I comunisti vincono le elezioni presidenziali in Sri Lanka

Il 22 settembre 2024, l’autorità elettorale dello Sri Lanka ha annunciato che Anura Kumara Dissanayake, dell’alleanza National People’s Power (NPP) guidata dal Janatha Vimukthi Peramuna (JVP), ha vinto le elezioni presidenziali. Dissanayake, leader della sinistra del JVP dal 2014, ha sconfitto altri 37 candidati, tra cui il presidente uscente Ranil Wickremesinghe del United National Party (UNP) e il suo principale sfidante Sajith Premadasa del Samagi Jana Balawegaya.

I partiti tradizionali che hanno dominato la politica dello Sri Lanka, come lo Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP) e l’UNP, sono ora in ritirata. Tuttavia, dominano ancora il Parlamento dello Sri Lanka (lo SLPP ha 145 seggi su 225, mentre l’UNP ha un solo seggio). Il JVP di Dissanayake ha solo tre seggi in Parlamento.

Il trionfo di Dissanayake nell’essere eletto nono presidente del paese è significativo. È la prima volta che un partito della tradizione marxista del paese vince un’elezione presidenziale. Dissanayake, nato nel 1968 e conosciuto con le sue iniziali AKD, proviene da una famiglia della classe operaia del nord-centrale dello Sri Lanka, lontano dalla capitale Colombo.

La sua visione del mondo è stata plasmata dalla sua leadership del movimento studentesco dello Sri Lanka e dal suo ruolo come quadro nel JVP. Nel 2004, Dissanayake è entrato in Parlamento quando il JVP ha formato un’alleanza con Chandrika Kumaratunga, presidente del paese dal 1994 al 2005 e figlia della prima donna primo ministro al mondo (Sirimavo Bandaranaike).

Dissanayake è diventato Ministro dell’Agricoltura, Territorio e Bestiame nel governo di Kumaratunga, una posizione che gli ha permesso di dimostrare la sua competenza come amministratore e di coinvolgere il pubblico in un dibattito sulla riforma agraria (che probabilmente sarà una questione che affronterà come presidente). Un tentativo di conquistare la presidenza nel 2019 si è concluso senza successo, ma non ha fermato né Dissanayake né l’NPP.

Turbolenza Economica

Nel 2022, Colombo, la capitale dello Sri Lanka, è stata scossa dall’Aragalaya (proteste) che sono culminate con l’occupazione del palazzo presidenziale e la fuga frettolosa del presidente Gotabaya Rajapaksa. Queste proteste sono state motivate dal rapido declino delle possibilità economiche per la popolazione, che ha dovuto affrontare carenze di beni essenziali, tra cui cibo, carburante e medicinali.

Lo Sri Lanka è andato in default sul debito estero ed è finito in bancarotta. Piuttosto che generare un risultato che soddisfacesse le proteste, Wickremesinghe, con il suo orientamento neoliberale e filo-occidentale, ha preso la presidenza per completare il mandato di sei anni di Rajapaksa, iniziato nel 2019.

La presidenza debole di Wickremesinghe non ha affrontato nessuno dei problemi sottostanti delle proteste. Nel 2023, ha portato lo Sri Lanka al Fondo Monetario Internazionale (FMI) per ottenere un salvataggio di 2,9 miliardi di dollari (il 17° intervento del genere nello Sri Lanka da parte del FMI dal 1965), che ha comportato la rimozione dei sussidi per beni come l’elettricità e il raddoppio dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto al 18%: il costo del debito è stato pagato dalla classe operaia dello Sri Lanka e non dai creditori esterni.

Dissanayake ha dichiarato che vorrebbe invertire questa equazione, rinegoziare i termini dell’accordo, mettere più pressione sui creditori esterni, aumentare la soglia di esenzione dell’imposta sul reddito e esentare diversi beni essenziali (cibo e assistenza sanitaria) dal regime fiscale aumentato.

Se Dissanayake riuscirà a fare questo e se interverrà con serietà per soffocare la corruzione istituzionale, lascerà un segno importante nella politica dello Sri Lanka, che ha sofferto per la brutalità della guerra civile e per i tradimenti dell’élite politica.

Un Partito Marxista alla Casa Presidenziale

Il JVP o Fronte di Liberazione Popolare è stato fondato nel 1965 come partito rivoluzionario marxista-leninista. Guidato da Rohana Wijeweera (1943-1989), il partito ha tentato due insurrezioni armate — nel 1971 e di nuovo dal 1987 al 1989 — contro quello che percepiva come un sistema ingiusto, corrotto e inamovibile. Entrambe le rivolte sono state brutalmente represse, causando migliaia di morti, compreso l’assassinio di Wijeweera.

Dopo il 1989, il JVP ha rinunciato alla lotta armata ed è entrato nell’arena politica democratica. Il leader del JVP prima di Dissanayake era Somawansa Amerasinghe (1943-2016), che ha ricostruito il partito dopo che i suoi principali leader erano stati uccisi alla fine degli anni ’80.

Dissanayake ha portato avanti l’agenda di costruire un partito politico di sinistra che promuovesse politiche socialiste nelle aree elettorali e sociali. La notevole crescita del JVP è il risultato del lavoro della generazione di Dissanayake, che è più giovane di 20 anni rispetto ai fondatori e che è riuscita ad ancorare l’ideologia del JVP in ampie sezioni della classe operaia, del contadinato e dei poveri dello Sri Lanka.

Rimangono domande sul rapporto del partito con la minoranza tamil, data la tendenza di alcuni suoi leader a scivolare nel nazionalismo singalese (soprattutto per quanto riguarda il modo in cui lo stato dovrebbe affrontare l’insurrezione guidata dalle Tigri di Liberazione del Tamil Eelam). L’ascesa personale di Dissanayake è dovuta alla sua integrità, che contrasta nettamente con la corruzione e il nepotismo dell’élite del paese, e al fatto che non ha voluto definire la politica dello Sri Lanka attorno a divisioni etniche.

Parte della rifondazione del JVP è stata il rifiuto del settarismo di sinistra. Il partito ha lavorato per costruire la coalizione National People’s Power di ventuno gruppi di sinistra e centro-sinistra, il cui programma comune è affrontare la corruzione e la politica del debito e dell’austerità imposta dal FMI alla massa del popolo dello Sri Lanka.

Nonostante le profonde differenze tra alcune delle formazioni nell’NPP, c’è stato un impegno per un programma politico e politico minimo comune. Tale programma è radicato in un modello economico che dà priorità all’autosufficienza, all’industrializzazione e alla riforma agraria. Il JVP, come forza principale dell’NPP, ha spinto per la nazionalizzazione di alcuni settori (in particolare delle utilities, come la fornitura di energia) e la redistribuzione della ricchezza attraverso una tassazione progressiva e un aumento della spesa sociale.

Il messaggio di sovranità economica ha colpito nel segno tra le persone che da tempo sono divise lungo linee etniche.

Resta da vedere se Dissanayake sarà in grado di realizzare questo programma di sovranità economica. Tuttavia, la sua vittoria ha certamente incoraggiato una nuova generazione a respirare di nuovo, a sentire che il loro paese può andare oltre l’ormai stanco programma del FMI e cercare di costruire un progetto srilankese che potrebbe diventare un modello per altri paesi del Sud del mondo.

Atul Chandra lavora presso il Tricontinental Research Services (New Delhi).



Vijay Prashad è uno storico, editore e giornalista indiano. È borsista di scrittura e corrispondente capo per Globetrotter. È editore di LeftWord Books e direttore di Tricontinental: Institute for Social Research. Ha scritto più di 20 libri, tra cui The Darker Nations e The Poorer Nations. I suoi ultimi libri sono Struggle Makes Us Human: Learning from Movements for Socialism e (con Noam Chomsky) The Withdrawal: Iraq, Libya, Afghanistan, and the Fragility of U.S. Power.



* Fonte: Globetrotter



