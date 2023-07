Come osi combattere ‘per la democrazia’, Ehud Barak?

L’ex primo ministro Ehud Barak ritiene che Israle sia nel mezzo della “più grave crisi della sua storia”. Pochi giorni fa ha scritto per Haaretz un articolo particolarmente drammatico, con più punti esclamativi del solito. “Israele non sarà trasformato in una dittatura!”; “non ci arrenderemo mai!”; “non cederemo mai!”; “questa protesta avrà successo!“.

Dall’inizio della protesta, Barak è diventato un combattente per la libertà sotto steroidi. Non si può non rimanere colpiti dalla sua determinazione e darle il dovuto rispetto.

Allo stesso tempo, non si può fare a meno di chiedersi come possa farlo, come osi.

Come può uno statista e militare israeliano con i suoi precedenti, un ex capo di stato maggiore dell’IDF, primo ministro e ministro della difesa, parlare così tanto di democrazia senza capirne nulla?

Come osa Barak parlare di democrazia chiudendo gli occhi non solo davanti alla realtà palesemente antidemocratica nel cortile del paese, ma anche davanti al fatto lampante di aver partecipato alla sua formazione, nientemeno e forse più della destra?

Uno statista israeliano come Barak non può parlare di democrazia finché parla di democrazia solo per gli ebrei, e questa è l’unica cosa di cui Barak parla.

Esattamente 25 anni fa, pochi mesi prima che fosse eletto primo ministro, chiesi a Barak in un’intervista televisiva: “Se tu fossi nato palestinese, come si sarebbe svolta la tua vita? Cosa saresti diventato?”

Ha dato coraggiosamente l’unica risposta vera possibile: “Suppongo che se avessi avuto l’età giusta, a un certo punto mi sarei unito a una delle organizzazioni terroristiche”. Lo ammiravo per la sua risposta e per le conclusioni che comportava.

Dieci anni dopo, lo stesso Barak, da ministro della Difesa, comandò l’Operazione Piombo Fuso, il più barbaro assalto israeliano alla Striscia di Gaza, che provocò la morte di 1.385 palestinesi, di cui più della metà persone indifese, tra cui 318 bambini, 109 donne e 248 vittime del traffico poliziotti.

Quel barbaro attacco è stato un altro apice della tirannia militare di Israele sul popolo palestinese. Barak l’ha diretta, non si può dimenticarlo.

Ma a parte le sue mani sporche di sangue, che ha in comune con tutti i militari e i loro inviati, dopo i suoi tentativi falliti di raggiungere una soluzione politica al conflitto, dove offrì ai palestinesi molto meno dei termini stabiliti dalle risoluzioni internazionali, l’ex ministro della Difesa del governo #Netanyahu è diventato una delle figure di spicco del movimento di protesta 2023.

Questo è un altro capitolo della gloriosa carriera di Barak, per il quale sta raccogliendo molti onori e riconoscimenti.

Ma Barak è anche uno dei più grandi ingannatori di questo movimento. La sua temporanea identificazione con i giovani palestinesi che lottano contro la tirannia militare che ha il nome di #Israele è stata a lungo dimenticata, e ora sta lavorando, con una determinazione condivisa sia da destra che da sinistra, per far scomparire la questione, per negarla e sopprimerla.

Il fatto che non ci sarà democrazia finché questa tirannia continuerà è stato a lungo spazzato via dalla coscienza di #Israele. Barak e i suoi sono la causa di tutto ciò.

Hanno creato la falsa immagine che permette alla gente di scendere in piazza con pathos, lottando per la democrazia di un popolo e sentendosi così bene, in un Paese dove due nazioni di uguali dimensioni vivono in uno stato di #apartheid.

Si legge Barak con incredulità. Una democrazia perfetta sta per essere distrutta da Netanyahu e dai suoi collaboratori. Il regime di libertà e uguaglianza che ha caratterizzato Israele sta per essere distrutto dai cattivi della destra. Una dittatura è dietro l’angolo.

Barak conclude: “Questa è la lotta più importante a cui abbiamo mai preso parte”. Ecco un’altra frase diretta e onesta del soldato più decorato d’Israele: questa è davvero la lotta più importante a cui abbiate mai preso parte.

Siete scappati dalla vera lotta fatidica, vigliacchi, e continuate a farlo. Non avete né il coraggio né l’integrità necessari per intraprendere una lotta cruciale.

Invece, cercate di sorvolare su questa lotta con le manifestazioni settimanali di Kaplan Street, fuggendo da essa insieme, sia a destra che a sinistra. Se fosse nato palestinese, Ehud Barak, sarebbe andato a manifestare a #KaplanStreet? Avrebbe riposto qualche speranza in queste manifestazioni?

*Articolo di Gideon Levy pubblicato il 9 luglio 2023 su HAARETZ

14 Luglio 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO