Il pinkwashing è il sintomo, il colonialismo sionista è la malattia alla radice.

Mi chiamo Miriam, sono una palestinese della Gerusalemme occupata, e nel mio intervento voglio fare luce su cosa significa essere un soggetto diretto del sionismo. Voglio poi parlare di cosa significhi per le donne palestinesi e per i queer vivere sotto l’occupazione israeliana dell’apartheid, e di come tutti dovrebbero combattere la propaganda israeliana del “Pinkwashing”. Nel mio discorso userò riferimenti a una delle principali organizzazioni queer palestinesi, “alQaws”.

Ma prima di tutto, cominciamo con una cosa importante: nel momento in cui scrivo queste parole, a Gaza è in corso un genocidio da parte dello Stato terrorista israeliano dell’apartheid, e questo dovrebbe essere al centro dell’attenzione, poiché la gente a Gaza non viene solo uccisa, ma anche sfollata, affamata, derubata del cibo, dell’acqua, del diritto di movimento, mentre i coloni israeliani godono di tutte queste cose nella loro terra.

Oggi la popolazione di Gaza sta vivendo quella che noi palestinesi chiamiamo “una nuova Nakba“, anche se storici ed esperti considerano ciò che sta accadendo oggi a Gaza peggiore della Nakba. La parola araba “Nakba”, che significa Catastrofe, è quella che usiamo per descrivere gli eventi del 1948, quando la Palestina fu svuotata dai palestinesi, che furono massacrati o sottoposti a pulizia etnica e gettati nei campi profughi fuori dalla Palestina, dalle truppe sioniste.

C’è una parola che spiega questi massacri contro i palestinesi a Gaza, così come spiega tutti gli atti di apartheid contro i palestinesi in qualsiasi luogo all’interno della Palestina, o al di fuori di essa, e questa parola è “SIONISMO”.

Alcune persone credono ancora che il sionismo sia un’ideologia liberale, ma essendo io stesso un palestinese, sono una vittima diretta e un soggetto di questo sionismo, il che significa che sono un esperto di questo sionismo perché viene praticato direttamente su di me; quindi, molto probabilmente dovete credere alla mia testimonianza su questo argomento.

Il sionismo è un’ideologia politica nata nell’Europa del XIX secolo, che sosteneva che la creazione di uno Stato ebraico sarebbe stata l’unica soluzione all’antisemitismo europeo (e sottolineo la parola europeo). Tutti i pionieri del sionismo, da Theodor Herzl a Golda Meir e altri, hanno dichiarato esplicitamente che il sionismo è un’ideologia colonialista e di esclusione razzista.

Ma non abbiamo bisogno di ascoltare o leggere le loro parole per capire cosa sia il sionismo, perché il sionismo si manifesta in modo chiaro ed evidente nella vita reale, nella vita quotidiana di ogni palestinese. A partire dalle quotidiane violenze domestiche, dall’occupazione militare, dall’assedio, dall’apartheid, dalla discriminazione razziale, dall’eliminazione razziale, dai genocidi. In breve, il sionismo e la sua ideologia coloniale razzista parlano da soli.

Qualsiasi progetto che possa raggiungere i suoi obiettivi solo attraverso l’eliminazione di un popolo, dominandolo e sottomettendolo, è un progetto genocida. Non si è mai fermato dal 1948 e continua ancora oggi.

Quello che abbiamo visto negli ultimi mesi, nel genocidio in corso contro i palestinesi di Gaza, è stata la manifestazione più drammatica di ciò che si intende per sionismo: mentre oltre un milione e mezzo di palestinesi sono stati sfollati dalle loro case a Gaza, più di 25 mila palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane.

Dal XIX secolo a oggi, questo progetto coloniale aveva un solo obiettivo: avere più terra e sempre meno persone. E questo è ciò che ha l’annessione della terra, l’uccisione e lo sfollamento del popolo palestinese. Da allora a oggi, non si è mai fermato. La nostra principale lotta oggi come palestinesi è stata quella di combattere i continui sforzi israeliani per cancellarci.

Oggi, in linea con i massacri e l’uso della forza, Israele utilizza i suoi tribunali di parte come un’arma potente, al fine di legittimare le sue politiche di pulizia etnica e di sfollamento forzato. Ad esempio, nel 1950, la Knesset israeliana ha approvato due leggi fondamentali. La prima è la “legge sugli assenti”, che impediva ai palestinesi che erano stati espropriati con la forza dalle loro terre nel 1948 di reclamare le loro proprietà.

La seconda è la “Legge del Ritorno”, che dichiara che chiunque sia nato ebreo nel mondo può emigrare e ottenere la cittadinanza, mentre ci sono più di 6 milioni di rifugiati palestinesi che indugiano nei campi profughi di tutto il mondo, senza alcuna cittadinanza.

Inoltre, molti palestinesi che vivono in Palestina, soprattutto a Gerusalemme, me compreso, non hanno alcun tipo di cittadinanza, poiché gli unici documenti che abbiamo, noi palestinesi della città di Gerusalemme, sono “documenti di residenza” (come quelli che vengono dati ai rifugiati in Europa), quindi il nostro status giuridico è “apolide“, anche se siamo nati lì e la nostra stirpe è profondamente radicata nella terra.

Inoltre, siamo sempre sotto la minaccia che le organizzazioni sioniste di coloni con sede in Europa o negli Stati Uniti e sostenute dal governo e dall’esercito israeliano, possano entrare nelle nostre case in qualsiasi momento e reclamare le nostre case come loro per DECRETO DIVINO (il che significa che, poiché sono ebrei, Dio ha dato loro il diritto di rubare le nostre case e le nostre proprietà), e migliaia e migliaia di palestinesi hanno perso le loro case in questo modo, poiché i sionisti vedono Dio come un agente immobiliare e il sistema giudiziario asimmetrico israeliano come un suo strumento.

Il progetto sionista è nato in Europa, come progetto europeo che era ed è tuttora accettato dalla maggior parte dei governi europei. Quindi, affinché questo progetto coloniale finisca e venga smantellato, i cittadini di questi Paesi dovrebbero spingere i loro governi a lasciarlo andare e a interrompere il loro sostegno a Israele, questo Stato coloniale di apartheid.

Non è solo la nostra lotta di palestinesi, perché noi palestinesi stiamo facendo la nostra parte nel resistere e combattere l’occupazione ogni giorno, vedendo i nostri bambini e anziani uccisi ogni giorno, le nostre terre rubate, i nostri ulivi bruciati e gli occhi delle nostre madri sempre pieni di lacrime che non si asciugano mai.

Ma purtroppo la maggior parte del mondo, compresa l’Europa, concede loro l’impunità. Mentre il sionismo e gli sionisti sono la forma più arrogante di razzismo, questo è uno degli unici movimenti nella storia in cui i soldati si filmano letteralmente mentre umiliano le persone, le rimproverano, le calpestano, confessano senza rimorsi i bambini palestinesi che hanno ucciso.

HANNO OTTENUTO L’IMPUNITÀ7. Questo è un esercito che non ha mai affrontato conseguenze per tutte le sue aggressioni.

Il fatto che le superpotenze mondiali facciano pressioni per vietare le critiche al sionismo, collegandole all’antisemitismo, è la prova che il sionismo è radicato nell’imperialismo. I presidenti americani hanno continuamente dichiarato che “se non ci fosse Israele, dovrebbero inventare un Israele“. Perché Israele serve gli interessi di queste superpotenze nella regione, compresi gli interessi economici, commerciali, di armamento, ecc.

Essere antirazzisti significa essere antisionisti. Molti continuano a chiedere a noi palestinesi “qual è la soluzione?“. L’abolizione del sionismo è la soluzione, è l’unica via per avere Dignità, Giustizia e Pace nella nostra regione. È un obbligo morale, il vostro obbligo morale, come persone che si oppongono al razzismo e all’uguaglianza, e come persone che si oppongono decisamente all’omicidio, al furto e alla cancellazione.

Se seguite le notizie su Gaza, forse avrete sentito che il comunicato stampa delle Nazioni Unite ha dichiarato, il 19 febbraio 2024, che le donne e le ragazze palestinesi a Gaza vengono violentate e aggredite sessualmente dai soldati israeliani. Gli esperti hanno confermato che questi incidenti si stanno verificando, così come hanno espresso la loro seria preoccupazione per la detenzione arbitraria di centinaia di donne e ragazze palestinesi, tra cui difensori dei diritti umani, giornalisti e operatori umanitari, sia a Gaza che in Cisgiordania, dal 7 ottobre.

