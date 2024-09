“Il Leone del deserto” nelle sale il 16 settembre, dopo più di quaranta anni di censura

Il film proibito da decenni da tutti i governi sui crimini del colonialismo italiano in Libia sarà finalmente visibile nelle sale, almeno per un giorno.

Dopo oltre 40 anni dalla sua uscita, l’associazione Un Ponte Per porta per la prima volta nelle sale cinematografiche italiane “Il Leone del Deserto“. Si tratta di un film del 1981, diretto alla regia da Mustafa Akkad, con attori del calibro di Anthony Quinn, Irene Papas e Oliver Reed per ricordare le responsabilità del colonialismo italiano in Libia. Gli impedimenti e la censura di Rai, governi e apparati politici e culturali italiani per tutti questi anni, hanno fatto si che il film non sia disponibile doppiato ma con i sottotitoli in italiano.

Il film è stato boicottato in Italia sin dalla sua uscita. Ritenuto dal governo “lesivo dell’onore dell’esercito” ne fu bloccata la distribuzione. Nel 1987 la Digos ne impedì la proiezione a Trento durante un meeting pacifista.

“Il Leone del Deserto” è un film storico basato sulla vita del condottiero senussita Omar al-Mukhtar alla guida della lotta contro l’occupazione coloniale e sulla dura repressione italiana, non è mai stato proiettato nelle sale. Omar Al Mukhtar venne fatto impiccare dal generale Graziani che era il plenipotenziario del fascismo per la repressione della resistenza libica.Il 16 settembre 2024, giornata libica in memoria delle vittime della colonizzazione, Un Ponte Per ne organizza la proiezione in contemporanea in 9 città: Roma, Torino, Napoli, Milano, Arezzo, Monza, Bologna, Modena, Pisa.

L’evento è promosso nell’ambito delle iniziative per l’istituzione della Giornata della Memoria per le vittime del colonialismo italiano, e vuole portare l’attenzione sulle responsabilità del nostro paese durante il periodo di occupazione coloniale in Libia, Corno d’Africa e Balcani.

Ogni proiezione sarà preceduta da una breve introduzione e contestualizzazione storica.

PROGRAMMA e dettagli eventi del 16 settembre in ogni città:

– ROMA, Nuovo Cinema Aquila, Via L’Aquila 66/74.

h 19:20 Introduzione con il Prof. Alessandro Volterra, Direttore del laboratorio di ricerca e documentazione storica iconografica; h 20:00 Aperitivo; h 20:20 Proiezione del film. Evento organizzato in collaborazione con Nuovo Cinema Aquila.

– TORINO, Centro Studi Sereno Regis, Sala Poli, Via Giuseppe Garibaldi 13, orario in definizione.

La proiezione sara inserita come evento off nel festival “Give Peace a Screen”. Evento organizzato in collaborazione con Centro Studi Sereno Regis.

– NAPOLI, Ex Asilo Filangieri, Vico Giuseppe Maffei 4, data e orario della proiezione in definizione.

La proiezione inserita nella settimana di iniziative sul colonialismo italiano e il pensiero decoloniale.

– MILANO, location e orario in definizione.

La proiezione sarà introdotta dall’intervento del prof. Antonio Maria Morone dell’Universita di Pavia, a seguire proiezione del film.

– AREZZO, location e orario in definizione.

La proiezione sarà introdotta dagli interventi della prof.ssa Beatrice Falcucci e Khalifa Abo Khraisse, giornalista, sceneggiatore e regista libico. A seguire proiezione del film Il leone del deserto. Evento organizzato in collaborazione con Circolo Culturale Aurora.

– MONZA, Capitol Anteo spazioCinema, Via Alessandro Pennati 10. Orario in definizione.

Evento organizzato in collaborazione con Arci Scuotivento.

– BOLOGNA, location e orario in definizione, evento organizzato in collaborazione con Associazione Attitudes.

– MODENA, location e orario in definizione.

Evento organizzato in collaborazione con Associazione MOXA – Modena per gli altri, Centro Documentazione Memorie Coloniali e l’Istituto Storico di Modena [Istituto per la storia della Resistenza e della societa contemporanea in provincia di Modena – E.T.S.].

4 Settembre 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO