Il mondo ritiene Israele uno stato canaglia. Sondaggio internazionale del Pew Research Center

Un nuovo sondaggio internazionale del Pew Research Center ha rilevato come Israele stia affrontando un’opinione pubblica negativa schiacciante in gran parte del mondo, con maggioranze nella maggior parte dei paesi intervistati che esprimono opinioni sfavorevoli sul paese e poca fiducia nel Primo Ministro Benjamin Netanyahu.

Il sondaggio, condotto tra febbraio e maggio 2026 in 36 paesi, dipinge uno dei quadri più cupi finora della posizione internazionale di Israele mentre la sua guerra genocida su Gaza continua a rimodellare le percezioni globali.

La maggior parte dei sondaggi è avvenuta dopo che Stati Uniti e Israele hanno lanciato una campagna militare contro l’Iran il 28 febbraio.

Secondo Pew, una media del 67 percento degli intervistati in tutti i paesi intervistati ha espresso un’opinione sfavorevole su Israele, mentre solo il 25 percento ha riportato opinioni favorevoli.

Le percezioni negative risultano particolarmente marcate in tutto il mondo musulmano, inclusi Bangladesh, Indonesia, Malesia, Pakistan e Turchia.

Tuttavia, il sondaggio ha riscontrato anche un’ampia opposizione in Europa, evidenziando l’estensione in cui la critica a Israele si sia estesa oltre le regioni tradizionalmente simpatizzanti.

Uno dei risultati più sorprendenti del sondaggio è stato la profondità del sentiment negativo registrato in tutta Europa.

Pew ha rilevato che tutti i paesi europei intervistati hanno registrato valutazioni relativamente negative su Israele.

In Italia, Spagna e Paesi Bassi, circa la metà o più degli intervistati ha dichiarato di avere opinioni “molto sfavorevoli” sul paese.

I risultati suggeriscono che il malcontento pubblico verso le politiche israeliane non è più confinato a circoli di attivisti o particolari gruppi politici, ma si è profondamente radicato in ampi segmenti della società europea.

Pew ha inoltre riportato che le opinioni sfavorevoli su Israele sono aumentate dal 2025 in 13 dei 24 paesi in cui erano disponibili dati sulle tendenze.

In Argentina, ad esempio, le visualizzazioni negative sono passate dal 46 percento lo scorso anno a una maggioranza del 55 percento oggi.

Aumenti significativi sono stati registrati anche in Australia, Italia, Nigeria, Polonia e Regno Unito.

La tendenza non indica solo critiche persistenti a Israele, ma anche un continuo deterioramento dell’immagine globale del paese.

L’indagine ha rilevato significative divisioni generazionali, in particolare in Nord America ed Europa.

I giovani adulti hanno costantemente espresso opinioni più negative su Israele rispetto alle generazioni più anziane.

In Ungheria, ad esempio, il 72 percento degli intervistati tra i 18 e i 34 anni aveva opinioni sfavorevoli su Israele, rispetto al 45 percento di coloro di 50 anni e oltre. Modelli simili emersero in numerosi paesi occidentali.

Anche l’ideologia politica ha avuto un ruolo importante.

Paese dopo paese, gli intervistati che si identificavano con la sinistra politica erano significativamente più propensi rispetto a quelli di destra ad avere opinioni sfavorevoli su Israele.

La divisione ideologica era particolarmente marcata negli Stati Uniti, dove l’83 percento dei liberal ha riportato opinioni sfavorevoli su Israele rispetto al 37 percento dei conservatori.

Sono stati registrati grandi vuoti anche in Australia, Grecia, Spagna, Canada, Svezia, Francia, Italia, Germania e Paesi Bassi.

Il sondaggio ha rilevato risultati altrettanto desolanti per Netanyahu.

La maggioranza nella maggior parte dei paesi intervistati ha dichiarato di avere poca o nessuna fiducia nella capacità del leader israeliano di gestire gli affari mondiali. In molti paesi, il rifiuto totale è stato particolarmente marcato.

Più della metà degli intervistati in paesi come Italia, Germania, Francia, Spagna, Svezia, Canada, Australia, Malesia, Pakistan e Turchia ha dichiarato di non avere alcuna fiducia in Netanyahu.

Pew ha inoltre rilevato che la fiducia in Netanyahu è ulteriormente diminuita dal 2025 in 13 paesi dove esistono dati comparabili.

In Italia, la quota di intervistati che non hanno espresso alcuna fiducia in Netanyahu è aumentata drasticamente dal 45 percento nel 2025 al 62 percento quest’anno. Calli simili sono stati registrati in Europa, Nord America, Asia e Africa.

I risultati del Pew arrivano in un contesto di crescenti prove di una trasformazione più ampia dell’opinione pubblica, anche all’interno del più importante alleato internazionale di Israele: gli Stati Uniti.

All’inizio di quest’anno, l’istituto Gallup ha riportato che gli americani non simpatizzano più con gli israeliani rispetto ai palestinesi, segnando la prima volta da quando l’organizzazione di sondaggi ha iniziato a porsi la domanda nel 2001 che Israele non gode più di un chiaro vantaggio.

Secondo Gallup, il 41 percento degli americani ora afferma di simpatizzare di più con i palestinesi, rispetto al 36 percento che simpatizza maggiormente con gli israeliani. Solo un anno prima, gli israeliani avevano un vantaggio di tredici punti.

Gallup ha inoltre trovato un record di sentimenti favorevoli verso la Palestina e un sostegno quasi record per l’istituzione di uno stato palestinese indipendente, in particolare tra i giovani americani, i democratici e gli indipendenti politici.

10 Giugno 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO