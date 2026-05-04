Omer Bartov: “Il sionismo ha portato al genocidio. Deve scomparire”

Nel maggio 2024, lo storico di origine israeliana Omer Bartov concluse che ciò a cui stava assistendo a Gaza corrispondeva alla definizione di Genocidio secondo la Convenzione delle Nazioni Unite del 1948. Non era una conclusione a cui avrebbe voluto giungere.

Aveva pubblicamente evitato di usare la parola, nonostante le critiche dei colleghi. Quando lo fece, suscitò scalpore non solo nel mondo accademico, ma anche nelle comunità ebraiche e in Israele. Bartov è nato a Ein HaHoresh, un kibbutz nell’Israele centrale, figlio dell’acclamato scrittore israeliano Hanoch Bartov. Ha combattuto nella guerra dello Yom Kippur e, dopo aver conseguito lauree all’Università di Tel Aviv e a Oxford, si è trasferito negli Stati Uniti nel 1989. Dal 2000 insegna all’Università Brown di Providence, nel Rhode Island, dove ricopre la cattedra di Studi sull’Olocausto e il Genocidio.

Oggi, Bartov è uno degli studiosi dell’Olocausto più citati al mondo. I suoi studi hanno sfatato il mito della “Wehrmacht pulita”, dimostrando che i soldati tedeschi di truppa hanno partecipato attivamente agli orrori dell’Olocausto; hanno cambiato la storiografia militare tedesca.

È autore di diversi libri sulla Seconda Guerra Mondiale e sul Genocidio perpetrato dai soldati tedeschi. Il suo libro del 2018 “Anatomia Di Un Genocidio: Vita e Morte Di Una Città Chiamata Buczacz” ha vinto il Premio Nazionale del Libro ebraico e il Premio Internazionale Yad Vashem per la ricerca sull’Olocausto.

Nel suo nuovo libro, “Israele: Cosa è Andato Storto”, nato da saggi scritti dopo il 7 ottobre, Bartov si interroga su come lui, e Israele, siano arrivati ​​a questo punto.

Haaretz lo ha intervistato nella sua casa di Cambridge, Massachusetts, alla vigilia della Giornata della Memoria israeliana, e un giorno prima dell’uscita del suo nuovo libro.

INTERVISTA:

Domanda: Il suo nuovo libro verrà tradotto in ebraico?

Omer Bartov: Il libro uscirà in otto lingue, persino in cinese. In Israele ho contattato molte persone che conosco, che mi hanno messo in contatto con case editrici, comprese quelle cosiddette di sinistra. Una mi ha scritto: ‘Non credo che questo sia il momento giusto‘. Altre hanno detto ‘sì, controlleremo, lo leggeremo‘, e poi sono sparite.

La stessa cosa è successa in Germania. Due editori di sinistra mi hanno risposto dicendo che il libro era interessante, ma che non erano d’accordo su tutto. Uno ha suggerito di pubblicarlo insieme a un altro libro che avrebbe “bilanciato il tutto“.

Questo potrebbe non sorprendere: lei è nato in Israele, ha prestato servizio nelle Forze di Difesa Israeliane e il libro è personale e caustico. Ci sono sempre più voci, soprattutto dopo la guerra di Gaza nella sinistra antisionista, che sostengono che il progetto sia marcio fin dall’inizio. È questa la sua conclusione?

Omer Bartov: Non sono antisionista. Sono cresciuto in una famiglia Sionista. Per me era ovvio che Israele fosse il mio posto. Non sono contrario all’esistenza dello Stato di Israele. Ma il Sionismo come ideologia non ha semplicemente esaurito il suo corso. È diventato qualcosa che non riconosco. È diventato l’ideologia dello Stato. E non è diventato solo militarista ed espansionista, ma anche Razzista, estremamente violento e, in definitiva, un’ideologia che danneggia profondamente sia l’individuo che la collettività. Un’ideologia del genere non ha posto.

È ironico e tragico che un movimento nato come tentativo di liberare gli ebrei dalla persecuzione, di dare loro un posto tutto loro, un processo di emancipazione, liberazione, aspirazione umanitaria, finisca il suo cammino in modo Razzista e violento.

Pensa che fosse inevitabile?

Omer Bartov: Non credo in quel tipo di storia in cui alla fine si dice ‘abbiamo sempre saputo che sarebbe andata a finire così‘. Forse alcuni profeti lo avevano predetto fin dall’inizio. Non credo fosse inevitabile.

Il capitolo più importante del libro, che non è apparso da nessun’altra parte, riguarda la mancanza di una costituzione in Israele. Non che nel 1948 le cose si siano mosse in una sola direzione. Ma è diventato sempre più probabile che, senza una costituzione che tuteli i diritti di tutti, il Sionismo, una volta diventato l’ideologia di uno Stato, avrebbe rinunciato all’opzione di diventare uno Stato normale per i suoi cittadini.

C’erano delle ragioni, come il pragmatismo di David Ben-Gurion nei confronti dei religiosi e degli arabi. Ma il risultato finale è stato che il Sionismo è diventato qualcos’altro.

Ci sono stati tentativi di reindirizzare il processo. Il più importante è arrivato all’inizio degli anni ’90 con gli accordi di Oslo. Quel tentativo fu bloccato, in modo molto aggressivo, con l’incoraggiamento di Benjamin Netanyahu, con l’assassinio di Rabin. Non si parla abbastanza del fatto che il sangue di Yitzhak Rabin è sulle mani di Netanyahu. Netanyahu è stato il principale beneficiario di uno degli omicidi politici di maggior successo del ventesimo secolo.

Dove si colloca ora il sionismo?

Omer Bartov: Israele non può esistere come Stato normale sotto l’ideologia del Sionismo. Il Sionismo deve scomparire. Lo Stato rimarrà. Non andrà da nessuna parte. La questione è che tipo di Stato sarà. Deve cambiare radicalmente. Sotto l’ideologia Sionista, non può.

Se non la abbandona e non diventa qualcos’altro, sarà uno Stato di Apartheid a tutti gli effetti, una democrazia illiberale nella migliore delle ipotesi, molto violenta, che alla fine perderà gran parte della sua élite più istruita. La maggior parte della popolazione rimarrà; le popolazioni restano sempre.

Diventerà uno Stato reietto, isolato. Perderà il sostegno dei suoi alleati più importanti, l’Europa, gli Stati Uniti, e delle comunità ebraiche di tutto il mondo, che lo vedono sempre più come una minaccia piuttosto che come un protettore.

Sembra anche che la parola “Sionismo” abbia perso il suo significato. Nel 2015, Isaac Herzog, candidato come erede di Rabin, definì il suo partito “il campo Sionista”. Itamar Ben-Gvir si definisce Sionista, così come gli ebrei americani e altri come Joe Biden. Non è forse l’ideologia che stai descrivendo già morta, assorbita dall’apparato statale?

Omer Bartov: Il Sionismo è nato molto prima dell’Olocausto. Ma l’Olocausto è stato retrospettivamente considerato la più forte giustificazione per il Sionismo e per la creazione dello Stato di Israele. L’argomentazione era: se ci fosse stato uno Stato, più ebrei si sarebbero salvati. Probabilmente è vero.

L’Olocausto, gradualmente, dal processo Eichmann in poi e soprattutto dalla fine degli anni ’70 agli anni ’80, è diventato il collante che tiene unita la società israeliana. Un evento storico si è trasformato in una minaccia imminente: non qualcosa accaduto in passato, ma qualcosa di sempre sulla soglia. Ci sarà un altro Olocausto se non affrontiamo ogni minaccia con tutta la nostra forza e non la estirpiamo alla radice.

Dopo il 7 ottobre, queste due cose si sono fuse. L’attacco di Hamas è stato inquadrato come un atto simile all’Olocausto: Hamas sono nazisti. Criticare le azioni di Israele è antisemitismo.

Guardiamo la questione da un’altra prospettiva: se il Sionismo ha potuto portare al Genocidio a Gaza, non può più essere considerato un’ideologia valida. Altre ideologie nella storia che hanno giustificato il Genocidio non hanno più ragione di esistere. E se Israele si è sempre definito la risposta all’Olocausto e ha usato l’Olocausto per giustificare ogni cosa, non è possibile che la risposta all’Olocausto sia un altro Genocidio.

Questi due pilastri hanno perso la loro giustificazione morale. Quando parliamo di Israele che sta diventando uno Stato reietto, non è il risultato dell’antisemitismo. È il risultato delle azioni di Israele. Queste azioni hanno fatto crollare le argomentazioni esistenziali su cui Israele si fondava.

