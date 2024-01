Einstein e Arendt sulle radici fasciste del Likud

Nel dicembre 1948, un gruppo di ebrei statunitensi di spicco, tra cui Albert Einstein e Hannah Arendt, scrisse una lettera al New York Times esprimendo preoccupazione per l’emergere del Partito della Libertà (Herut), predecessore del Likud, il partito di Netanyahu.

Il partito venne descritto come “strettamente affine nella sua organizzazione, metodi, filosofia politica e attrattiva sociale ai partiti nazista e fascista“.

Leggerlo oggi spiega molto sulla natura fascista e genocida delle politiche di Israele, specialmente a Gaza.

Ecco il testo completo della lettera (segnalazione di Thomas Fazi):

Ai redattori del NEW YORK TIMES:

Tra i fenomeni politici più inquietanti dei nostri tempi c’è l’emergere nello stato di Israele appena creato del “Partito della Libertà” (Tnuat Haherut), un partito politico strettamente affine nella sua organizzazione, metodi, filosofia politica e attrattiva sociale ai partiti nazista e fascista.

Esso è nato dai membri e dai sostenitori dell’ex Irgun Zvai Leumi, un’organizzazione terroristica di destra e chauvinista in Palestina.

La visita attuale di Menachem Begin, leader di questo partito, negli Stati Uniti è chiaramente calcolata per dare l’impressione di un sostegno americano al suo partito nelle imminenti elezioni israeliane e per cementare legami politici con elementi sionisti conservatori negli Stati Uniti.

Diversi americani di rilievo hanno prestato i loro nomi per accogliere la sua visita. È inconcepibile che coloro che si oppongono al fascismo in tutto il mondo, se correttamente informati sulle prospettive e il record politico del signor Begin, possano aggiungere i loro nomi e il loro sostegno al movimento che egli rappresenta.

Prima che si faccia un danno irreparabile sotto forma di contributi finanziari, manifestazioni pubbliche a favore di Begin e la creazione in Palestina dell’impressione che una grande parte dell’America sostenga elementi fascisti in Israele, il pubblico americano deve essere informato sulle azioni e gli obiettivi del signor Begin e del suo movimento.

Le dichiarazioni pubbliche del partito di Begin non sono affatto una guida al suo vero carattere.

Oggi parlano di libertà, democrazia e anti-imperialismo, mentre fino a poco tempo fa predicavano apertamente la dottrina dello stato fascista.

È nelle sue azioni che il partito terroristico tradisce il suo vero carattere; dalle sue azioni passate possiamo giudicare cosa ci si può aspettare in futuro.

Attacco al villaggio arabo

Un esempio scioccante fu il loro comportamento nel villaggio arabo di Deir Yassin.

Questo villaggio, lontano dalle strade principali e circondato da terre ebraiche, non aveva preso parte alla guerra e aveva addirittura respinto bande arabe che volevano usare il villaggio come loro base.

Il 9 aprile, bande terroristiche attaccarono questo pacifico villaggio, che non era un obiettivo militare nella lotta, uccisero la maggior parte dei suoi abitanti (240 uomini, donne e bambini) e ne tennero alcuni in vita per esibirli come prigionieri per le strade di Gerusalemme.

La maggior parte della comunità ebraica rimase sconvolta dal gesto, e l’Agenzia Ebraica inviò un telegramma di scuse al re Abdullah di Transgiordania.

Ma i terroristi, lontani dal vergognarsi del loro atto, erano orgogliosi di questo massacro, lo pubblicizzarono ampiamente e invitarono tutti i corrispondenti stranieri presenti nel paese a vedere i cadaveri ammassati e il generale caos a Deir Yassin.

L’incidente di Deir Yassin illustra il carattere e le azioni del Partito della Libertà.

All’interno della comunità ebraica, hanno predicato un’accozzaglia di ultranazionalismo, misticismo religioso e superiorità razziale.

Come altri partiti fascisti, sono stati usati per rompere gli scioperi e hanno stessi pressato per la distruzione dei sindacati liberi. In loro vece hanno proposto sindacati corporativi sul modello fascista italiano.

Durante gli ultimi anni di violenza anti-britannica sporadica, i gruppi IZL e Stern inauguravano un regno del terrore nella comunità ebraica della Palestina. Gli insegnanti venivano picchiati se parlavano contro di loro, adulti venivano sparati per non lasciare che i loro figli si unissero a loro.

Con metodi da gangster, pestaggi, sfondamenti di vetrate e rapine diffuse, i terroristi intimidivano la popolazione ed estorcevano un pesante tributo.

La gente del Partito della Libertà non ha avuto alcuna parte nei successi costruttivi in Palestina. Non hanno recuperato terre, costruito insediamenti e hanno solo detratto dall’attività difensiva ebraica.

I loro sforzi di immigrazione tanto pubblicizzati erano minimi e dedicati principalmente all’importazione di compatrioti fascisti.

Discrepanze notate

Le discrepanze tra le audaci affermazioni ora fatte da Begin e dal suo partito e il loro registro di performance passata in Palestina portano l’impronta di un partito politico fuori dall’ordinario.

Questo è il marchio inequivocabile di un partito fascista per cui il terrorismo (contro ebrei, arabi e britannici allo stesso modo) e la rappresentazione distorta sono mezzi, e uno “Stato Leader” è l’obiettivo.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, è imperativo che la verità sul signor Begin e sul suo movimento sia resa nota in questo paese.

È tanto più tragico che la leadership di spicco del sionismo americano abbia rifiutato di fare campagna contro gli sforzi di Begin o addirittura di esporre ai propri costituenti i pericoli per Israele derivanti dal sostegno a Begin.

I sottoscritti prendono quindi questo mezzo per presentare pubblicamente alcune informazioni salienti su Begin e il suo partito e per esortare tutti coloro che sono interessati a non sostenere questa ultima manifestazione del fascismo.

Isidore Abramowitz,

Hannah Arendt,

Abraham Brick,

Rabbino Jessurun Cardozo,

Albert Einstein,

Herman Eisen, M.D.,

Hayim Fineman,

M. Gallen, M.D.,

H.H. Harris,

Zelig S. Harris,

Sidney Hook,

Fred Karush,

Bruria Kaufman,

Irma L. Lindheim,

Nachman Maisel,

Seymour Melman,

Myer D. Mendelson, M.D.,

Harry M. Oslinsky,

Samuel Pitlick,

Fritz Rohrlich,

Louis P. Rocker,

Ruth Sagis,

Itzhak Sankowsky,

I.J. Shoenberg,

Samuel Shuman,

M. Singer,

Irma Wolfe,

Stefan Wolfe.

New York, 2 dicembre 1948.

