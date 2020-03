Francia. Negli ospedali già scarseggiano i medicinali per il Coronavirus

Dall’inizio dell’epidemia, la Francia ha registrato 32.964 casi di contagio e 1.995 decessi ospedalieri a causa del Coronavirus, con quasi 4.000 casi e 300 morti in 24 ore, secondo il rapporto ufficiale pubblicato venerdì 27 marzo dalla Santé Publique France.

La situazione negli ospedali è sull’orlo del collasso e la gestione dei nuovi casi crea non pochi problemi per gli operatori sanitari “di prima linea” che si trovano a dover garantire le migliori cure e assistenze possibili in un contesto in cui vi è una mancanza strutturale di posti letto, attrezzature mediche e stock limitati di dispositivi di protezione individuali.

Tutte le conseguenze di anni di tagli alla sanità pubblica e le criticità di una gestione privatistica ed aziendalistica degli ospedali pubblici stanno segnando profondamente il contesto politico e sociale francese.

In venti anni, dal 1997 al 2017, il numero totale di letti negli ospedali francesi è stato ridotto di circa il 21%, mentre il numero di letti in terapia intensiva ogni 1.000 abitanti è diminuito da 4,35 a 3,09. Molti medici ed infermieri hanno denunciato la scarsità degli stock di camici e mascherine, costretti a riutilizzare lo stesso materiale per diverse ore.

Come se non bastasse, alcuni farmaci essenziali nei reparti di rianimazione – ad esempio, i farmaci anestetici che permettono ai pazienti infetti di essere collegati a respiratori artificiali – stanno cominciando a scarseggiare negli ospedali, in particolare in quelli dell’Ile-de-France, la seconda regione per numero di contagi in tutta la Francia.

L’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris ha dichiarato che sta cercando di razionarne il consumo, prevedendo che aumenterà l’afflusso di nuovi pazienti, che si aggiungeranno alle 2.500 persone ricoverate a causa del Coronavirus nei 35 ospedali dell’Ile-de-France.

Riportiamo l’inchiesta pubblicata dal giornale online Mediapart, condotta da Caroline Coq-Chodorge e Rozenn Le Saint, sull’esaurimento e la mancanza di medicinali necessari per i trattamenti medici legati al Coronavirus negli ospedali francesi.

Una situazione redditizia e profittevole per diverse aziende dell’industria farmaceutica, come Sanofi e Novartis, che potrebbero gonfiare il prezzo di numerosi medicinali proprio mentre la domanda globale continua ad aumentare.

Gli ospedali della regione dell’Ile-de-France sono lanciati in una corsa folle per aprire un migliaio di nuovi letti per la terapia intensiva entro 48 ore, portando il loro numero a duemila in tutto.

Ma i pazienti Covid gravemente malati hanno altri bisogni essenziali che potrebbero venire a mancare: i medicinali.

Secondo il rapporto sulla situazione del 25 marzo del Ministero dell’Interno, che abbiamo ottenuto, “gli ospedali civili hanno solo una settimana di rifornimento, mentre gli ospedali militari hanno solo 2,5 giorni di scorte, rispetto ai 15 giorni in circostanze normali”.

L’aggiornamento del 26 marzo dell’Agenzia sanitaria regionale menziona addirittura una “carenza entro il fine settimana” di curaro, anestetico essenziale.

Senza entrare nel dettaglio delle cifre, in occasione di una conferenza stampa dell’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) del 27 marzo, il direttore generale Martin Hirsch ha anche riconosciuto che “le scorte di alcuni farmaci sono molto scarse”. Il suo vice, François Crémieux, li ha elencati: “I prodotti in alta tensione sono i curari, ipnotici, corticosteroidi e antibiotici”.

C’è da dire che nuovi pazienti Covid arrivano senza sosta: 172 nelle ultime 24 ore, secondo l’ultimo rapporto redatto la sera del 26 marzo dall’Agenzia regionale della sanità dell’Île-de-France. Tuttavia, per riuscire ad assorbire questa marea di pazienti che si sta letteralmente ammassando, “abbiamo numerose preoccupazioni”, spiega il rianimatore Antoine Vieillard-Baron, dell’ospedale Ambroise-Paré di Parigi. “Dobbiamo aprire dei posti letti, trovare personale sufficientemente qualificato, respiratori. Ma siamo anche preoccupati per i medicinali”.

Nei reparti di terapia intensiva, già sotto fortissima tensione, c’è “un enorme peso aggiuntivo”, dice un anonimo rianimatore della regione parigina. “Salviamo la vita dei pazienti Covid più critici addormentandoli profondamente e facendoli respirare attraverso le macchine”, spiega. “Questo viene fatto utilizzando potenti farmaci anestetici, come il curaro, affinché l’organismo opponga la minima resistenza possibile. Questi sono medicinali quotidiani, antichi, essenziali. Nel mio ospedale abbiamo tre giorni di rifornimento. Per tirare avanti, facciamo appello alle nostre risorse, chiediamo ai colleghi di trovare degli stock qua e là. E pensiamo all’uso di altri farmaci, a volte abbandonati da tempo. Ci discostiamo dallo standard di cura, ciecamente. È vero, dobbiamo scegliere i pazienti da ricoverare nel nostro reparto in base alle loro probabilità di sopravvivenza. Ma se dovessimo arrivare a non poter più curare, o a non farlo adeguatamente, chi potrebbe salvarsi, sarebbe davvero terribile”.

All’AP-HP, il direttore medico di crisi Bruno Riou assicura che un testo sui “giusti principi per la somministrazione di questi farmaci” è in corso di diffusione nei 39 ospedali dell’AP-HP, con l’obiettivo di “razionalizzare” il loro utilizzo. In altre parole, per risparmiarli. Riou assicura che la qualità della gestione dei pazienti non ne risentirà: “Abbiamo, ad esempio, dispositivi che misurano la profondità della sedazione, il grado di curarizzazione, per regolare la dose. Questo ci permette di ridurre del 20% la quantità di prodotti utilizzati”.

Basterà questo per gestire la tensione ed evitare una carenza, mortale per i pazienti? Le aziende farmaceutiche sono in grado di rifornire gli ospedali il più rapidamente possibile? François Crémieux, vicedirettore generale di AP-HP, non è molto preciso: “Siamo in contatto diretto con alcuni laboratori, che sono rassicuranti sulle capacità di produzione di curaro. Sanofi, per esempio, è molto mobilitata. Ma il contesto della carenza è europeo. Ci sono questioni di equa distribuzione tra i diversi paesi europei”.

Ancora una volta, la Germania sembra essere nella posizione migliore, dato che “”, nota il Ministero degli Interni nella sua nota Covid-19 del 26 marzo.

Il presidente della Commissione per l’istituzione medica dell’AP-HP, Rémi Salomon, non fa mistero del suo panico: “Ho cercato per diversi giorni di trasmettere le informazioni internamente al Ministero della Salute, fino al Palazzo dell’Eliseo. Parlo anche con i dirigenti dell’industria farmaceutica. Noto che non esiste un piano di crisi generale”. Dopo la mancanza di mascherine e di test di screening, si crede che il governo sia ancora in ritardo.

Ad esempio, l’Agenzia nazionale per la sicurezza dei farmaci (ANSM) non ha aggiornato le interruzioni di fornitura di Cisatracurio. Questo anestetico è ora nella sua lista dei farmaci che non sono disponibili, ma è stato indicato come “rimesso a disposizione” dalla fine di gennaio 2019 … mentre è attualmente interrotto.

Contattato in diverse occasioni, l’ANSM non ha risposto alle nostre richieste. Per qualsiasi risposta alle nostre richieste, Aspen Pharma, il produttore di diversi curari, ha risposto via e-mail: “Il periodo attuale ci porta a concentrarci sulle priorità della gestione aziendale a distanza e sulla fornitura dei nostri clienti”.

Come l’epidemia, la mancanza di farmaci si fa sentire ad ondate, con qualche giorno di ritardo a seconda dell’arrivo dell’impennata di pazienti in ogni regione. Il 20 marzo, le farmacie ospedaliere in Bretagna non hanno segnalato alcuna interruzione di fornitura di anestetici.

Ma il 23 marzo, le preoccupazioni aumentavano a Lorient, Pontivy, Vannes, Rennes… E il 26 marzo, l’anestetico propofol è ufficialmente esaurito in un ospedale bretone, e anche l’efedrina, l’adrenalina. Tanti prodotti essenziali per rianimare i pazienti.

L’altra grande preoccupazione riguarda gli esaurimenti delle scorte di antibiotici come l’Augmentin indicato “in tensione di approvvigionamento” sul sito dell’Agenzia dei medicinali già dal 6 febbraio 2020. Ora “l’Augmentin o i suoi generici sono somministrati a tutti i pazienti di Covid-19 per evitare superinfezioni batteriche, soprattutto polmonari”, avverte Alain Astier, capo del dipartimento onorario della farmacia dell’ospedale Henri-Mondor di Créteil (Val-de-Marne). Perché non si muore direttamente per il virus, ma per la superinfezione che provoca indebolendo il nostro corpo.

Un farmacista di un ospedale universitario che preferisce non essere identificato ha dato a Mediapart la lista dei 95 farmaci che il 26 marzo non erano disponibili nel suo stabilimento. Il generico di un antibiotico chiave, l’Amoxicillina/Acido Clavulanico in bustine, è sulla lista. Sandoz, una filiale del gigante farmaceutico svizzero Novartis, ha annunciato un teorico ripopolamento delle scorte… a partire dal mese di agosto.

Alla domanda, Novartis risponde di “disporre di scorte sufficienti”, tranne che la molecola è disponibile, ma non in bustine, solo in compresse. “Sono delle grosse compresse che sono molto difficili da inghiottire. Non si possono schiacciare, sono impossibili da prendere per i pazienti con tubi nasogastrici, tipicamente pazienti Covid-19 in terapia intensiva”, dice un farmacista dell’ospedale. “É un vecchio farmaco che non si vende caro, è stato generico per molto tempo, e non è la priorità dei laboratori garantire il suo approvvigionamento. Ma oggi è necessario che lo producano in grandissime quantità, visto il numero di pazienti affetti da Covid-19 nel mondo”.

Se Novartis comunica a Mediapart che l’amoxicillina è prodotta in Austria, cioè sotto forma di compresse o bustine, l’azienda si rifiuta di rivelare dove ottiene la materia prima, citando la “riservatezza delle informazioni”. Le tensioni nell’offerta di farmaci, ancora più acute in un momento di crisi e di forte crescita della domanda globale, possono essere in parte spiegate dalla dipendenza delle case farmaceutiche dall’Asia.

Secondo l’Ispettorato Generale degli Affari Sociali (Igas), tra il 60 e l’80% dei principi attivi, le forze trainanti dei medicamenti, provengono dall’esterno dell’Unione Europea, e principalmente dalla Cina e dall’India, dove i costi di produzione sono più bassi. Trent’anni fa la percentuale era solo del 20%.

Il rallentamento o addirittura la chiusura delle linee di produzione negli impianti cinesi di produzione di materie prime per la produzione di farmaci a causa del contenimento ha ridotto l’offerta, poiché la domanda locale e poi globale è salita vertiginosamente. La consapevolezza dei farmaci come prodotto strategico riflette la perdita della sovranità francese dovuta alla scelta dei produttori. È stata accentuata da questa crisi sanitaria globale.

Anche il Doliprane, il farmaco più venduto in Francia, che Sanofi presenta come puro prodotto “made in France”, dipende dalla produzione delle sue materie prime al di fuori dell’Europa. “Sanofi ottiene il suo principio attivo da diversi continenti”, ammette il portavoce dell’azienda.

Tuttavia, il paracetamolo è raccomandato in caso di febbre legata al Covid-19, a differenza dei farmaci antinfiammatori come l’ibuprofene o il cortisone, come annunciato da Olivier Véran, Ministro della Salute, il 14 marzo scorso.

