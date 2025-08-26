Trump militarizza Washington. Prossimo target Chicago

Più di duemila soldati della Guardia Nazionale armati sono stati dispiegati a Washington per ordine del presidente americano Trump e sono autorizzati a usare le armi ma “solo come ultima risorsa” in caso di “minaccia imminente di morte o gravi lesioni”, secondo quanto riferiscono il News York Times e la Nbc,

La decisione, confermata da un portavoce, arriva dopo che Trump ha attivato la Guardia Nazionale all’inizio del mese per contrastare quelli che ha definito “livelli fuori controllo di criminalità” nella capitale statunitense, amministrata dalla sindaca del Partito Democratica Muriel Bowser.

Il presidente ha definito Washington un “buco infestato dal crimine” e ha posto la polizia locale sotto. controllo federale, suscitando forti polemiche e proteste. Trump si era poi detto pronto a mandare i militari a Washington “se necessario” per contrastare quella che ha definito “l’emergenza di pubblica sicurezza” nella capitale. Una affermazione che è in contrasto con il fatto che nel 2024 si è avuto il tasso di criminalità più basso degli ultimi 30 anni, secondo i dati del dipartimento di Giustizia

I dati dell’ufficio del procuratore distrettuale non mostrano alcun aumento significativo dei reati, e la sindaca Bowser ha replicato che “la città registra i tassi di criminalità più bassi degli ultimi trent’anni”. Intanto, i soldati della Guardia Nazionale sono sempre più visibili anche in aree turistiche non considerate particolarmente a rischio.

Secondo il Washington Post, Trump starebbe valutando misure simili per Chicago, anch’essa amministrata da un sindaco del Partito democratico, Brandon Johnson, che ha definito l’eventuale dispiegamento “illegittimo” e “non coordinato”, avvertendo che “schierare illegalmente la Guardia Nazionale rischia di esasperare le tensioni tra i residenti e le forze dell’ordine”. Johnson ha inoltre sottolineato che nella città gli omicidi, le rapine e le sparatori sono in diminuzione da tempo.

Secondo Politico anche News York diventerà presto un obiettivo della militarizzazione trumpiana delle metropoli amministrate dal partito democratico.

