamente negato la svolta per via Massimi: “proseguirono dritti”.

4) Come accennato, dal novero delle testimonianze, l’autore dell’inchiesta ha omesso quella di Elsa Maria Stocco, le cui dichiarazioni sono in netto contrasto con l’impianto imbastito, ovvero, che nessun teste vide le auto oltre via Massimi. Così si espresse la Stocco (volume 30, pp. 97-98):

«[…] Una macchina di grossa cilindrata che a forte velocità s’è fermata in via Bitossi, proprio di fronte alla mia abitazione, proveniente da via Massimi. […] A questo punto, i due, senza dire alcuna parola si sono allontanati, sempre alla guida delle due autovetture, in direzione di via Bernardini Pietro».

Pertanto, la Stocco vide il convoglio provenire da via Massimi, non sparire in quella via, per poi allontanarsi verso via Bernardini. (1)

Non ci sono ulteriori testimonianze semplicemente perché a piazza Madonna del Cenacolo, poco oltre, fu fatto il trasbordo dall’auto su cui era stato fatto salire Moro, al furgone che poi arrivò a via dei Colli Portuensi.



Già a questo primo livello dell’inchiesta siamo in presenza di diverse problematiche che rischiano di invalidare aprioristicamente l’apertura dei nuovi scenari sbandierati da Zatti. Le solide premesse su cui l’autore faceva affidamento, potrebbero celare delle pericolose sabbie mobili? A breve lo scopriremo.

B) Veniamo ora ai 2 documenti mostrati a Porta a Porta. Si tratta di un paio di schizzi planimetrici fatti dai brigatisti della colonna romana, rinvenuti nel 1978 a via Gradoli. Entrambi sono stati catalogati dalle autorità sotto la voce: rep. n. 777.



Zatti ha espressamente detto che entrambi sono di domino pubblico, il che corrisponde alla realtà, come difatti indicano le diciture in alto, a sinistra e a destra del numero di pagina, si deduce chiaramente che sono stati estrapolati dalla prima commissione parlamentare d’inchiesta (i cui volumi si trovano anche in rete), o almeno il primo qui sotto allegato (volume 48, p. 538).



La commissione, difatti, coeva al primo processo Moro, era solita acquisire dall’archivio della Corte d’Assise di Roma quei documenti del processo che più le interessavano.

Zatti, a ragione, sostiene che l’immagine sopra sia più o meno nota. Difatti, fu inserita dal giornalista Paolo Cucchiarelli in una delle sue pubblicazioni, voglia perdonarmi l’autore se non ricordo esattamente quale.



Fu pubblicata anche sulla piattaforma social di un noto gruppo Facebook (Sedicidimarzo), dall’amministratore Franco Martines, in data 13 settembre 2023. Fui io stesso a darla a Martines, unitamente all’altra mostrata in tv da Zatti, che a breve riproporrò. Soltanto queste 2. Ma, a differenza di Zatti, diedi gli «originali», quelli conservati presso l’archivio della Corte d’Assise di Roma (aula bunker di Rebibbia), non quelli acquisiti dalla commissione Moro.



Come si vedrà, questo è un punto fondamentale. Difatti, bisogna preliminarmente precisare, sottolineare, e rimarcare, che il rep. n. 777 non è composto soltanto da quelle due immagini mostrate a Porta a Porta. Esistono altri fogli-foglietti manoscritti, soprattutto descrittivi che, oltre a rappresentare gli anelli di congiunzione di un’entità unitaria (i teorici della Gestalt avrebbero detto che il tutto è più della somma delle parti), raccontano una storia nettamente contrapposta.



Ora, devo presumere che Zatti non avesse nella sua disponibilità queste altre tessere, ciò è evidente, in caso contrario non avrebbe proseguito per la sua strada, oppure, le avrebbe mostrate in tv.

Lo suppongo anche in base a un altro ragionamento: avendo estrapolato quelle due immagini dalla Commissione, si è ritrovato senza null’altro in mano, perché l’organo parlamentare, per quanto consta al sottoscritto, non acquisì il rep. n. 777 in forma integrale, ma soltanto quelle due immagini. (2) Pertanto, sul punto specifico, l’autore dell’inchiesta ha proceduto per sottrazione, forse a causa di una pregressa impreparazione sul carteggio Moro.