La domanda è ulteriormente aumentata nelle farmacie cittadine al punto che dal 18 marzo il loro acquisto viene razionato, ma anche negli ospedali. In una delle farmacie ospedaliere intervistate, sarà di nuovo disponibile, ma solo a partire dal 20 aprile. “Questa situazione di tensione è solo una questione di giorni”, cerca di rassicurare il portavoce della Sanofi.

“La mancanza di prossimi medicinali essenziali per combattere Covid-19 sarebbe insopportabile. Importiamo molti farmaci per la sedazione profonda dall’estero, ma le soluzioni francesi sono possibili”, assicura Pauline Londeix, cofondatrice dell’Osservatorio della trasparenza delle politiche farmaceutiche.

Il 27 marzo l’Osservatorio ha emesso un comunicato stampa in risposta alla mancata risposta del governo alla lettera inviata il giorno precedente. “In particolare, abbiamo chiesto se a livello nazionale si stanno individuando risorse per vedere quale linea di produzione di farmaci potrebbe essere utilizzata o requisita per reindirizzare la produzione il più rapidamente possibile verso questi farmaci essenziali che mancheranno. Perché ogni giorno conta, soprattutto perché la domanda globale di questi farmaci sta esplodendo”, ha sottolineato la dichiarazione.

Tanto più che sono possibili misure protezionistiche su farmaci vitali provenienti da paesi stranieri che producono medicinali. Esattamente come ha fatto il governo francese il 25 marzo. Ha vietato l’esportazione di farmaci a base di idrossiclorochina, testati come trattamento per la Covid-19, per decreto.

Questo in risposta alle crescenti preoccupazioni per le crescenti interruzioni approvvigionamento del Plaquenil, il farmaco a base di idrossiclorochina prodotto da Sanofi – questa volta solo in Francia – con “una capacità produttiva che impedirà alla Francia di esaurire le scorte”, dice il portavoce del laboratorio.

Un’altra spiegazione per le difficoltà di approvvigionamento nelle farmacie ospedaliere: gli stabilimenti delle regioni colpite stanno cercando di costituire scorte per difendersi da future carenze di prodotti vitali a fronte della Covid-19, che sta alimentando le tensioni. “Nelle ultime tre settimane, le farmacie ospedaliere hanno fatto scorte: di solito hanno 30 giorni di fornitura di farmaci, ma ora ne hanno 45”, spiega Jacques Trevidic, presidente del sindacato Action praticiens hôpital.

“A Mulhouse, i nostri colleghi hanno utilizzato per tre o quattro giorni l’equivalente dei prodotti di cui hanno bisogno in un mese, di solito in terapia intensiva“, riferisce Cyril Boronad, un farmacista di Cannes. Per rispondere a questi picchi di domanda “spesso i laboratori limitano le consegne calcolando ciò che distribuiscono in base ai consumi precedenti. Tranne che quando i reparti ospedalieri vengono richiesti per il trattamento dei pazienti affetti da Covid-19, lo stock di prodotti vitali per il trattamento del coronavirus si riduce rapidamente a zero”, spiega Patrick Léglise, vicepresidente di Synprefh (Sindacato nazionale dei farmacisti negli istituti di sanità pubblica).

“Cerchiamo di trovare farmaci alternativi quando possibile, ma anche loro si troveranno rapidamente in un esaurimento a cascada”. Per aggravare la desolazione della situazione sanitaria, segnala persino la difficoltà nell’ottenere lenzuola funebri.

Secondo le nostre informazioni, l’agenzia sanitaria regionale dell’Île-de-France ha firmato il 27 marzo un contratto con la start-up MaPUI Labs che sarà operativa nei prossimi giorni: il suo strumento digitale mappa le scorte di farmaci dei suoi ospedali e facilita lo scambio di farmaci tra gli stabilimenti della regione in caso di carenza di scorte e di bisogni imminenti in alcuni di essi.

Altre regioni hanno mostrato interesse. La tracciabilità istantanea, a livello nazionale, faciliterebbe gli scambi dei trattamenti d’emergenza… a condizione che l’industria farmaceutica ne produca a sufficienza.