Hanno confermato che queste donne sono state sottoposte a trattamenti inumani e degradanti, a cui sono stati negati gli assorbenti mestruali, il cibo e le medicine e sono state picchiate duramente. In almeno un’occasione, le donne palestinesi detenute a Gaza sarebbero state tenute in una gabbia sotto la pioggia e al freddo, senza cibo.

Gli esperti delle Nazioni Unite hanno riferito che: “Siamo particolarmente angosciati dalle notizie secondo cui le donne e le ragazze palestinesi detenute sono state sottoposte a molteplici forme di violenza sessuale, come l’essere spogliate e perquisite da ufficiali maschi dell’esercito israeliano. Almeno due detenute palestinesi sarebbero state violentate, mentre altre sarebbero state minacciate di stupro e violenza sessuale“. Hanno anche osservato che l’esercito israeliano avrebbe scattato foto di detenute in circostanze degradanti e le avrebbe caricate online.

Coloro che hanno parlato delle presunte aggressioni sessuali contro le donne israeliane il 7 ottobre, senza ancora alcuna prova, parleranno con la stessa forza e rabbia delle violenze sessuali e degli stupri perpetrati dall’esercito israeliano contro le donne palestinesi, che sono confermati e documentati dalle Nazioni Unite?

Oggi a Gaza, circa il 70% delle persone uccise da Israele sono donne e bambini. Degli 1,9 milioni di sfollati, quasi un milione sono donne e ragazze che cercano rifugio in condizioni precarie, ma a Gaza nessuno e nessun luogo è sicuro. Le condizioni di salute delle detenute in generale sono estremamente difficili e precarie.

Tra i prigionieri palestinesi detenuti da Israele nel corso degli anni, le donne palestinesi rappresentano quasi il 30% dei detenuti totali. Le condizioni di detenzione sono sempre state difficili per le donne prigioniere, ma sembrano essere peggiorate dopo il 7 ottobre, in particolare a partire da quel giorno, poiché dal 7 ottobre a oggi, quasi 4000 palestinesi sono state arrestate e detenute.

Le donne prigioniere sono costrette a perquisizioni a strisce e a trattamenti duri. I carcerieri hanno anche sparato bombe a gas nelle stanze dei prigionieri, facendoli soffocare senza permettere loro di uscire per respirare aria fresca. Alcune di loro sono svenute e la rappresentante delle detenute, Marah Bakeer, è stata portata in isolamento, dove è rimasta per 50 giorni. Dal 7 ottobre, le detenute sono state isolate dal mondo esterno e non possono contattare le loro famiglie. Sono state inoltre imposte restrizioni senza precedenti alla loro vita quotidiana.

Inoltre, la maggior parte delle donne prigioniere palestinesi è sottoposta a qualche forma di tortura psicologica e di maltrattamento durante tutto il processo di arresto e detenzione.

Nel corso degli anni, anche le donne incinte sono state incarcerate e molte hanno partorito in carcere. I loro casi sono estremamente preoccupanti, poiché l’incarcerazione di donne incinte comporta un rischio elevato non solo per la donna stessa, ma anche per gli esiti del parto, la crescita posteriore e lo sviluppo del neonato. Numerosi fattori di rischio durante la gravidanza, tra cui uno scarso stato nutrizionale, una cattiva anamnesi ostetrica, alti livelli di ansia, depressione e cure inadeguate, possono avere conseguenze disastrose.

Le donne incinte nelle carceri israeliane devono essere legate e ammanettate, e le loro gambe saranno legate fino al momento del parto. Dopo il parto, saranno legate a una gamba e a una mano. Secondo i regolamenti del sistema carcerario israeliano, le detenute possono tenere con sé i loro bambini solo fino all’età di due anni.

Il 10 febbraio 2024, meno di un mese fa, Anhar Al Deek, ex prigioniera palestinese di 28 anni, si è suicidata nella sua casa vicino a Ramallah, in Cisgiordania. Anhar era stata arrestata nel marzo 2021 mentre era incinta. Durante la detenzione, le è stato negato ogni diritto fondamentale e alla sua famiglia è stato vietato di farle visita. Le sue condizioni mediche erano gravi e, insieme alle pessime condizioni del carcere, le hanno causato un grave stato psicologico, tanto che dopo il suo rilascio le è stata diagnosticata una depressione bipolare.

