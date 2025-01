L’escalation di Erdogan contro i Curdi: nessuna via per la riconciliazione

L’ “Iniziativa Bahçeli”, proposta dal leader del Nationalist Movement Party (MHP) Devlet Bahçeli, mirava a risolvere la questione curda della Turchia consentendo al leader del PKK in prigione Abdullah Öcalan di rivolgersi ai parlamentari filo-curdi in parlamento, esortando il PKK a disarmarsi e a sciogliersi. Tuttavia, il processo è in stagnazione, con incontri limitati ai leader curdi che visitano Öcalan e altri prigionieri come Selahattin Demirtaş e Figen Yüksekdağ.

Erdoğan, parlando a Diyarbakır, ha affrontato la questione direttamente per la prima volta, affermando: “Il terrorismo separatista durato mezzo secolo sarà sepolto nella storia, in tutte le sue dimensioni“. Ha aggiunto: “L’obiettivo di tutti gli sforzi recenti è il disarmo incondizionato e lo scioglimento del PKK, consentendogli di diventare un partito politico“.

Scrivendo su Hürriyet, l’editorialista Abdulkadir Selvi ha osservato: “Tutte le condizioni favoriscono la Turchia per la prima volta in 50 anni“, e ha avvertito che se il PKK e i suoi affiliati siriani non si disarmeranno, “inizierà un’operazione militare congiunta turco-siriana contro i curdi“. Selvi ha anche osservato che “tutti aspettano che Trump entri in carica“, e ha sottolineato la promessa di Erdoğan che “il 2025 segnerà la fine del terrorismo, e questa non è una fantasia“.

Nonostante questi sviluppi, i leader del PKK rimangono cauti. Murat Karayılan, una figura di spicco del PKK, ha criticato l’approccio della Turchia, avvertendo: “La continua manipolazione della questione curda e la rappresentazione del PKK come sconfitto porteranno a conseguenze terribili e pericolose“. Ha osservato che il PKK possiede la capacità tecnologica, “forse tramite droni“, di colpire obiettivi turchi “dal Mediterraneo al cuore dell’Anatolia“.

Karayılan ha accusato l’amministrazione di Erdoğan di perpetuare il conflitto, affermando: “Il linguaggio dell’AKP non è di pace o fratellanza, ma di guerra e ostilità“. Ha inoltre evidenziato che oltre 10.000 prigionieri politici curdi rimangono nelle carceri turche e ha accusato il governo di dare priorità alla guerra rispetto alla riconciliazione: “Erdogan non vede alcuna questione curda internamente, vede solo il terrorismo curdo esternamente“.

Le tensioni si sono aggravate con gli arresti di importanti figure curde, tra cui il sindaco di Akdeniz – Hoşyar Sarı Yıldız – nella provincia di Mersin, insieme ad altri quattro affiliati al partito curdo, che sono stati sostituiti da funzionari nominati dal governo. Allo stesso modo, il sindaco del quartiere Beşiktaş di Istanbul, Rıza Akpolat, membro del Partito Popolare Repubblicano (CHP), è stato arrestato insieme ad altri 39 dipendenti comunali.

Il co-leader dell’HDP Tuncer Bakırhan ha criticato l’intervento della Turchia in Siria, chiedendo: “Che affari ha la Turchia lì? Dall’inizio della guerra, nessuna minaccia è arrivata dalla Siria alla Turchia“. Ha chiesto una democrazia siriana inclusiva che rappresenti “curdi, alawiti, yazidi, cristiani e arabi sunniti laici“.

Tulay Hatimogullari dell’HDP ha ulteriormente condannato le azioni del governo, dicendo: “La pace non arriva con arresti e repressione della volontà del popolo, ma con una vera democrazia“. Nel frattempo, il leader dell’opposizione Özgür Özel ha etichettato gli arresti come un’altra “violazione della legge“.

* da Al-Akhbar