La controargomentazione è: guardate cosa ha fatto Hamas il 7 ottobre. Gli autobus esplosi durante le Intifada. I loro stessi dirigenti dicono che ripeteranno il 7 ottobre ancora e ancora.

Quello che Hamas ha fatto il 7 ottobre è stato un Crimine di Guerra. Potrebbe facilmente essere definito un Crimine Contro l’Umanità. Avrei preferito vedere i capi di Hamas catturati e processati insieme ad alcuni dirigenti israeliani. Quello sì che sarebbe stato un processo degno di essere seguito. Invece, Israele ha fatto quello che Israele fa di solito e li ha uccisi.

Ma c’è un altro problema. Quando il Segretario Generale delle Nazioni Unite Guterres ha affermato che l’attacco di Hamas non è avvenuto nel vuoto, è stato immediatamente definito antisemita. Ma il contesto è importante. La Resistenza all’Occupazione, all’assedio, al tentativo di controllare un popolo che cerca di esprimere l’autodeterminazione nazionale è legittima.

Le milizie sioniste pre-statali Haganah, Etzel e Lehi lo hanno fatto. La Resistenza francese. La Resistenza in Germania. I partigiani. La rivolta del ghetto di Varsavia. La Resistenza armata è assolutamente legittima, anche secondo il Diritto Internazionale.

In Israele non vogliono parlarne perché nessuno vuole parlare di cosa succederà ai palestinesi. Ogni volta che c’è Resistenza, la risposta è: Cos’è questo? Dobbiamo schiacciarlo.

Il diritto di resistere a un’occupazione non dà il diritto di commettere massacri. Così come il diritto all’autodifesa, che Israele rivendica sempre, non dà il diritto di commettere massacri.

“Resistenza all’Occupazione, d’accordo.” Ma era questo l’obiettivo di Hamas?

Omer Bartov: I capi di Hamas sono morti, ma hanno raggiunto il loro scopo. Israele ha distrutto Gaza, ma non ha eliminato Hamas. L’obiettivo della dirigenza di Hamas era quello di rompere l’assedio uscendo dalla sfera in cui Netanyahu ‘gestiva’ il conflitto e a nessuno importava: né agli Stati arabi, né alla comunità internazionale, né alle campagne elettorali israeliane.

Hamas ha trasformato il conflitto in una questione regionale. Israele ora combatte in Libano, Siria, Iran, Yemen, Gaza, Cisgiordania. Dal punto di vista dell’ala estremista di Hamas, che in realtà è piuttosto simile al pensiero di Bezalel Smotrich e Ben-Gvir, hanno raggiunto il loro obiettivo. Sapevano che il prezzo sarebbe stato altissimo. Ma per gli attori messianici, il prezzo è accettabile.

AFFRONTANDO IL TEMA DEL GENOCIDIO

Dopo il 7 ottobre, Bartov scrisse due articoli di opinione per il New York Times a distanza di oltre un anno l’uno dall’altro.

Nel novembre 2023 scrisse che ciò che stava accadendo a Gaza non era ancora un Genocidio, sebbene la situazione stesse precipitando. L’articolo suscitò critiche da parte di colleghi, come l’esperto israeliano-americano dell’Olocausto Raz Segal, il quale riteneva che un Genocidio fosse già in atto. Altri definirono l’affermazione di Bartov secondo cui Israele si stava avviando verso il Genocidio “incendiaria e pericolosa“.

Nel luglio 2025, dichiarò pubblicamente una nuova posizione: “Sono uno studioso del Genocidio. Lo riconosco quando lo vedo“.

Il Genocidio viene compreso dal pubblico a diversi livelli. C’è un livello storico, un concetto giuridico e un concetto morale. Come si possono conciliare questi aspetti?

Omer Bartov: Comincio dal livello giuridico non perché io sia un avvocato, non lo sono, ma perché la Convenzione del 1948 sulla prevenzione e la repressione del Crimine di Genocidio è l’unica definizione valida secondo il Diritto Internazionale. Non esiste una convenzione analoga sui Crimini Contro l’Umanità. La Convenzione sul Genocidio è firmata dalla maggior parte dei Paesi, tra cui Israele, Germania, Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti. È l’unica definizione che conta di fronte alla Corte Internazionale di Giustizia.

È nata dalla risposta della comunità internazionale alla catastrofe della Seconda Guerra Mondiale, non solo degli ebrei. Ricordiamo che circa 26 milioni di cittadini sovietici morirono in quella guerra.

Ho insegnato Genocidio comparato per 25 anni. Ho iniziato il corso nel 1904, prima ancora che esistesse la parola Genocidio; Raphael Lemkin, l’avvocato ebreo polacco che coniò il termine dopo la Seconda Guerra Mondiale, aveva circa 4 anni. Retrospettivamente, ciò che i tedeschi fecero nell’Africa Sud-Occidentale, l’attuale Namibia, è considerato il primo Genocidio del ventesimo secolo. Rifletto sull’argomento su tutti e tre questi livelli.

Ci spieghi il suo processo di pensiero

Omer Bartov: Nel novembre 2023 il Times ha dato al mio primo articolo un titolo che suggeriva che stessi dicendo che non si trattava di Genocidio. Non è quello che ho scritto. Ho scritto che c’erano già Crimini di Guerra, probabilmente Crimini Contro l’Umanità, e che se non si fosse fermato si sarebbe trasformato in Genocidio.

Speravo che l’amministrazione Biden avrebbe fatto qualcosa. Biden e l’allora Segretario di Stato Antony Blinken non hanno fatto nulla. Avrebbero potuto porre fine a tutto questo facilmente. Avrebbero potuto dire a Netanyahu: “Hai due settimane, chiudi tutto, altrimenti te ne andrai“. Si sarebbe fermato nel giro di poche ore.

Nel maggio del 2024 è diventato chiaro: la condotta sul campo era la distruzione sistematica di Gaza, la cui logica era la Pulizia Etnica. Ma la Pulizia Etnica non poteva avvenire, a differenza del 1948, perché non c’era nessun posto dove fuggire.

Come in molti casi precedenti, incluso l’Olocausto, quando un tentativo di allontanare un gruppo etnico da un territorio sotto il proprio controllo fallisce perché non possono andarsene, la soluzione diventa ucciderli. Questo è Genocidio.

Si dice che Hamas usi scudi umani, ed è questo che causa le vittime civili.

Il Genocidio non ha giustificazioni. Non si può dire: ‘Sì, ho commesso un Genocidio, ma non avevo scelta perché si nascondevano‘. Non è un argomento legale, né morale, né politico. Anche se ci fossero dieci volte più combattenti di Hamas nascosti sotto ogni ospedale, ciò non giustificherebbe il Genocidio.

Hamas è un movimento estremista. Ha usato metodi brutali non solo contro Israele, ma anche contro la popolazione di Gaza. Sì, hanno costruito una città sotterranea. La vera domanda è: come si combatte una cosa del genere? Si fa quello che hanno fatto i russi a Grozny, radendo al suolo tutto? Questo è ciò che ha fatto l’IDF, il che è in realtà contrario alla sua stessa filosofia.

E i combattimenti a Gaza saranno ricordati come un fiasco, insieme al fiasco del 7 ottobre. Dal punto di vista militare, la campagna di Gaza è stata un fallimento. Sono entrati da Nord e hanno spinto la gente verso Sud, sperando che l’Egitto li lasciasse andare, sperando che l’Eritrea, l’Indonesia o il Somaliland li accogliessero. È stata una follia. Ciò che ha prodotto è stata una distruzione sistematica.

Ma la controargomentazione è che l’obiettivo dichiarato non era una guerra contro i palestinesi, bensì contro Hamas, che avrebbe potuto arrendersi, restituire gli ostaggi e disarmarsi.

All’inizio di questa guerra, c’erano due tipi di dichiarazioni. Una sembrava razionale: distruggere Hamas, liberare gli ostaggi. L’altra era Genocida: niente acqua, niente cibo, niente elettricità, sono animali umani, Amalek. Il secondo tipo era un incitamento al Genocidio.

Anche il tipo razionale conteneva una contraddizione: per negoziare con Hamas è necessario che sia intatto.

In ogni caso, entro maggio 2024, era chiaro che l’obiettivo non era distruggere Hamas e liberare gli ostaggi. L’obiettivo era rendere sistematicamente Gaza invivibile. La distruzione di ospedali, scuole, università, impianti di desalinizzazione dell’acqua, infrastrutture energetiche, interi quartieri residenziali: questo era un tentativo di garantire che i palestinesi di Gaza non potessero più esistere come gruppo.

Persone come Ben-Gvir e Smotrich, e ben presto anche Netanyahu, hanno visto in questo un’opportunità. Se il conflitto non poteva essere gestito, poteva essere risolto. Persino Bogie Ya’alon ex Capo di Stato Maggiore delle Forze di Difesa Israeliane e Ministro della Difesa di Netanyahu lo ha affermato, e non fa parte del mio schieramento politico.

C’era chi lo diceva fin dall’inizio. Raz Segal ha pubblicato: “Un Caso da Manuale di Genocidio” su Jewish Currents il 13 ottobre 2023. Cosa ne pensa?

Omer Bartov: Conosco Raz da anni, ma pensavo fosse troppo presto. Ora mi chiedono: perché ci hai messo fino a luglio 2025?

La parola ‘Genocidio’ viene usata come ‘fascismo’: qualcuno che non ti piace è un fascista, un Paese che fa cose che disapprovi sta commettendo un Genocidio. Israele ha fatto molte cose che meritavano dure critiche, ma che non erano Genocidio.

Quindici anni fa ho discusso con il sociologo britannico Martin Shaw sulla questione se la Nakba fosse un Genocidio. Io dissi di no, che si trattava di Pulizia Etnica. Lo penso ancora, perché Gaza avrebbe potuto essere una ripetizione della Nakba se i confini fossero stati aperti. Non lo erano. Volevo essere cauto.

Ecco perché insisto sulla definizione specifica della Convenzione delle Nazioni Unite. Raz aveva ragione nel senso che si trattò di un Genocidio, e già all’epoca in cui scrisse c’erano incitamenti al Genocidio. Pensavo che fosse in anticipo sui tempi.

QUANDO UNA SOCIETÀ CAMBIA

Quando ha avuto la prima percezione che Israele si stesse dirigendo verso una situazione da cui non sarebbe più potuto tornare indietro?

Omer Bartov: Ho iniziato a riflettere su questo aspetto in termini politici durante la Prima Intifada. Avevo conseguito il dottorato nel 1983, pubblicato un libro sull’esercito tedesco nel 1985, e nel dicembre del 1987 iniziò l’Intifada. Ero un ufficiale riservista e Rabin ci diceva di spezzare loro braccia e gambe.

Ho scritto un biglietto a Rabin, dicendogli che avevo notato comportamenti nelle Forze di Difesa Israeliane (IDF) che avevo riconosciuto dalle mie ricerche sulla Wehrmacht (le forze armate della Germania Nazista). Con mia sorpresa, mi rispose. Era arrabbiato perché paragonavo i soldati delle IDF ai soldati tedeschi.

Più o meno nello stesso periodo, il mio professore, Yehuda Elkana, pubblicò un articolo intitolato “Elogio dell’oblio” su Haaretz nel 1988.

Elkana, sopravvissuto all’Olocausto, sosteneva che il modo in cui ai giovani israeliani veniva insegnato a ricordare l’Olocausto, in modo ossessivo, senza che ne apprendessero realmente la storia, stava generando una dinamica di vendetta e violenza, visibile nella brutalità inflitta ai soldati israeliani. Naturalmente fu attaccato per averlo detto.

Da allora la situazione è peggiorata di molto. Ero a Gaza nel 1974-75. Già allora era un posto terribile: 350.000 persone, disperate e tristi. Oggi sono 2 milioni. L’esercito di allora e quello di oggi, la struttura di comando, sono completamente diversi. Gran parte delle unità combattenti sono ora composte da religiosi. Quando ero nell’IDF, esistevano persone del genere, ma non indossavano l’uniforme. Non imbracciavano armi ultramoderne. Non si filmavano.

I resoconti che ho letto da Gaza descrivono quelle che di fatto sono milizie interne all’esercito: unità che operano sotto l’influenza del comandante locale, il quale impartisce loro ordini quotidiani di stampo messianico. Pregano prima della battaglia, e le preghiere non sono particolarmente umane: “Distruggete Amalek“.

Non si tratta solo di un cambiamento ai vertici. È un cambiamento che parte dal basso. C’è stata una significativa radicalizzazione religiosa della società israeliana. Lo stesso schema si è insinuato nello Shin Bet, e certamente nella polizia.

Sembra esserci una dimensione religiosa che non esisteva in altre società.

Nazismo e fascismo avevano un rapporto complesso con la religione istituzionale. Volevano il monopolio dell’autorità, non volevano condividerlo con il Papa o le chiese protestanti. Ma si trasformarono esse stesse in religioni politiche, con un Duce o un Führer al vertice, inviato dalla provvidenza, come amava dire Hitler.

In Israele, accadde qualcosa di parallelo: una radicale trasformazione dell’ebraismo stesso in una religione politica, intrecciata con una certa interpretazione del Sionismo. Non la versione di Ben-Gurion, ma un’ideologia messianica ebraica le cui radici risalgono a Rav Abraham Isaac Kook.

Non mi piace definire fascismo ciò che sta accadendo in Israele. È qualcosa di diverso, così come ciò che è accaduto in Ungheria, Polonia, Turchia o Russia non è esattamente fascismo. In Israele, la versione specifica ha di fatto prodotto una legittimazione divina o rabbinica per il Genocidio.

Questo sta creando una profonda e crescente frattura con l’ebraismo mondiale, soprattutto con quello americano, che non può accettarlo. Non si può essere una minoranza ebraica liberale negli Stati Uniti ed essere allo stesso tempo d’accordo con ciò che Israele sta facendo.

Questa guerra ideologica non si combatte solo a Gaza o all’interno di Israele, ma anche qui, nei plessi universitari americani, in politica, dove le definizioni stesse stanno cambiando. Lei scrive in particolare della definizione di antisemitismo dell’Associazione Internazionale per la Memoria dell’Olocausto. Come vede l’evoluzione del concetto di antisemitismo?

Omer Bartov: Ci sono due processi che corrono in direzioni opposte. Il primo è iniziato ben prima del 7 ottobre, ma ha subito un’accelerazione in seguito: il tentativo da parte di Israele, e dei suoi sostenitori in tutto il mondo, di identificare qualsiasi critica a Israele con l’antisemitismo. Questo è ciò che fa la definizione dell’Associazione Internazionale per la Memoria dell’Olocausto.

È più un elenco di esempi che una definizione, e serve agli interessi della destra israeliana. Dopo il 7 ottobre è stata ampiamente utilizzata per etichettare le proteste contro la guerra come antisemite. Certo, alcune espressioni antisemite sono comparse durante quelle proteste, ma non era questa la motivazione della maggior parte di coloro che le guidavano. E parte dell’interpretazione era pura assurdità, come ad esempio l’idea che “dal fiume al mare” sia un appello palestinese a distruggere gli ebrei. “Dal fiume al mare” è in realtà uno slogan ebraico di origine. I revisionisti cantavano “La Giordania ha due rive, questa è nostra, anche l’altra“.

Tuttavia, l’effetto è stato reale: silenziamento nei plessi scolastici, intimidazione di studenti, docenti e personale amministrativo. La tendenza non è quella che Netanyahu afferma di volere. È il silenziamento delle voci critiche, non solo su Israele.

Il processo opposto è che questa strumentalizzazione diventi la migliore copertura possibile per un antisemitismo reale. L’antisemitismo ideologico è sempre stato di destra, non di sinistra. Esistono singoli antisemiti di sinistra, ma come politica, il Massacro di Massa degli ebrei, sia da parte dei Nazisti che, prima, in Ucraina, è stato perpetrato da forze conservatrici, razziste e nazionaliste.

Aggiungiamo poi la destra MAGA (Fare l’America di Nuovo Grande) e i suoi cugini europei, la destra populista e rivoluzionaria di Tucker Carlson e Nick Fuentes, che sostiene che Israele e i rappresentanti ebrei nel mondo della finanza e dell’élite accademica siano alla radice di tutti i mali delle loro società. Questo è antisemitismo classico. E Israele, affermando di essere il rappresentante più autentico dell’ebraismo mondiale, si sta offrendo il miglior pretesto per questa rinascita.

Questo potrebbe avere enormi ripercussioni politiche a lungo termine. Trump non ha vere opinioni; è un bigotto nella sua essenza. Ma chiunque gli succederà all’interno del suo movimento potrebbe essere genuinamente anti-israeliano, come Carlson o il vicepresidente JD Vance. Potrebbero recidere lo stretto legame tra Israele e gli Stati Uniti. A quel punto, i limiti del potere di Israele tornerebbero dove dovrebbero essere: Gerusalemme, non Washington.

* da Haaretz – traduzione: La Zona Grigia – https://archive.md/ctJxd

4 Maggio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO