Palestina/3. Aggiornamenti. Gaza alla stremo. Rilasciati tre ostaggi

La resistenza palestinese rilascia una madre e due bambini presi in ostaggio

I combattenti della resistenza palestinese a Gaza hanno liberato una madre e i suoi due figli portandoli in salvo presso la barriera che separa Gaza assediata da Israele.

Le fonti riferiscono a The Palestine Chronicle che i bambini non sono stati rapiti, ma è stato permesso loro di rimanere con la madre a causa degli attacchi palestinesi che hanno avuto luogo all’inizio di sabato 7 ottobre.

Secondo quanto riferito, i bambini sono ora al sicuro con la madre, anch’essa una colona israeliana.

Situazione a Gaza

Secondo gli ultimi aggiornamenti del ministero della Salute palestinese, il numero dei palestinesi uccisi durante l’aggressione israeliana in corso contro la Striscia di Gaza è salito a 1.100, mentre il numero dei feriti ha raggiunto i 5.339. In Cisgiordania i palestinesi uccisi sono 29 e i feriti 150.

Il ministero della sanità palestinese ha dichiarato che le forze armate israeliane stanno ampliando la portata degli attacchi contro il personale medico, le strutture sanitarie e le ambulanze.

Il portavoce del ministero, Ashraf Al-Qudra, ha affermato che l’occupazione israeliana “prende deliberatamente di mira il personale medico, le istituzioni sanitarie e le ambulanze e indebolisce le loro capacità”.

La situazione è ulteriormente complicata dalla carenza di carburante e dalle interruzioni elettriche che colpiscono i generatori, ha aggiunto il ministero.

“Continua a mancare l’elettricità per far funzionare il sistema sanitario. Ciò minaccia la vita di tutte le persone malate e ferite”, ha aggiunto il ministero della Sanità nella nota.

Il ministero della Sanità ha anche chiesto l’apertura di un “corridoio sicuro per garantire l’ingresso di aiuti medici urgenti” negli ospedali del territorio, che ora sono sopraffatti dai morti e dai feriti.

L’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi (UNRWA) ha dichiarato ieri che 11 membri del personale UNRWA sono stati uccisi nell’attacco aereo israeliano su Gaza. “Sono molto rattristata nel confermare che 11 colleghi dell’UNRWA sono stati uccisi dal 7 ottobre nella Striscia di Gaza”, ha dichiarato Jenifer Austin, vicedirettore dell’UNRWA per Gaza.

“Si tratta di cinque insegnanti di scuole UNRWA, un ginecologo, un ingegnere, un consulente psicologico e tre membri del personale di supporto. Alcuni sono stati uccisi nelle loro case con le loro famiglie”, ha aggiunto. “L’UNRWA piange questa perdita ed è in lutto con i nostri colleghi e le famiglie. Il personale delle Nazioni Unite e i civili devono essere protetti in ogni momento del conflitto. Chiediamo che i combattimenti cessino per evitare che altre vite civili vadano perdute”, ha aggiunto il funzionario ONU.

Situazione in Cisgiordania

Un adolescente palestinese è stato colpito e ucciso ieri sera durante gli scontri con le forze militari israeliane nella città di Bani Na’im, a est di Hebron, ha dichiarato il Ministero della Sanità in un breve comunicato.

Si tratta di Mo’nis Rebhi Zyadat, di 16 anni, morto durante gli scontri scoppiati all’ingresso della città di Bani Na’im.

L’uccisione di Zyadat porta a 29 il numero di palestinesi uccisi dalle forze israeliane in Cisgiordania da sabato e a circa 150 il numero dei feriti.

Coloni israeliani, protetti dalle forze israeliane, hanno effettuato questa notte un attacco contro il villaggio di Deir Ibzi, a ovest di Ramallah, hanno dichiarato fonti della sicurezza. Fonti locali hanno riferito a WAFA che un gruppo di coloni estremisti, sostenuti da soldati militari, ha attaccato il villaggio e ha aperto il fuoco al suo ingresso, provocando scontri con i residenti della città, ma non sono stati riportati feriti.

La situazione in Israele

Il bilancio delle vittime israeliane da sabato scorso ha continuato a salire, raggiungendo 1.300, secondo i resoconti dei media. Circa 3.300 sono rimasti feriti, di cui 28 in condizioni critiche e 350 in gravi condizioni.

Il Times of Israel riferisce che il capo del Comando del Fronte Interno dell’esercito israeliano, il maggior generale Rafi Milo, ritiene che la lentezza del lancio di razzi nell’ultimo giorno indica che Hamas si sta preparando per una lunga guerra.

“Abbiamo identificato il comportamento di Hamas, che si rende conto che sta entrando in una lunga guerra”, dice Milo in una telefonata con i giornalisti. “Hamas sta gestendo il fuoco in un modo che è destinato a settimane [di combattimenti], e sono scesi a una velocità di fuoco di circa 200-400 razzi al giorno, per permettersi una lotta molto lunga”.

Il ministro israeliano dell’Energia Israel Katz ha detto che non verrà fornita elettricità o acqua a Gaza fino a quando le persone rapite durante l’assalto dei palestinesi non saranno riportate a casa.

“Aiuti umanitari a Gaza? Nessun interruttore elettrico sarà acceso, nessuna pompa dell’acqua sarà aperta e nessun camion di carburante entrerà fino a quando i rapiti israeliani non saranno riportati a casa”, ha postato su X, precedentemente noto come Twitter.

Colloqui tra Iran e Arabia Saudita sulla situazione in Palestina

Mohammed Bin Salman, principe ereditario dell’Arabia Saudita e il presidente iraniano Raisi si sono parlati al telefono sul conflitto in corso tra Israele e resistenza palestinese. Si tratta della loro prima chiamata dopo lo storico riavvicinamento tra i due ex rivali avvenuto a marzo.

Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha ricevuto una telefonata mercoledì dal leader iraniano, Ebrahim Raisi, durante la quale hanno discusso “l’attuale situazione militare a Gaza e dintorni”, afferma l’agenzia di stampa ufficiale saudita (SPA).

Il principe Mohammed ha detto a Raisi che Riyadh sta “comunicando con tutte le parti internazionali e regionali per fermare l’escalation in corso”, afferma l’agenzia saudita. Ha anche sottolineato “la ferma posizione del regno nel sostenere la causa palestinese”.

Fonti: Wafa, Palestine Chronicle, Times of Israel

12 Ottobre 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO