Il governo annuncia sfratti in soli quindici giorni. Il disprezzo per le conseguenze sociali

Facciamo una analisi del fenomeno prendendo ad esempio una città come Roma.

Dunque, circa 6 mila sfratti in esecuzione. Quindi circa 6 mila famiglie in 15 giorni potrebbero essere sfrattate. Vediamo le soluzioni.

Madri single con minori: casa famiglia spesso fuori Roma perché in città sono già tutte piene.

Nucleo genitori e figli minori e maggiorenni: madre e minore in casa famiglia, padre e figlio o figlia maggiorenne nessuna soluzione.

Anziani: cohousing se ci sono posti e se è solo.

Se invece è coniugato con moglie più giovane nessuna soluzione.

Donne e uomini soli: la macchina.

È evidente dunque che stiamo parlando di un problema che riguarda persone in carne ed ossa. Uno sfratto per morosità incolpevole o anche per mutui non pagati sono la morte civile perché non essendoci soluzioni non si hanno prospettive.

E allora penso ai decreti sicurezza.

20 mila sgomberi di occupazioni abusive.

Ecco, qui si manifesta tutta l’incapacità di analizzare il fenomeno che le ha prodotte. Volendo aiutare nel ragionamento i signori degli sfratti, potrei citare i nomi e i cognomi di chi ha subìto negli anni precedenti sfratti e pignoramenti.

Sono i 20 mila tra uomini , donne e bambini che in assenza di politiche pubbliche sulla casa si sono dovuti difendere dalla strada, dal divenire barboni, dal perdere anche il lavoro perché se non sei presentabile ti licenziano.

E dentro i 20 mila ci sono le lotte per dare dignità alle metropoli usate, abusate e consumate con palazzi abbandonati al degrado.

Ecco, a tutto questo si risponde con un manifesto che per i destri avrà l’effetto del Viagra e gli produrrà orgasmi “decerebrali”.

Nel frattempo, però, spiegate ai vostri elettori che voi partito della famiglia e dalla nazione , in realtà ve ne fregate di chi paga affitti e mutui a meno che non siano di ville e castelli.

Spiegate a chi ha occupato per bisogno che a voi non importa del loro destino e quindi possono anche finire per strada.

E soprattutto, spiegate che il tanto vantato piano casa sarà soltanto un ennesimo regalo che farete ai costruttori e alla finanza speculativa, quelli sì, i vostri veri padroni!

* Coordinamento nazionale Asia-Usb

9 Maggio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO