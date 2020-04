Appello internazionale per la liberazione di Josu Urrutikoetxea

José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, meglio conosciuto come Josu Ternera, è stato a lungo militante e membro della formazione basca ETA. Il 16 maggio 2019, Josu Urrutikoetxea è stato arrestato a Sallanches (Alta Savoia) in un ospedale pubblico mentre era in cura d’emergenza per una grave malattia. Incarcerato il giorno seguente al Centre Pénitentiaire de la Santé di Parigi, Josu è ancora detenuto, nonostante i rischi per la salute che la pandemia da Covid-19 comporta per la sua vita.

Ricercato in Spagna dal 2002, fu arrestato in Francia in esecuzione di un mandato d’arresto per essere stato condannato nel 2017 a otto anni di carcere da un tribunale penale francese. Il 1° giugno 2017, il Tribunale penale di Parigi lo ha condannato in contumacia – cioè in sua assenza, senza potersi difendere e senza che gli sia stato notificato un processo – per “partecipazione a un’associazione criminale terroristica”.

Josu Urrutikoetxea è stata anche una figura centrale nel processo di pacificazione del conflitto tra le autorità e i combattenti indipendentisti baschi dell’ETA. Oggi la sua vita è in grave pericolo: nonostante la sua età avanzata (70 anni) e diverse malattie croniche che lo espongono al rischio di contagio da Covid-19, nonostante l’impossibilità di tenerlo confinato in carcere, le autorità rifiutano categoricamente il suo rilascio.

Una richiesta di rilascio è stata negata solo pochi giorni fa e questa decisione criminale rischia di diventare una potenziale condanna a morte. Pertanto, 125 personalità internazionali impegnate nel processo di pace nei Paesi Baschi, magistrati, parlamentari, intellettuali, ecc. uniscono le loro voci per chiedere la sospensione della detenzione e il rilascio immediato di Josu Urrutikoetxea.

Tra questi, personalità di spicco come Gerry Adams e Noam Chomsky, i parlamentari Clémentine Autain, Esther Benbassa, Manuel Bompard e Éric Coquerel, i filosofi Etienne Balibar, Toni Negri e Slavoj Žižek, ed il regista Ken Loach. La lista completa è consultabile qui.

*****

La vita di Josu Urrutikoetxea è in pericolo. L’eccezionale situazione sanitaria, causata dal Covid-19, rende chiaramente incompatibile il mantenimento in detenzione di persone anziane o con patologie che le rendono altamente vulnerabili al virus.

Tutti coloro che conoscono la situazione nelle carceri concordano sul fatto che il sovraffollamento e le condizioni di promiscuità in detenzione rendono impossibile affrontare efficacemente la pandemia e contenere la contaminazione nelle carceri.

Josu Urrutikoetxea rientra nella doppia categoria di quelli resi vulnerabili alle infezioni a causa della sua età (quasi 70 anni) e del suo precario stato di salute. Già il 26 marzo, il medico responsabile del carcere della Santé, dove sono stati riscontrati molti casi positivi (sia tra le guardie che tra i detenuti), ha lanciato un allarme e ha sottolineato che Josu Urrutikoetxea presenta “patologie croniche che sono fattori di cattiva prognosi in caso di contaminazione” al Covid-19 e ha raccomandato “la sospensione della sua detenzione”.

Quindi, non c’è alcuna giustificazione per cui Josu Urrutikoetxea debba soffrire in prigione, come altri, un rischio per la salute che è ormai noto per essere letale. Tanto più che gli obiettivi di garanzia della rappresentanza legale possono essere facilmente raggiunti ponendolo sotto controllo giudiziario, un insieme di garanzie e di probità che Josu Urrutikoetxea sta raccogliendo, come ha riconosciuto la Corte d’Appello di Parigi il 19 giugno scorso, davanti alla Procura della Repubblica che lo ha reincarcerato con ciò che ha i contorni di un colpo di forza giudiziaria.

Ricordiamo che partecipando ai negoziati di pace sotto l’egida delle Nazioni Unite e degli Stati svizzeri e norvegesi, Josu Urrutikoetxea ha dato prova di responsabilità nel promuovere e guidare i dibattiti e nel rendere effettiva la fine della violenza nei Paesi Baschi, il disarmo e poi lo scioglimento dell’ETA. Senza il suo fermo impegno, riconosciuto da tutte le istituzioni internazionali e da tutti gli attori coinvolti nella risoluzione dei conflitti, e senza l’impegno di altri come lui, sarebbe stato impossibile realizzare questi cambiamenti sostanziali e salutari nell’azione.

Al di là delle elementari regole del protettorato diplomatico nei confronti dei negoziatori, la criminalizzazione di coloro che hanno contribuito attivamente alla trasformazione di un conflitto alla sua fine è eticamente problematica e strategicamente controproducente. Tenerlo in detenzione nonostante il particolare pericolo a cui è esposto Josu Urrutikoetxea è, inoltre, un pessimo segnale inviato dallo Stato francese a tutti i processi di pace in corso nel mondo che la comunità internazionale non può tollerare.

Con questo appello, chiediamo alle autorità giudiziarie di sospendere l’incarcerazione di Josu Urrutikoetxea e di agire con la massima diligenza affinché non sia ulteriormente esposto al rischio di morire in carcere. Come nel caso di Josu Urrutikoetxea, anche tutti i detenuti che sono estremamente vulnerabili al Covid-19 a causa del loro stato di salute e/o dell’età, e che non rappresentano un pericolo per la società, dovrebbero beneficiare di questa sospensione della detenzione.

