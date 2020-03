Molti paesi stanno richiedendo che si venda loro direttamente l’Interferón alfa 2b, avendo constatato che è il farmaco più efficace contro covid-19

Un’esperienza, senza andare molto lontano, è a Siviglia, dove viene applicato il farmaco Interferon Alpha 2B Recombinant (IFNrec) e non ci sono decessi. Perché non viene applicato nella Comunità di Madrid con 2900 infetti e 132 morti? Una risposta facile, è un farmaco “comunista”.

Passando a livello globale, a parte il successo dell’esperienza cinese, il farmaco cubano ha fermato le morti in Corea del Sud, dove con 8000 infetti ci sono solo 72 morti; L’Italia ha chiesto aiuto alla Cina perché hanno più di 17.000 infetti e 1266 morti, sarà la prova definitiva del potere dell’ingegneria biogenetica cubana contro COVID-19.

Il caso della Germania è molto curioso, con 3.156 infetti ci sono solo tre morti, come combattono? Non è solo per la prevenzione, come dicono gli Stati Uniti, Angela Merkel ha autorizzato più di 1.000 laboratori tedeschi in modo che possano commercializzare qualsiasi medicina contro il coronavirus; indovinate dove sono andati a comprare gli antivirali – la pianta cinese-cubana ChangHeber della provincia cinese di Jilin – il che significa che il farmaco Interferon Alpha 2B Recombinant (IFNrec) viene applicato in Germania segretamente.

