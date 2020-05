Germania. Continua la discriminazione verso chi critica Israele

Avevamo dato notizia il 22 marzo scorso che la Conferenza dei rettori universitari tedeschi (HRK) ha sposato la definizione di “nuovo antisemitismo”, inesatta e molto discussa dell’ IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance). Questa definisce la critica ad Israele come espressione di antisemitismo e la usa in tutto il mondo contro chi critica la politica di Israele. Inoltre era stato proibito in passato ad intellettuali o giornalisti stranieri pro BDS di parlare in pubblico.

Ora tocca forse a Achille Mbembe, uno degli intellettuali più importanti del continente africano. Lo storico e politologo è al centro di un dibattito sull’antisemitismo. Persone intorno alla campagna anti-BDS e sostenitori della “nuova “ definizione dell’antisemitismo sostengono, che il pensatore umanitario anticoloniale Prof. Mbembe non debba parlare in pubblico in Germania a causa delle sue critiche a Israele.

Mbembe ha insegnato in Germania, ricevuto vari riconoscimenti e doveva inaugurare un evento culturale importante. Ora lo accusano di odiare Israele e di sostenere il BDS. Mbembe aveva scritto tra l’altro nel suo libro: Politica dell’inimicizia”:…Ciò che Israele sta facendo oggi ai palestinesi è “peggio delle misure relativamente primitive” del regime di apartheid sudafricano.

Dice Rolf Verleger, professore ebreo tedesco e promotore della campagna contro l’introduzione della definizione dell’IHRA alle università tedesche:

Questa nuova assurda discussione “antisemita” fornisce un assaggio di ciò che accadrà alle nostre università in futuro se verrà seguita la risoluzione HRK sull’antisemitismo,

Vorremmo attirare la vostra attenzione su alcuni nuovi contributi a questo dibattito.

1) Accademici tedeschi e stranieri hanno pubblicato un appello “Solidarietà con Achille Mbembe” il 1 ° maggio (bit.ly/35kZ6p0): “… rifiutiamo questo tipo di campagne, le persone identificate come oppositori politici , senza prove, con l’aiuto di citazioni e contenuti manipolatori. Respingiamo anche l’abuso del termine antisemitismo “.

Tra i 27 personaggi firmatari ci sono anche alcuni che hanno firmato la nostra petizione all’HRK, come Micha Brumlik, Aleida Assmann, Jan Assmann, Gadi Algazi, Norbert Fintzsch.

2) Il 30 aprile accademici e artisti ebrei, in particolare israeliani, hanno chiesto al ministro degli Interni Seehofer di rimuovere Felix Klein, incaricato antisemitismo del governo federale. In questo momento, “un discorso libero e critico nei confronti di Israele è più che mai necessario”. Perché le annessioni previste dal nuovo governo avrebbero “creato uno stato di apartheid in Israele-Palestina”. Klein cerca di evitare tali critiche. In tal modo, “ha servito male la lotta urgente contro il vero antisemitismo” e “ha danneggiato la libertà accademica”. Klein sarebbe “non qualificato” per il suo compito.

L’originale inglese è qui: bit.ly/3fbFiJq,.

Tra questi 37 personaggi illustri che hanno firmato ci sono alcuni che hanno firmato la nostra petizione, come Gadi Algazi, Daniel Boyarin, Amos Goldberg, Neve Gordon, Anat Matar.

3) Due di questi firmatari, Amos Goldberg e Alon Confino, hanno scritto nella Taz il 1 ° maggio in modo più dettagliato sulla relazione tra critica del colonialismo e sionismo, taz.de/Debatte-ueber-den-Denker-Achille-Mbembe/!5679420 /

Infine scrive il prof. Verleger: “Anche se qualcuno forse non condivide i pensieri di Achille Mbembe , dovrebbero opporsi tutti a queste accuse di antisemitismo”

