L’addestramento dei piloti di caccia F-16 ucraini inizierà presto in Romania

L’addestramento dei piloti ucraini sui jet da combattimento F-16 di fabbricazione statunitense inizierà in Romania ad agosto, hanno dichiarato alcuni funzionari a margine del vertice NATO in Lituania.

Il Ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov ha annunciato martedì il programma di addestramento in Romania insieme al Ministro della Difesa olandese Kajsa Ollongren e al Ministro della Difesa danese ad interim Troels Lund Poulsen.

“Speriamo di poter vedere i risultati all’inizio del prossimo anno“, ha dichiarato Poulsen ai giornalisti.

Resnikov ha detto di sperare che l’addestramento non duri più di sei mesi e che a quel punto l’Ucraina utilizzerà gli aerei da combattimento nella lotta contro l’invasione russa del suo Paese.

I Paesi Bassi e la Danimarca guidano una coalizione di 11 nazioni per addestrare i piloti ucraini all’uso dei caccia statunitensi, che secondo l’Ucraina contribuiranno a ribaltare le sorti della guerra a suo favore.

L’addestramento dei piloti ucraini all’uso di aerei da combattimento avanzati è stato in precedenza considerato controverso, ma ha ricevuto il via libera a maggio durante il vertice del G7 in Giappone.

La Russia ha poi avvertito che fornire a Kiev gli F-16 sarebbe un “rischio colossale“, in quanto minaccia di estendere la guerra ad altre parti d’Europa.

Sebbene gli alleati dell’Ucraina si siano impegnati a fornire addestramento e altro supporto, l’apertura della scuola per piloti di caccia non significa che gli F-16 saranno effettivamente consegnati a Kyiv. I sostenitori militari dell’Ucraina non si sono ancora impegnati a inviare aerei da guerra.

La Romania ha annunciato la scorsa settimana l’intenzione di creare un centro di addestramento per piloti di F-16 provenienti da Stati partner della NATO e dall’Ucraina.

La Romania, che condivide un lungo confine con l’Ucraina ed è membro della NATO dal 2004 e dell’Unione Europea dal 2007, ha aumentato la spesa per la difesa in risposta all’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della Russia.

Dopo l’invasione dell’Ucraina da parte delle forze di Mosca nel febbraio 2022, la NATO ha aumentato la sua presenza sul fianco orientale dell’Europa inviando ulteriori gruppi tattici multinazionali in Romania, Ungheria, Bulgaria e Slovacchia, membri dell’alleanza.

La struttura per l’addestramento dei piloti di caccia avrà lo scopo di posizionare la Romania come “leader regionale nel campo dell’addestramento dei piloti di F-16” e contribuirà a “migliorare la coesione, dimostrare l’unità e rafforzare la deterrenza e la difesa euro-atlantica“, ha dichiarato il governo rumeno in un comunicato.

La Romania ha svolto un ruolo sempre più importante nell’alleanza durante la guerra della Russia in Ucraina, ospitando anche una riunione dei ministri degli Esteri della NATO a novembre. Il governo ha anche approvato l’acquisto di un numero imprecisato di caccia F-35 di “ultima generazione“, prodotti negli Stati Uniti, come parte della spinta della Romania a modernizzare la propria forza aerea.

