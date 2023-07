Non votate quella risoluzione contro Cuba. Lettera ai deputati europei

Mercoledi 21 luglio a Strasburgo, il Parlamento europeo è chiamato a votare una risoluzione contro Cuba presentata dagli eurodeputati della destra. La risoluzione – la 2023/2744 (RSP) – sostanzialmente sussume la posizione statunitense che definisce Cuba uno stato “terrorista” e coinvolto nel narcotraffico. Due accuse assurde e inaccettabili anche solo sul piano del buonsenso ma che la destra intende utilizzare come una clava nelle relazioni tra Unione Europea e Cuba, ancora una volta come atto di servilismo verso gli Stati Uniti.

Questa risoluzione, insieme al mancato invito delle organizzazioni della società civile cubane e venezuelano al Forum dei Popoli a Bruxelles in occasione del vertice tra Ue e Celac (Comunità Economica del Latino America e Caribe), disegnano una escalation ostile delle forze reazionarie europee contro due esperienze di straordinaria importanza per l’emancipazione dell’America Latina.

Alcune organizzazione politiche e sociali italiane hanno inviato la seguente lettera agli europarlamentari chiedendo di non votare la risoluzione:

Non votate la Risoluzione 2023/2744

Una Nazione libera, sovrana e pacifica come Cuba all’avanguardia in campo del settore medico-sanitario, del settore dell’insegnamento, dello sport, della ricerca scientifica e della cultura, che da sempre dimostra atteggiamento democratico e di solidarietà internazionale e in particolare con i paesi poveri del cosiddetto Terzo Mondo, da sempre all’avanguardia della difesa dei diritti umani, non può assolutamente subire una condanna per ipotesi assurde di affiliazione o patrocinio del terrorismo, del traffico di droga e di destabilizzazione di paesi o dell’intero continente del Sud America.

Tutto ciò è semplicemente una falsa rappresentazione della realtà, funzionale alla politica di terrorismo di stato e di odio ideologico promosso da più di sessanta anni dai governi statunitensi che continuano a mantenere un genocida blocco contro il popolo cubano di natura economico, commerciale, finanziario e monetario.

La Risoluzione in oggetto è la rappresentazione di una comunicazione di inf0rmazione deviante e di vero e proprio terrorismo comunicazionale, illegittimo, anacronistico e immorale e che indebitamente e in maniera ipocrita e falsa provoca ingerenze sul processo di autodeterminazione del popolo e del Governo di Cuba.

Ricordiamo che l’Assemblea Genarale dell’Onu da circa 30 anni condanna il bocco economico USA contro Cuba che infligge atroci e inumane sofferenze.

Cuba da sempre si batte per la difesa dei diritti dell’Umanità nel pieno rispetto del diritto all’autodeterminazione di ogni popolo ed è per questo che vogliamo difendere ogni sforzo di dialogo politico, di solidarietà e di cooperazione con Cuba a partire da quello sottoscritto nel 2016 dall’Unione Europea.

E’ per tutto questo che i sottoscrittori di questa lettera chiedono agli Onorevoli Eurodeputati di votare contro la suddetta Risoluzione.

Rete dei Comunisti, Cambiare Rotta, Osa, centro studi Cestes