Ad ogni buon conto, già le descrizioni che si trovano all’interno delle due immagini mostrate a Porta a Porta, avrebbero dovuto farlo riflettere e penetrare più a fondo la spinosa vicenda, perché già in quelle poche righe, anche se non vi è alcun cenno alle cariche esplosive, si fa comunque riferimento a: spessore delle colonne, sotterranei, caldaie, muri in foratelle, travi in cemento armato, canali tra una cella e l’altra dove passano i tubi…



Ma sul punto specifico, Zatti ha derubricato il tutto sostenendo che fu proprio la parola “carceri” inserita tra le virgolette (nell’immagine sotto contrassegnata dalla freccia rossa) a fuorviare gli inquirenti dell’epoca. A suo giudizio, il segno tipografico andava letto oltre le righe: i brigatisti non intendevano riferirsi alle case circondariali, bensì, alla prigione dove tenevano sequestrato Moro. Il classico esempio di ciò che si vuole far combaciare a tutti i costi.

Passiamo alla seconda planimetria mostrata in tv, quella che per Zatti non è mai stata pubblicata, il che non è esattamente vero perché la postò proprio il gruppo Facebook precedentemente citato, ricevuta dal sottoscritto in «originale».

L’immagine a sinistra è la planimetria ritrovata in via Gradoli, rep. n. 777. Quella a destra è la sede della Loyola University, sito in cui, a detta di Zatti, le Brigate Rosse avrebbero tenuto prigioniero Moro, almeno nelle fasi iniziali.



Osservandole bene, qualche similitudine effettivamente esiste, il resto bisogna farlo incastrare.



1) L’elemento sferico, identificato con la freccia rossa, trova una certa corrispondenza.



2) Ma il complesso centrale, identificato nel disegno di sinistra con la freccia blu, anche se lo si volesse far corrispondere con l’edificio dell’immagine di destra, sempre contrassegnato con la freccia blu, si troverebbe comunque in una posizione diversa rispetto all’elemento sferico, ovvero, alla sua destra, non a sinistra come nella planimetria rinvenuta in via Gradoli.



3) Quella specie di parallelepipedo, contrassegnato dalla freccia verde nel disegno di sinistra, per farlo coincidere con quello della freccia verde dell’immagine di destra, bisogna ruotarlo e adattarlo.

Adesso, proviamo invece a procedere con una metodologia diversa, inserendo nella discussione gli altri foglietti manoscritti, mai resi pubblici, che unitamente alle 2 immagini già esaminate compongono il rep. n. 777:

Nella prima immagine, si fa riferimento alla possibilità di minare le colonne del porticato, alle cariche esplosive, al peso complessivo dell’esplosivo…



Nella seconda, si citano le colonne e le cariche contrapposte…



Nella terza, ancora riferimenti alle dimensioni delle colonne e al peso dell’esplosivo…



Nella quarta ricorre la stessa gamma di espressioni, ma è più particolareggiato.



In soldoni, l’intero rep. n. 777 fa riferimento allo studio dell’architettura di un carcere speciale e alla possibilità di farlo saltare in aria.



Faccio notare che, anche nella prima immagine esiste una parola inserita tra virgolette, “uffici”. Stesso discorso per “cameroni” nell’immagine 4. A dimostrazione che il redattore intendeva evidenziare con il segno tipografico l’area di interesse.



Le 2 immagini che seguono non necessitano di alcun incastro o spostamento, né di alcun adeguamento o interpretazione funambolica delle virgolette.

Questo sopra è il documento originale tratto dal sottoscritto presso l’archivio della Corte d’Assise di Roma (aula bunker di Rebibbia).



Questo è invece il carcere speciale di Ascoli Piceno (Fonte: Corriere Adriatico).

Tutto è al proprio posto!



Tanto è più vero che, la soluzione di quello che è stato presentato come l’ennesimo presunto mistero o enigma del caso Moro, fu già individuata dagli inquirenti dell’epoca, che a differenza di quanto sostiene Zatti non furono fuorviati da nulla, eseguirono il loro lavoro con estrema professionalità e aderenza alla realtà. Peraltro, l’esito delle indagini svolte nel 1978 era già noto anche alla stessa commissione Moro (volume 31 – p. 383):

«Lo schizzo rinvenuto nel covo Brigate Rosse via Gradoli riguarda sicuramente costruendo istituto carcerario Ascoli Piceno. […] Lo schizzo è stato effettuato sul posto probabilmente inizio 1977 et cioè quando erano ben visibili pilastri et non esistevano alcuni locali».

La parte segnalata in grassetto dal sottoscritto corrisponde esattamente a ciò che scrissero i brigatisti in una delle due planimetrie: «Al piano terra non ci sono ancora i muri divisori» (freccia rossa immagine sottostante).

Del resto, uno dei settori dell’organigramma brigatista, il cosiddetto «fronte delle carceri», si occupava proprio di questo aspetto, dei bisogni materiali dei militanti in stato di detenzione e di una loro possibile evasione, come peraltro già accaduto nella storia dell’organizzazione.



Aggiungo che documenti simili si possono rintracciare in altri appartamenti in uso alle BR, è il caso del materiale rinvenuto in via Negroli 30, Milano.

C) Esistono poi altri aspetti dalle tinte fosche nella ricostruzione di Zatti.



Egli afferma che all’epoca i lavori della struttura che avrebbe ospitato la Loyola University erano in fase di ultimazione, e che leggendo un giornalino di quartiere di Monte Mario è venuto a sapere che gli studenti, i professori, e il personale, si spostavano a Roma da Chicago soltanto in estate, per questa ragione nessuno si è accorto di nulla, perché nella primavera del 1978 i brigatisti potevano disporre liberamente dell’intero complesso.



Ora, delle due l’una: o era in fase di ultimazione, pertanto gli studenti non potevano proprio entrarci, a prescindere dalla stagione estiva; oppure, era già terminato, ma i corsisti erano soliti arrivare d’estate.



Le risposte dell’autore dell’inchiesta sono un po’ confuse e sbrigative. A una domanda precisa di Bruno Vespa, egli risponde che il complesso era in fase di ultimazione. Vespa gli chiede allora degli operai, e la risposta è spiazzante: «O non c’erano, oppure c’erano ma erano conniventi con le Brigate Rosse».



Anche qui delle due l’una: se non c’erano, allora non era un cantiere in fase di ultimazione, se invece c’erano significa che dozzine e dozzine di operai, salariati dalla società edile che aveva l’appalto, erano allo stesso tempo pericolosi rivoluzionari che conoscevano perfettamente il luogo dov’era ristretto Aldo Moro, l’uomo più ricercato d’Europa in quel momento, dalle forze dell’ordine, naturalmente.



Ad una rapida ricerca sul web si scopre che la Loyola University si trasferì in via Massimi nel 1978, senza specificare il mese. Anche volendo ipotizzare l’inizio delle attività sul finire del ‘78, gli edifici dovevano per forza di cose essere già finiti, o in fase di ultimazione come sostenuto da Zatti, ciò significa che in entrambi i casi, un complesso di quelle dimensioni che sarà costato l’ira di Dio, doveva necessariamente essere custodito, non lasciato alla mercé di chiunque.



«Ultimato», o «quasi finito», sono espressioni che stridono fortemente con quanto scritto dai brigatisti nella planimetria: «Al piano terra non ci sono ancora i muri divisori».

Insomma, da qualunque parte la si voglia guardare, dal punto di vista testimoniale, documentale, o della logica, l’inchiesta fa acqua da tutte le parti.



Anche se dal salotto di Porta a Porta si è levato un coro unanime di apprezzamento, non basta un plaid per ripararsi dal freddo!

Note

1 La deposizione della Stocco è stata a lungo oggetto di controversia rispetto al racconto dei brigatisti con il quale e parzialmente coincidente. Questi infatti affermano di aver proseguito con le vetture che trasportavano Moro per via Serranti, mentre soltanto uno di loro si è diretto verso via Bernardini, per poi ricongiungersi tutti in piazza Madonna del Cenacolo. La questione, tuttavia, non è rilevante ai fini dell’inchiesta in oggetto.

2 Si tratta di una forte convinzione personale, a memoria non ricordo il contrario. Detto ciò, non escludo in linea di principio che scartabellando pagina per pagina tutti i volumi dell’organo parlamentare, non possano trovarsi.

* da Insorgenze.net

23 Maggio 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO