Il 13 aprile incontro nazionale contro il riarmo Europeo, per i diritti sociali e la difesa dei salari

Per anni ci hanno detto che soldi non ce n’erano. Che il debito, il deficit, i vincoli, l’austerità, ci imponevano di stringere la cinghia. Niente per i nostri salari, i nostri ospedali, le nostre scuole, i nostri territori.

Oggi ci dicono che non era vero niente. Che i “sacri” vincoli di bilancio erano falsi idoli che stanno cadendo da un giorno all’altro (incredibile, eh?).

I soldi improvvisamente appaiono e si possono spendere. Per rispondere finalmente ai bisogni popolari? Certo che no! Per riempire le tasche dei mercanti di morte, i portafogli delle grandi imprese belliche, a partire dalla più grande impresa nell’UE, Leonardo.

Armiamoci e partite, perché se non lo facciamo i cosacchi russi si abbevereranno in men che non si dica alla fontana di Trevi.

E sono tutti d’accordo. Si dividono sui particolari: chi è per il riarmo su base nazionale, chi vorrebbe subito l’esercito europeo, chi insiste sulla Difesa comune. Chi i soldi vuole prenderli da debito comune, chi pensando da nuovi tagli sociali, chi addirittura dai fondi per la coesione.

La sostanza, però, non cambia: “È urgente e necessario investire di più in Difesa perché siamo vittime di una minaccia esistenziale”, ripetono. Mentre il complesso militare-industriale stappa champagne e si frega le mani per quest’ulteriore regalo.

Hanno un solo grande problema: sempre più persone non se la bevono. La maggioranza dei nostri popoli è contraria a qualsiasi forma di riarmo. Chiede più diplomazia, non più carri armati. Medici, non bombe. Produzioni industriali utili alla nostra gente e al nostro pianeta, non armi capaci di annientare e distruggere. Borse di studio e finanziamenti all’istruzione, non missili. Messa in sicurezza dei territori, non droni militari. Case, non bunker. Energia pulita, non ordigni atomici.

Dobbiamo costruire il nostro kit di sopravvivenza popolare, per la pace e per il futuro, rifiutando in toto quello di Ursula von der Leyen, della NATO e dei nostri governi.

Per questo ci incontriamo domenica 13 aprile alle ore 10.30 presso la sede dell’Arci a Roma in Via Giuseppe Stefanini 15 per costruire insieme un momento di mobilitazione popolare per la fine di maggio.

Per adesioni scrivere al seguente indirizzo mail: noriarmo@gmail.com

Prime adesioni:

Potere al Popolo

Unione Sindacale di Base

ARCI Roma

Cred

Osa

Cambiare rotta

Movimento per il diritto all’ abitare – Roma

ASIA USB

Calp (Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali),

Comitato No Ponte Calabria,

Movimento Migranti e Rifugiati – Napoli

Centro Internazionale Crocevia

Ex Opg Je so Pazzo – Napoli

Casa del popolo Marielle Franco – Pavia

Casa del Popolo Silvia Picci – Lecce

Catai – Padova

Casa del Popolo Estella – Torino

Collettivi Autorganizzati Universitari (CAU)

Studenti Autorganizzati Campani (SAC)

Ecologia Politica – Napoli

Rete dei Comunisti

Contropiano

Partito Comunista Italiano

Prospettiva Unitaria

Genova City Strike

