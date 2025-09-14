Comprendere l’APEC: Verso un Mondo Multipolare

Questo è il terzo articolo di una serie che esplora l’APEC nell’attuale congiuntura politica. Se i precedenti articoli hanno affrontato “Cos’è l’APEC?” e “La creazione delle catene del valore globali“, questo articolo esplora i cambiamenti sismici nell’ordine unipolare verso uno multipolare.



Se la guerra dei dazi di Trump può essere interpretata come gli Stati Uniti che ostentano il loro potere economico, può anche essere vista come un tacito riconoscimento del cambiamento globale verso un mondo multipolare: la visione dell’egemonia statunitense non è più espansiva e globale, ma si sta restringendo in interessi consolidati e sfere di influenza più adatte ad affrontare un ordine multipolare.

Tuttavia, se Trump sta accelerando questo cambiamento, non è stato lui a avviarlo né è l’unico a contribuirvi.

Crepe nell’Ordine Globale USA



La crisi finanziaria del 2008 ha segnato un cruciale punto di svolta nell’ordine mondiale. Di fronte a una crisi finanziaria globale, i paesi del G7 guidati dagli Stati Uniti non sono stati in grado di trovare una soluzione adeguata. Per uscire dalla crisi è stato necessario reclutare gli sforzi, le risorse e la cooperazione delle economie emergenti del Sud del mondo, in particolare della Cina.

Pertanto, il momento ha richiesto un G2 composto da Stati Uniti e Cina e un G20, composto dal G7 e dalle locomotive del Sud del mondo. È stato il G20 con le sue spese per stimoli, il rifiuto delle barriere commerciali e le riforme finanziarie ad “aver salvato un sistema finanziario globale in caduta libera“.

Eppure, una volta salvata l’economia globale, il Nord del mondo è presto tornato al business as usual, ricentrando la governance globale sul G7. Ciononostante, il momento aveva rivelato che il Nord del mondo non dominava più l’economia globale, innescando una maggiore cooperazione Sud-Sud, con la Cina al suo centro.

Il Ritorno della Cina



Nonostante sia partita dal fondo delle catene del valore globali, la Cina, attraverso politiche strategiche, ha accumulato surplus commerciali ed è emersa come un centro di produzione alternativo. Dall’integrazione nelle catene del valore capitaliste globali dopo le riforme di mercato degli anni ’90, il PIL cinese è decuplicato. Oggi, la sua produzione manifatturiera ha soppiantato quella occidentale.



Mentre il Sud del mondo assisteva all’incapacità del Nord di guidare l’economia globale nel 2008, sono emerse varie iniziative di cooperazione Sud-Sud. I BRICS, composti da Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, nati nel 2009, sono diventati BRICS+ nel 2023 per includere Iran, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Etiopia e altri.

Questo allargamento ha aumentato il suo peso economico globale, in particolare nei mercati energetici, e ha amplificato il suo ruolo di contrappeso alle istituzioni guidate dall’Occidente. Le coalizioni del Sud del mondo continuano a ritagliarsi sistemi paralleli di governance economica e finanziaria che sia proteggono dalla competizione sia competono con le strutture di lunga data guidate dagli USA.

L’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO), un gruppo politico, economico e di sicurezza eurasiatico guidato da Cina e Russia, aveva iniziato a discutere modi per espandere la cooperazione in materia di commercio, investimenti e sviluppo economico nel 2001. Dopo la guerra Russia-Ucraina, la SCO si è rafforzata, con i membri che hanno “raddoppiato gli sforzi nella relazione economica con la Russia“.

Inoltre, con la Russia che vende il suo petroliere senza denominarlo in dollari e i paesi asiatici che comprano meno debito USA, le fondamenta della “globalizzazione stanno cambiando“.

L’Ultimo Pilastro: Il Potere Militare USA



Il compianto Immanuel Wallerstein teorizzò che l’egemonia si perda in tre fasi: produttiva, finanziaria e militare. In primo luogo, lo svuotamento della produzione statunitense è ben illustrato dal destino di Detroit, nel Michigan. La città che un tempo aveva preannunciato l’era della produzione di massa con le sue linee di produzione Ford Model T è oggi un esempio spettrale della deindustrializzazione americana.

Gli USA iniziarono a perdere la loro potenza manifatturiera dal 1979, mentre la “Riforma e Apertura” della Cina, iniziata più o meno nello stesso periodo, ha catapultato in avanti la sua economia. L’angoscia americana che esisteva contro l’Unione Sovietica durante la Guerra Fredda è stata ora reindirizzata verso la Cina.

L’egemonia finanziaria USA, a lungo ancorata al ruolo del dollaro come valuta di riserva globale e al suo dominio su FMI, Banca Mondiale e WTO, è sempre più sotto pressione. Iniziative come l’esplorazione di sistemi di pagamento alternativi da parte dei BRICS+ e il finanziamento infrastrutturale della Banca Asiatica per gli Investimenti nelle Infrastrutture (AIIB) rappresentano passi concreti per ridurre la dipendenza dalle istituzioni controllate dagli USA.

L’espansione dei BRICS+ ad Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti sfida il dominio del dollaro, specialmente nei mercati petroliferi: gli acquisti di petrolio denominati in Renminbi cinese stanno erodendo il dominio del petrodollaro. Sebbene gli USA dominino ancora la finanza, collettivamente, queste mosse segnalano un graduale spostamento verso un ordine finanziario più plurale.

Nonostante l’erosione del suo dominio produttivo e finanziario, gli USA conservano ancora un potere militare schiacciante. Stime indipendenti collocano la sua spesa militare a oltre 1.500 miliardi di dollari all’anno. Avendo perso il dominio manifatturiero e finanziario, gli USA stanno ora combattendo una Nuova Guerra Fredda per mantenere il loro status e controllo.

Ciò che gli USA realizzano con un budget di 1.500 miliardi di dollari è una capacità senza pari di proiettare la forza militare a livello globale. Con gruppi da battaglia di portaerei, brigate di reazione rapida aviotrasportate e un’estesa presenza militare avanzata in tutto il mondo, gli USA possono schierare significative risorse di combattimento, inclusi aerei e truppe, nelle zone di crisi di tutto il mondo entro un giorno.

Accerchiamento e Alleanze



Gli USA usano aggressivamente il loro esercito come leva e per risolvere con la forza i propri problemi. Le sue tattiche spaziano dall’informazione (attraverso i media globali dominati dagli USA) alla guerra ibrida (attraverso le istituzioni globali dominate dagli USA) fino alle guerre per procura, riflesse al meglio nel travolgente sostegno USA all’Ucraina contro la Russia, e nelle dichiarazioni dell’ex presidente Joe Biden secondo cui Israele è “l’alleato più importante dell’America in Medio Oriente e contro l’Iran“.

La strategia USA in Asia spinge gli alleati (ad es. Corea del Sud, Giappone, Filippine) ad adottare politiche e posizioni che accerchiano e mettono sotto pressione la Cina. Un esempio notevole è lo schieramento dei sistemi missilistici THAAD in Corea del Sud nel 2017, che Washington ha inquadrato come protezione contro la Corea del Nord, ma le cui capacità radar si estendono in profondità in Cina. Accettare una tale richiesta ha giocato a favore di Washington mettendo Seul in confronto con Pechino.

L’economia della nuova Guerra Fredda dimostra ulteriormente la continuità di questo approccio di contenimento. Sebbene la rivalità USA-Cina sia spesso associata a Trump, Obama per primo avviò i dazi sulle merci cinesi e promosse il Partenariato Trans-Pacifico per escludere la Cina. Biden ha poi continuato questa traiettoria con il Quadro Economico Indo-Pacifico e il CHIPS Act, che ha sovvenzionato la produzione di semiconduttori e le catene di approvvigionamento con gli alleati per re-industrializzare gli USA negando nel contempo l’accesso alla Cina.

I dazi di Trump stanno semplicemente intensificando la guerra in corso contro la manifattura cinese.

Per il Sud del mondo, la lotta chiave risiede nel difendere la sovranità dalle interferenze occidentali. In Corea del Sud, ciò implica una maggiore sovranità negli sforzi di costruzione della pace con la Corea del Nord, che sono stati ripetutamente presi in ostaggio e sabotati dagli Stati Uniti.

Questo più ampio confronto sottolinea l’importanza della solidarietà internazionale nel resistere al dominio e nell’affermare il diritto di tracciare percorsi indipendenti verso la pace di fronte a una nuova Guerra Fredda globalizzata.

* da GlobeTrotter

14 Settembre 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO