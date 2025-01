Il giuramento di Maduro

Ieri, 10 gennaio 2025, il Venezuela ha vissuto un momento cruciale con la cerimonia del giuramento di Nicolás Maduro, che ha inaugurato il suo terzo mandato presidenziale. Alla cerimonia hanno assistito anche i mille osservatori internazionali di numerosi paesi che già a fine luglio avevano potuto monitorare la regolarità del processo elettorale.

Tra essi il prof. Luciano Vasapollo, docente universitario e militante marxista, che è anche il cofondatore del Capitolo Italiano della Rete in Difesa dell’Umanità (REDH), tornato in Venezuela alla guida, con Rita Martufi, della delegazione congiunta Rete dei Comunisti, Cambiare Rotta e OSA.

“Come nel 2018, anche quest’anno abbiamo partecipato – ha dichiarato il docente a FarodiRoma – al processo elettorale in Venezuela, insieme ad oltre 900 altri osservatori internazionali provenienti da 109 paesi”.

Secondo Vasapollo, “proprio l’eterogeneità degli osservatori internazionali testimonia che il giudizio di ciascuno di noi sul processo elettorale non era in alcun modo condizionabile, mentre confermiamo, con la nostra presenza alla cerimonia del giuramento, una convinta adesione all’Internazionale Antifascista nata a Caracas lo scorso settembre”.

Riguardo alle tensioni post-elettorali, Vasapollo ha dichiarato: “Dopo aver accompagnato il processo elettorale come osservatori certificando la regolarità della rielezione di Nicolas Maduro, abbiamo assistito attoniti alle incresciose proteste dell’opposizione scivolate subito in episodi di violenza incontrollata, con un tentato assalto al Palazzo Miraflores per sequestrare o uccidere Maduro e diversi assalti a militanti e dirigenti del Psuv, ma anche ai bus e agli alberghi che ospitavano noi osservatori.”

In merito alle critiche internazionali sulla legittimità delle elezioni, Vasapollo ha ribadito: “Abbiamo accompagnato il processo elettorale come osservatori certificando la regolarità della rielezione di Nicolas Maduro.

E siamo tornati a Caracas con i delegati della Rete dei Comunisti, Cambiare Rotta e OSA, per esprimere il nostro sostegno alla democrazia venezuelana sotto attacco da fattori esterni che fomentano quella minoranza fascista e capitalista rimasta indenne nei 25 anni del chavismo che ha voluto sempre rispettare la pluralità delle opinioni politiche nel paese, forse non prevedendo il rischio, che si è ora presentato, di tentativi di sovvertire i legittimi risultati elettorali”.

L’economista ha espresso preoccupazione per le sanzioni economiche imposte al Venezuela, sottolineando: “Ovviamente ci unisce tutti una profonda solidarietà verso un popolo che rivendica la propria autodeterminazione osteggiata da illegittime sanzioni economiche che sono applicate da USA e UE proprio allo scopo di suscitare malcontento nella popolazione per condizionare gli elettori e favorire una eventuale vittoria elettorale dell’opposizione, mentre si verificano continui tentativi di colpi di stato teleguidati da USA e UE”.

Le osservazioni del professor Vasapollo offrono una prospettiva dettagliata sul processo elettorale venezuelano e sulle dinamiche internazionali ad esso collegate, evidenziando l’importanza di una valutazione equilibrata e informata degli eventi.

Il prof. Luciano Vasapollo, economista e docente all’Università La Sapienza di Roma, ha recentemente offerto analisi significative sui progressi economici e sociali in atto in Venezuela. Durante un’intervista a Caracas, ha dichiarato: “Sei anni fa c’era grande penuria a causa del blocco imposto da USA e UE al Venezuela, ora il paese ha saputo riorganizzarsi e i negozi sono pieni di merci, alimentari in primis, ma un po’ di tutto.”

Questo cambiamento, secondo Vasapollo, è attribuibile al “forte impegno del governo Maduro” e alla “consapevolezza della popolazione che ha imparato molto bene le regole dell’autoproduzione.”

Inoltre, Vasapollo ha partecipato al recente Congresso Mondiale contro il Fascismo e il Neofascismo a Caracas, e sottolineando l’importanza dell’unità globale nella lotta contro le derive reazionarie, ha affermato: “La crisi del modo di produzione capitalista spinge le classi dirigenti euroatlantiche nella peggior deriva reazionaria e fascista.”



Con la sua Scuola di economia decoloniale, Vasapollo collabora all’azione per costruire un fronte internazionale antifascista, antimperialista e anticolonialista e offre la sua visione di una strategia globale per affrontare le sfide contemporanee.

* da Il Faro di Roma



