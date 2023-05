Spotify censura cantante palestinese: “brano patriottico è incitamento contro Israele”

Apple Music e Spotify vietano lo streaming la canzone dell’artista palestinese Mohammed Assaf, vincitore nel 2013 della seconda stagione del concorso Arab Idol.

Il titolo del brano è Ana dammi Falastini, ossia Il mio sangue è palestinese. Il testo parla del sentimento di appartenenza a un popolo e una terra, quella palestinese, che non può essere cancellato. Israele non viene nominato. Eppure, la piattaforma di streaming audio Spotify ha comunicato tramite email all’autore che la sua canzone è stata bloccata per “incitamento contro Israele”.

Mohammed Assaf, originario del campo profughi di Khan Younis, nella striscia di Gaza, nel 2013 è stato nominato Ambasciatore di Pace dall’UNRWA, l’Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dei profughi palestinesi. È un personaggio popolare non solo nei Territori palestinesi Occupati ma nell’intero Medio Oriente e in molti Paesi del nord Africa. Il suo brano, Il mio sangue è palestinese, è trasmesso molto spesso in occasione di eventi e celebrazioni.

In un’intervista a The New Arab’s, il 33enne palestinese si è detto scioccato dal fatto che la sua canzone sia stata cancellata dai canali di streaming: “Anche se la cancellano, questa canzone è presente nella memoria e nella coscienza di ogni palestinese e di ogni onesto uomo libero che difende il diritto del popolo palestinese ad ottenere la propria libertà e indipendenza”.

Qui di seguito la traduzione del testo del brano di Mohammed Assaf:

Il mio sangue è palestinese

Mantenendo il mio giuramento, seguendo la mia religione

Mi troverai nella mia terra

Appartengo al mio popolo, sacrifico la mia anima per loro

Il mio sangue è palestinese, palestinese, palestinese

Il mio sangue è palestinese

Abbiamo rappresentato te, la nostra patria

Con il nostro orgoglio e arabismo

La terra di Al-Quds ci ha chiamato

Il suono di mia madre che mi chiama

palestinese, palestinese

Il mio sangue è palestinese

Mantenendo il mio giuramento, seguendo la mia religione

Mi troverai nella mia terra

Appartengo al mio popolo, sacrifico la mia anima per loro

Il mio sangue è palestinese, palestinese, palestinese

Il mio sangue è palestinese

O madre non preoccuparti

La tua patria è un castello fortificato

Per cui sacrifico la mia anima

E il mio sangue, e le mie vene

Mantenendo il mio giuramento, seguendo la mia religione

Mi troverai nella mia terra

Appartengo al mio popolo, sacrifico la mia anima per loro

Il mio sangue è palestinese, palestinese, palestinese

Il mio sangue è palestinese

Sono palestinese, figlio di una famiglia libera

Sono coraggioso e la mia testa è sempre alta

Sto mantenendo il mio giuramento a te la mia patria

E non mi sono mai inchinato a nessuno

palestinese, palestinese

Il mio sangue è palestinese

Mantenendo il mio giuramento, seguendo la mia religione

Mi troverai nella mia terra

Appartengo al mio popolo, sacrifico la mia anima per loro

Il mio sangue è palestinese, palestinese, palestinese

Il mio sangue è palestinese

