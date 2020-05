Cosa c’è dietro gli strilli sul “pericolo cinese”

Nel giorno in cui la Cina denuncia il “clima da guerra fredda” creato dagli Usa nei rapporti reciproci, uno degli editorialisti di punta del Financial Times – Wolfgang Munchau – chiarisce, forse involontariamente, il substrato del conflitto che oppone anche l’Unione Europea a Pechino.

Non c’entra naturalmente nulla l’ideologia, e Munchau se ne dispiace (“La repressione di Pechino a Hong Kong e il ruolo del governo cinese nel reprimere il libero flusso di informazioni su Covid-19 sembrano aver avuto un ben piccolo effetto sull’opinione pubblica in Europa”), mentre contano moltissimo gli investimenti che la Cina offre a un Vecchio Continente stremato da un decennio di austerità mercantilista (bassi salari e freno a mano tirato sulla spesa degli Stati per favorire le esportazioni).

Tutto si gioca infatti sul potere attrattivo che hanno proposte di business di lungo periodo, fondate o meno sull’approccio “win-win” oppure sulle più classiche acquisizioni, in un contesto asfissiato dai “rigoristi”.

I quali poi, a cominciare dai tedeschi, si erano silenziosamente messi in pole position rispetto ai rapporti commerciali con Pechino. Insomma, predicavano austerità e “patriottismo euro-atlantico” nel mentre stesso siglavano accordi “nazionalistici” con la Cina.

Il problema è venuto fuori non solo in seguito alle pressioni di Trump sulla questione del 5G e di Huawei, ma soprattutto quando l’Italia ha firmato (primo Paese europeo a farlo) il memorandum preliminare per l’adesione al progetto di Via della Seta.

La successiva offerta cinese di investimenti sul porto di Trieste ha convinto gli “europeisti” che ben presto buona parte del loro “parco giochi” (i Paesi dell’Est) avrebbe cominciato a subire lo stesso fascino. Di qui la decisione di “proteggere” alcuni settori considerati strategici, anche a costo di autorizzare ingressi dello Stato (tedesco, naturalmente) nell’azionariato di alcune aziende.

Proprio mentre la stessa operazione restava vietata a qualsiasi partner continentale. Italia in primo luogo.

Poi è arrivata la pandemia a rompere gli schemi, a rendere impossibile il ricatto stretto sul rispetto del “patto di stabilità”, annessi e connessi… A questo punto non si può più fare semplicemente appello a “regole” oscure per tutti i non addetti ai lavori (il mezzo miliardo di cittadini europei, di fatto) e si è costretti a nominare “i nemici”, mettere in chiaro le ragioni per cui si fanno o non si fanno accordi o allenze, ecc.



Leggendo attentamente, viene fuori che tipo di “comunità” sia stata costruita in Europa. Niente a che vedere con la pretesa “casa comune”, molto da spartire con le risse tra spacciatori per il controllo del territorio…

*****

La Cina gioca i paesi dell’UE l’uno contro l’altro

L’inclinazione dell’Italia verso l’euroscetticismo in piena regola minaccia la stabilità del blocco

Wolfgang Münchau

Come sapremo se l’Europa ha successo o fallisce? La discussione nell’UE in questo momento si concentra fortemente sulla macroeconomia. Ma sospetto che il test finale sarà la capacità dell’UE di sviluppare una posizione comune sulla Cina.

I due temi sono collegati. La Cina ha dimostrato una notevole abilità nel contrastare gli Stati membri dell’UE, ad esempio nella corsa allo sviluppo di reti mobili 5G. Ma questo è solo l’inizio. La Cina è sulla buona strada per emergere come il potere esterno più influente per l’UE.

La China Belt and Road Initiative, un progetto di investimenti infrastrutturali a lungo termine che attraversa il continente eurasiatico, è al centro della strategia industriale globale della Cina. I governi dell’UE lo comprendono bene.

La proposta franco-tedesca per il fondo di risanamento del coronavirus da 500 miliardi di euro include una domanda specifica per una politica industriale per proteggere l’Europa dagli investimenti di paesi terzi in settori strategici.

Tuttavia, una tale strategia creerebbe problemi per l’Italia, il probabile principale beneficiario dei futuri investimenti cinesi in Europa.

L’Italia è diventata firmataria ufficiale del piano per la Belt and Road a marzo 2019, l’unico grande paese dell’UE a farlo. I successivi leader italiani hanno alimentato strette relazioni bilaterali con le loro controparti cinesi.

Tra i paesi dell’UE esistenti, l’Italia ha anche attirato la seconda più grande quota di investimenti esteri diretti cinesi dal 2000. La Germania è stata la destinazione preferita dalla Cina per gli investimenti interni nell’UE in quel periodo, dopo il Regno Unito.

Ma il governo tedesco ha iniziato a imporre restrizioni sulle acquisizioni rendendo possibile per lo Stato l’assunzione di quote nelle società high-tech che vuole proteggere. Ciò è stato innescato dall’acquisizione cinese nel 2016 del principale gruppo tedesco di robotica, Kuka.

Le case automobilistiche tedesche stavano ancora sviluppando motori diesel quando la Cina ha investito strategicamente in batterie per auto elettriche. I tedeschi possono avere una reputazione per investimenti a lungo termine, ma la Cina gioca in una campionato diverso.

L’Italia è ben posizionata per beneficiare della paura franco-tedesca della fuga di cervelli tecnologici. L’Italia aveva perso affari con la Cina durante i primi anni del millennio, ma in questi giorni ha più da guadagnare che da temere da quel paese.

Tuttavia, ciò dipende in modo critico dal fatto che il governo italiano corteggi attivamente la Cina o che sia in linea con le politiche di Francia e Germania. Pechino ha promesso investimenti nel porto di Trieste sulla costa adriatica italiana, ma questo non è un affare.

L’Italia è in competizione con località alternative in Croazia e Slovenia. Trieste ebbe il suo apogeo durante l’impero asburgico. Un effetto indiretto della Belt and Road sarà di spostare il centro di gravità politica dell’Europa verso est.

Nel frattempo, un sondaggio italiano vede la Cina come il paese straniero più amichevole, seguito dalla Russia. La Germania è considerata la potenza straniera meno amica, seguita dalla Francia. Un altro sondaggio afferma che il 44% degli italiani preferisce rimanere nell’UE contro il 42% che vuole andarsene. Due anni fa, quella relazione era del 65% contro il 26% a favore della permanenza.

Forse è stata la mancanza di solidarietà dell’UE con l’Italia nella prima fase della crisi di Covid-19 che ha portato allo scoperto l’euroscetticismo latente. Ad ogni modo, queste sono cifre profondamente allarmanti. Vent’anni di appartenenza alla zona euro hanno portato gli italiani a un punto in cui considerano la Cina come il loro partner strategico più importante.

Questo è assurdo su tanti livelli, ma è anche un sorprendente fallimento dell’UE nel lasciare che questo potesse accadere. L’UE spera che il recovery fund possa fare qualcosa per affrontare la tendenza italiana verso l’euroscetticismo in piena regola.

Alcuni hanno celebrato il “momento hamiltoniano” in Europa quando il cancelliere tedesco Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron hanno presentato il loro accordo per il recovery fund.

Un calcolo retroattivo dell’effetto fiscale netto per l’Italia dirà che è improbabile che superi l’1,5% del prodotto interno lordo, nel migliore scenario. Non sono sicuro che basterà a convincere l’Italia a smettere di rompere i ranghi europei nei rapporti con la Cina.

Anche in Germania, la reputazione della Cina sta aumentando. Un recente sondaggio ha rilevato che il numero di tedeschi che cercano relazioni più strette con la Cina è del 36%, contro il 37% che favorisce gli Stati Uniti. Questo divario era molto più ampio.

Tra i giovani tedeschi, la Cina sopravanza gli Stati Uniti con un ampio margine. La repressione di Pechino a Hong Kong e il ruolo del governo cinese nel reprimere il libero flusso di informazioni su Covid-19 sembrano aver avuto un ben piccolo effetto sull’opinione pubblica in Europa.

Il rischio per l’UE non è la totale disintegrazione, ma una progressiva perdita di coesione. Il danno arrecato al blocco attraverso la Brexit non sarà nulla in confronto al danno che l’Italia e altri paesi potrebbero scatenare aprendosi alla Cina.