È stata rilasciata dalle celle una settimana prima del parto, ma è stata messa agli arresti domiciliari, dove ha partorito, essendo ancora prigioniera agli arresti domiciliari. Da allora, però, Anhar ha sofferto per la depressione emersa durante il periodo di detenzione e, nonostante la terapia, alla fine si è suicidata.

Ma nonostante tutto questo, le donne palestinesi nel corso della loro storia hanno avuto un ruolo molto attivo nella lotta nazionale e sociale in Palestina e hanno svolto un ruolo di primo piano nell’affrontare l’occupazione, a dispetto di ciò che molti pensano, e quindi considero le donne palestinesi come una delle donne più potenti al mondo, poiché essere potenti in queste circostanze è la loro unica opzione.

Le donne attiviste palestinesi non si sono limitate a prendere “parte” alla lotta palestinese, ma ne sono state protagoniste, svolgendo un ruolo centrale. Le donne hanno organizzato le loro manifestazioni e hanno partecipato ampiamente alle dimostrazioni e ad altre forme di protesta. Hanno dimostrato un enorme coraggio negli scontri con i soldati israeliani e spesso hanno rischiato la propria vita per salvare i giovani palestinesi dall’arresto.

Esiste un legame diretto tra l’attivismo delle donne palestinesi e la causa nazionale che individua chiaramente le questioni di genere nel contesto del dominio coloniale. La prima mobilitazione delle donne palestinesi avvenne in risposta all’insediamento degli ebrei sionisti in Palestina durante il mandato britannico.

Durante questo periodo le donne formarono delegazioni per intercedere presso le autorità britanniche, tennero i loro congressi e si impegnarono in varie forme di protesta contro l’afflusso di ebrei sionisti in Palestina e contro le politiche britanniche che incoraggiavano l’immigrazione ebraica.

Più di dieci anni fa, gli attivisti palestinesi hanno adottato il termine “pinkwashing” per descrivere il modo in cui lo Stato israeliano e i suoi sostenitori utilizzano il linguaggio dei diritti dei gay e dei trans per distogliere l’attenzione internazionale dall’oppressione dei palestinesi.

Le guide turistiche e i video promozionali israeliani pubblicizzano le spiagge di Tel Aviv come una destinazione di fuga gay-friendly – e nascondono la realtà che i turisti che fanno festa ballano sulle rovine dei villaggi palestinesi ripuliti etnicamente. L’aperta inclusione di ufficiali gay nell’esercito di occupazione israeliano è usata come prova della lungimiranza liberale, ma per i palestinesi la sessualità del soldato al posto di blocco fa poca differenza. Tutti impugnano le stesse armi, indossano gli stessi stivali e mantengono lo stesso regime coloniale.

Il pinkwashing è emerso come parte di uno sforzo di propaganda internazionale in corso, che mira a ri-marcare Israele come uno Stato liberale e “moderno” di fronte al crescente movimento di solidarietà con la Palestina. Promuovendo città come Tel Aviv come destinazioni per il turismo gay, il ministero degli Esteri israeliano cerca di ottenere il sostegno delle comunità queer di tutto il mondo e di impedire i collegamenti internazionali con la lotta palestinese.

In particolare, la promozione di un “Israele gay-friendly” dipende dalla presentazione dei palestinesi (e degli arabi in generale) come l’esatto contrario: sessualmente regressivi e quindi non meritevoli di solidarietà. Questi stereotipi si rifanno alla lunga storia di sforzi per demonizzare le narrazioni e la resistenza palestinese utilizzando strategie politiche ancorate al razzismo anti-arabo e all’islamofobia.

Il pinkwashing è il sintomo, il colonialismo sionista è la malattia alla radice.

Riconoscere il pinkwashing come violenza coloniale può aiutare a capire come Israele divida, opprima e cancelli i palestinesi sulla base del genere e della sessualità.

NON C’È NESSUNA PORTA ROSA NEL MURO DELL’APARTHEID!

Il colonialismo israeliano agisce spezzando ed eliminando le comunità palestinesi, sia attraverso la violenza militare dell’occupazione e dell’assedio, sia attraverso i regimi legali dell’apartheid, sia attraverso la negazione del diritto al ritorno dei rifugiati. Ma divide anche i palestinesi internamente e psicologicamente, nella sfera personale della percezione di sé e dell’identificazione collettiva.

Il pinkwashing spinge l’idea razzista che la diversità sessuale e di genere sia innaturale ed estranea alla società palestinese. Quando questa idea viene interiorizzata all’interno delle comunità palestinesi, allontana i palestinesi queer e gender non-conforming e li isola come gruppo sociale. Queste pressioni sociali complesse dicono ai palestinesi queer che devono rinunciare a una parte della loro identità o esperienza: possono essere queer e non essere accettati come palestinesi, oppure possono essere palestinesi e non essere accettati come queer.

Il pinkwashing è anche un quadro depotenziante: costringe i palestinesi queer a interpretare le loro esperienze e il loro dolore attraverso la lente del vittimismo e dell’impotenza, contribuendo così al più ampio depotenziamento e alla soppressione di tutti i palestinesi sotto la dominazione coloniale.

Quando i difensori di Israele parlano di palestinesi queer, è solo per dipingere un ritratto di vittimizzazione individuale che rafforza un binario tra arretratezza palestinese e progressismo israeliano. La fantasia dell’umanitarismo israeliano crolla non appena si prende in considerazione la situazione coloniale.

Le organizzazioni queer palestinesi, come alQaws, pongono l’accento sul pinkwashing come violenza coloniale per scoprire le politiche sessuali e di genere più profonde di Israele.

Rifiutando la frammentazione coloniale e rifiutando di permettere che si crei un cuneo tra il sé e la società, sono in grado di combattere la loro esclusione e di rivendicare un posto per sé nelle loro comunità e nella loro lotta. Nel lavoro di alQaws, la queerness palestinese non è semplicemente un’identità, ma un approccio radicale alla mobilitazione politica e alla decolonizzazione.

La liberazione queer è fondamentalmente legata ai sogni di liberazione dei palestinesi: autodeterminazione, dignità e fine di tutti i sistemi di oppressione.

Un altro modo per disumanizzare queer e donne palestinesi, che è stato ed è tuttora ampiamente utilizzato da Israele, è che Israele raccoglieva polaroid, immagini e video inappropriati di donne e “checche” palestinesi impotenti e le impiegava per lavorare con il Mossad israeliano (CIA) come spie, in altre parole le ricattava per farle diventare traditrici contro il loro popolo e contro la Palestina, minacciandole di esporle con queste immagini e video se si fossero rifiutate di collaborare e di lavorare come spie con loro. Molte donne e queer palestinesi sono state uccise in questo modo.

In un contesto coloniale colonizzatore, non si può tracciare una linea chiara dove finisce il colonialismo e inizia la violenza patriarcale. La lotta contro il patriarcato e l’oppressione sessuale si intreccia con la lotta contro il colonialismo e il capitalismo. La politica liberatoria queer afferma che i palestinesi queer e trans sono parte integrante della nostra società e della nostra lotta.

La nostra analisi del colonialismo israeliano è incompleta se non incorpora una profonda comprensione delle politiche di genere e sessuali. Il colonialismo dei coloni israeliani e tattiche come il “pinkwashing” armano le esperienze queer per metterle in opposizione alla loro stessa società e comunità.

Il pinkwashing è una forma di violenza coloniale. Promuove narrazioni e politiche dannose che allontanano i palestinesi queer dalle loro comunità. La risposta al pinkwashing è dire che la liberazione è indivisibile e che ci sarà un posto per tutti i palestinesi, in tutti i loro colori, all’appuntamento della vittoria.

Il governo criminale israeliano e il movimento LGBTQ sionista manipolano e sfruttano le realtà vissute dai palestinesi queer per portare avanti un’agenda coloniale. Gli standard di solidarietà e di azione non possono essere stabiliti dal colonizzatore.

Modi di sostenere le donne e i queer palestinesi:

Centrare le voci delle donne palestinesi e delle persone LGBTQ nei vostri reportage. Si parla sempre di donne palestinesi e di queer , ma le loro voci sono raramente ascoltate. Quando si parla di questioni che riguardano le donne e i palestinesi LGBTQ, è bene chiedersi: di chi è la voce al centro di questa storia? Se non è incentrata sulla voce delle donne e dei palestinesi LGBTQ, le vostre azioni potrebbero causare altri danni anche se le vostre intenzioni sono quelle di aiutare. Parlate con le donne e i queer palestinesi e ascoltate il loro punto di vista. Non limitatevi a copiare e incollare le traduzioni dei media ebraici/israeliani o occidentali per raccontare la loro storia.

Rendersi conto che colonialismo, patriarcato e omofobia sono tutte forme di oppressione collegate. Individuare gli episodi di omofobia nella società palestinese ignora la complessità della colonizzazione e dell’occupazione militare di Israele come fattore che contribuisce all’oppressione delle donne palestinesi e delle persone LGBTQ. Viviamo da più di 7 decenni sotto l’occupazione militare di Israele. Consideriamo l’occupazione israeliana della nostra terra e dei nostri corpi come collegata e amplificata dalle diverse forme di oppressione subite in ogni società del mondo.

Evitare il pinkwashing : perpetuare gli stucchevoli topoi di presentare i palestinesi come intrinsecamente oppressivi e Israele come uno Stato liberale che protegge i diritti LGBTQ è controproducente e privo di fondamento fattuale. Israele è uno Stato coloniale che non offre alcun diritto ai palestinesi, queer o meno. La lotta dei palestinesi queer è contro il colonialismo israeliano tanto quanto contro l’omofobia e il patriarcato in Palestina. Israele usa tattiche di pinkwashing per mentire sulla necessità di “salvare” i palestinesi LGBTQ dalla loro società. Vi chiediamo di stare alla larga da queste bugie che vengono intenzionalmente usate per giustificare la colonizzazione della Palestina.

Sostenere i movimenti queer palestinesi come alQaws. Alcuni modi pratici in cui potete aiutare sono informare voi stessi e le vostre reti sul lavoro svolto dalle organizzazioni queer palestinesi come alQaws. Seguitele sui social media, condividete le loro risorse, parlate con i vostri amici e familiari dell’importanza di opporsi al bigottismo verso le persone LGBTQ e assicuratevi che la vostra visione di liberazione e libertà in Palestina includa tutti loro.

L’occupazione israeliana conta da tempo sulla sua capacità di metterci a tacere, e di mettere a tacere la comunità internazionale, quando si tratta dei crimini che pratica contro di noi, i palestinesi. Da tempo assedia le nostre voci e le nostre storie e occupa le potenti piattaforme giornalistiche di tutto il mondo, diffondendo la sua propaganda, tra cui il pinkwashing, il greenwashing e altre forme di propaganda. Noi palestinesi temiamo che arriverà un giorno in cui non potremo più chiamarci palestinesi o riferirci al nostro luogo come Palestina.

Per rimodellare la realtà, dobbiamo rimodellare il discorso. Dagli accordi di Oslo a oggi la parola “pace” è stata usata un milione di volte come se l’unica soluzione che abbiamo fosse la pace da attuare. Il problema non è la pace, ma la fine dell’occupazione e la risposta è la libertà, la dignità e la giustizia.

Come ho detto prima, noi palestinesi stiamo facendo la nostra parte nel resistere e combattere l’occupazione, ma siamo costantemente messi a tacere, e la maggior parte dei nostri intellettuali e dei nostri giovani sono messi in prigione sognando il giorno in cui la Palestina sarà libera e non colonizzata, con tutti i rifugiati palestinesi che torneranno a casa.

Oggi i rifugiati e gli sfollati interni palestinesi costituiscono il più grande e lungo caso di rifugiati e sfollati irrisolto al mondo. Ciò che si aggiunge a questo caso è che è ancora in corso e che, fino ad oggi, i palestinesi sono ancora costretti a lasciare le loro terre, e questo contribuisce al numero sempre crescente di rifugiati.

Ma dobbiamo renderci conto e capire che i sogni di ritorno per il popolo palestinese sono solo sogni finché il colonialismo sionista continua e la sua esistenza è legittimata e accettata dai Paesi di tutto il mondo. Israele dovrebbe essere sanzionato, le persone libere di tutto il mondo dovrebbero fare pressione sui loro governi, scendere in piazza e manifestare.

Non è qualcosa per cui dovrebbero lottare solo i palestinesi, è qualcosa per cui dovrebbero lottare tutti gli esseri umani: come possono l’occupazione, l’oppressione, i genocidi e il colonialismo essere ancora in corso fino ad oggi?

Intervento di Miriam, giovane palestinese, con cui si è aperta la partecipata assemblea pubblica "Non in nostro nome. Non userete le donne e le libere soggettività per giustificare il genocidio in Palestina", organizzata dalla Rete dei Comunisti e tenutasi nel pomeriggio domenica 3 marzo

5 Marzo 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO