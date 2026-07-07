Israele e Usa. La fine della “relazione speciale”

È difficile da immaginare, ma sicuramente verrebbe accolto bene dal popolo americano. Ne hanno abbastanza di Israele.

Ci è voluto molto tempo, ma la “relazione speciale” tra Stati Uniti e Israele ha finalmente iniziato a volgere al termine.

Tutto ebbe inizio con Henry S. Truman negli anni ’40. Egli sostenne l’insediamento illimitato di sionisti in Palestina. Ignorò il parere dei politici esperti del Dipartimento di Stato e proclamò il riconoscimento di Israele da parte degli Stati Uniti nel 1948.

Questo avvenne in seguito alla manipolazione del voto sulla spartizione. Senza le intimidazioni esercitate dagli Stati Uniti sugli stati più vulnerabili un anno prima, la legge non sarebbe mai stata approvata.

All’inizio del 1948, gli Stati Uniti avevano fatto marcia indietro rispetto all’impegno di dividere la Palestina in due stati. La ragione era la rapida diffusione del sangue nel territorio ancora occupato dai britannici. La nuova politica prevedeva di porre la Palestina sotto tutela delle Nazioni Unite, almeno temporaneamente.

Questa era la politica ufficiale fino al maggio del 1948, quando Truman dichiarò unilateralmente il riconoscimento di Israele con una dichiarazione rilasciata dalla Casa Bianca. Anche se la notizia si diffuse nell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la delegazione statunitense non era ancora stata informata ufficialmente.

Qualcuno fu inviato all’ufficio del Segretario Generale per scoprire cosa stesse succedendo, e il nastro con l’annuncio del riconoscimento fu trovato accartocciato e gettato nel cestino della carta straccia.

Nella delegazione statunitense scoppiò la furia per questo tradimento. Una persona era talmente infuriata che dovette essere trattenuta a stento dalla sedia.

Il capo della delegazione, Warren Austin, uscì e tornò al suo hotel (il Waldorf Astoria), lasciando al suo vice il compito di farsi avanti e confermare la notizia.

Truman aveva sferrato un colpo a tradimento ai suoi stessi alti funzionari per compiacere i sionisti e ottenere il loro sostegno nelle imminenti elezioni, ma il suo avversario, Thomas Dewey, era altrettanto fermo nel suo sostegno a uno stato ebraico in Palestina e non ci sono prove che il “voto ebraico” abbia influenzato in alcun modo la risicata vittoria di Truman.

Succeduto a Truman nel 1953, Eisenhower si lamentò dei suoi problemi con i sionisti. Ogni volta che diceva o faceva qualcosa che non gradivano, la Casa Bianca veniva sommersa da lettere e telefonate di protesta.

Ingannato da Gran Bretagna, Francia e Israele nel 1956, costrinse i partner occidentali nell'”aggressione tripartita” contro l’Egitto a porre fine alla guerra poco più di una settimana dopo il suo inizio.

Sotto la pressione degli Stati Uniti, Israele si ritirò anche dal Sinai, distruggendo tutto ciò che incontrava sul suo cammino, ma si rifiutò di lasciare Gaza, che Ben-Gurion rivendicava come territorio israeliano.

Cedette solo quando Eisenhower minacciò di lasciare che una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che chiedeva la fine di ogni forma di assistenza politica, economica e militare a Israele, venisse approvata senza l’intervento degli Stati Uniti.

A quel punto gli israeliani avevano già massacrato centinaia di palestinesi a Gaza, tra cui 111 in un’unica occasione, nel campo profughi di Rafah.

John Kennedy vinse le elezioni presidenziali del 1960 con un forte sostegno da parte della comunità ebraica. Durante la presidenza Truman, i sionisti avevano già un loro uomo di fiducia all’interno della Casa Bianca, David Niles, e Kennedy dovette accettarne un altro, Meyer Feldman, autorizzato a monitorare tutto il traffico di comunicazioni tra la Casa Bianca e il Dipartimento di Stato relativo al Medio Oriente.

Kennedy lo considerava un “male necessario” e un debito politico da saldare.

Voleva che Dimona fosse aperta alle ispezioni esterne. Kennedy sapeva – come confidò a un amico – che gli israeliani erano “figli di puttana che mi mentono continuamente sulle loro capacità nucleari“.

Nel 1963, li costrinse ad accettare un’ispezione statunitense del reattore di Dimona. Questa ebbe luogo finalmente nel 1964, dopo l’assassinio di Kennedy. Nella narrazione di Seymour Hersh in “L’opzione Sansone” (1991), Dimona era stata trasformata per l’occasione in un villaggio Potëmkin nucleare, con una finta sala di controllo costantemente monitorata per far sembrare che funzionasse realmente solo per scopi pacifici.

Agli americani non fu permesso di avvicinarsi al nucleo nucleare “per motivi di sicurezza“. Il portavoce della lobby sionista, Abe Feinberg, un’altra spina nel fianco per Kennedy, oltre a Feldman, commentò che “faceva parte del mio lavoro avvertire (gli israeliani) che Kennedy insisteva su questa [l’ispezione] in modo che gli dessero un incarico fasullo“.

Nonostante l’inganno, Israele ha comunque ottenuto i missili Hawk che desiderava. Gli Stati Uniti avevano aumentato il livello degli aiuti economici a Israele, gli avevano fornito garanzie di sicurezza, avevano sostenuto le sue rivendicazioni di controllo delle risorse idriche, ma, secondo Robert Komer, un alto funzionario del Consiglio di Sicurezza Nazionale, “in cambio non abbiamo ottenuto nulla per i nostri sforzi… Il punteggio è 4-0“.

Il successore di Kennedy, Lyndon Johnson, si propose di dimostrare di essere il miglior amico di Israele, fornendogli tutto ciò che desiderava, inclusi carri armati e aerei da guerra statunitensi, senza che Israele dovesse dare nulla in cambio, nonostante la forte posizione negoziale della sua amministrazione.

Il compromesso avrebbe dovuto essere la ratifica da parte di Israele del Trattato di non proliferazione nucleare e l’apertura dell’impianto di Dimona a una reale ispezione esterna.

Gli israeliani continuavano a mentire sistematicamente sui loro obiettivi, ma l’intelligence era convinta che si stessero muovendo verso lo sviluppo di armi nucleari. Al tempo della guerra del 1967, ne avevano già una completamente assemblata o erano in grado di assemblarla rapidamente.

Come Truman prima di lui, Johnson ingannò i suoi stessi alti funzionari.

In un incontro privato alla Casa Bianca, disse all’ambasciatore israeliano, Yitzhak Rabin, che Israele avrebbe ottenuto le armi che desiderava senza dover firmare il Trattato di non proliferazione nucleare (TNP).

Forte di questa rassicurazione, Rabin si rifiutò di cedere nei “negoziati” con i funzionari del Dipartimento di Stato. Ancora nel maggio del 1967, a Johnson veniva detto che Israele produceva plutonio a sufficienza per costruire due armi nucleari, ma egli diede comunque a Israele ciò che chiedeva – carri armati e aerei da guerra – senza pretendere nulla in cambio.

Il 6 giugno scoppiò la guerra, per la quale Johnson aveva dato il via libera, e due giorni dopo l’attacco aereo e navale israeliano contro la USS Liberty, ufficialmente classificata come “nave da ricerca tecnica” ma più comunemente nota come “nave spia” in grado di monitorare i movimenti sul campo di battaglia.

L’attacco durò ore. La nave fu colpita a morte, ma riuscì comunque a rimanere a galla: 34 marinai persero la vita e 170 rimasero feriti.

Israele sapeva che la Liberty era una nave americana, e Johnson sapeva che era sotto attacco, ma impedì agli aerei da guerra statunitensi di intervenire in sua difesa, basandosi sulla menzogna che l’attacco fosse stato un “errore“.

Si descriveva come il miglior amico che Israele avesse mai avuto e lo dimostrò con la sua complicità nell’attacco alla Liberty. Voleva che la nave venisse affondata, senza superstiti che potessero raccontare l’accaduto.

Si è trattato di un tradimento della peggior specie, ai massimi livelli del governo. Non esiste alcun precedente nella storia degli Stati Uniti per un crimine simile.

Il normale iter processuale prevederebbe l’arresto, il processo e – secondo la legge statunitense per un reato così efferato – l’esecuzione, ma Johnson l’ha fatta franca.

Il secondo miglior amico di Israele era Richard Nixon. In privato, si riferiva agli ebrei come “ebrei”; in pubblico, era un amico di Israele persino migliore di Johnson.

Continuò a diffondere la menzogna su Dimona. In base alla politica condivisa con Israele di “opacità“, affermò che gli Stati Uniti non sapevano realmente se Israele possedesse armi nucleari o meno, quando in realtà sapevano benissimo che le aveva. Il flusso di armi verso Israele continuò senza sosta.

La “relazione speciale” continuò, pur con alcune oscillazioni. Carter e Clinton cercarono di coinvolgere Israele in un “processo di pace” che consentisse a Israele di consolidare il proprio controllo sulla Cisgiordania occupata, a costo dello smantellamento degli insediamenti nel Sinai.

Il successivo ritiro da Gaza non rappresentò mai un vero e proprio ritiro né la fine dell’occupazione, ma solo la sua continuazione a distanza, con regolari massacri commessi con il pretesto di “falciare l’erba“.

L’avversione per l’influenza di Israele sulla politica estera statunitense si è concretizzata nello scambio di battute tra Obama e il presidente francese Nicolas Sarkozy nel 2011.

Non si resero conto che il microfono tra di loro era ancora acceso quando parlarono della loro antipatia per Netanyahu.

Sarkozy: “Non lo sopporto. È un bugiardo.”

Obama: “Siete stanchi di lui. E io? Io devo avere a che fare con lui ogni giorno.“

In pubblico, la “relazione speciale” era ancora tale, ma cominciavano a manifestarsi delle crepe. Un amico speciale non ucciderebbe cittadini statunitensi (a parte l’equipaggio della Liberty assassinato, Rachel Corrie a Rafah nel 2003 e poi Furkan Dogan nell’attacco alla Mavi Marmara nel 2010), né ruberebbe plutonio e segreti, come fece l’agente del Mossad Jonathan Pollard.

Tutte cose che, in fondo, fanno i nemici.

Nel 2007, John Mearsheimer e Stephen Walt pubblicarono The Israeli Lobby, il primo studio critico completo sulle relazioni tra Stati Uniti e Israele. Il fatto stesso che potesse essere pubblicato, e per di più a New York da Farrar, Straus and Giroux, era già un segno dei tempi che cambiavano.

La conclusione fondamentale degli autori era che non dovesse esserci alcuna relazione speciale, che Israele dovesse essere trattato come qualsiasi altro paese. Moralmente e legalmente, tale relazione era dannosa per gli Stati Uniti.

Il messaggio fece breccia, nonostante gli attacchi calunniosi contro Walt e Mearsheimer da parte della lobby israeliana e dei suoi esponenti più estremisti.

Passiamo quindi a Trump. Se Johnson e Nixon si presentavano come i migliori amici di Israele, Trump si è prefissato l’obiettivo di dimostrare di esserlo lui stesso. Ha concesso a Israele tutto ciò che desiderava, compreso il trasferimento dell’ambasciata statunitense a Gerusalemme Est. Ha ritirato gli Stati Uniti dall’accordo sul nucleare iraniano del 2015, come richiesto da Israele. Ha tagliato i finanziamenti all’Autorità Palestinese e ha ritirato i fondi all’UNRWA.

Era pienamente complice del genocidio di Gaza, a prescindere dal numero di palestinesi massacrati. Il suo “piano di pace” è stato elaborato da immobiliaristi. Una replica di Miami sarebbe stata costruita sulle rovine della Palestina e del suo popolo.

Dopo aver perpetrato impunemente un genocidio a Gaza, Israele ha esteso la sua influenza in Cisgiordania e l’ha introdotta in Libano con i bombardamenti di massa di Beirut e gli attacchi con i cercapersone, che Netanyahu ha ricordato per scherzo regalando a Trump una replica dorata.

Deciso a eliminare in un colpo solo tutti i suoi nemici in Medio Oriente, Israele si è rivolto all’Iran e ha raggirato Trump inducendolo a scatenare due guerre.

Quando la prima è stata lanciata nel giugno 2025, il bombardamento degli ospedali e il massacro di decine di migliaia di civili a Gaza avevano suscitato sdegno in tutto il mondo. Nulla di più disumano si era visto nella storia moderna e persino negli Stati Uniti il ​​sostegno a Israele è crollato.

Non essendo riuscito a vincere la prima guerra contro l’Iran, Trump ne lanciò una seconda. Anche questa fallì. Alla ricerca di una via d’uscita, l’unico accordo che Trump riuscì a ottenere prevedeva la fine degli attacchi israeliani contro il Libano, ma Israele continuava a massacrare civili ogni giorno in Libano, a Gaza e in Cisgiordania. La firma dell'”accordo” andò comunque a buon fine, anche se Israele lo stava distruggendo sul campo.

La rabbia di Trump era palese e genuina. Voleva andarsene e Israele glielo impediva. È stato un gesto minimo, ma almeno ha detto che bombardare interi palazzi a Beirut per colpire una sola persona era stato “eccessivo“.

Vance ha ricordato a Israele che, se aveva il “diritto” di difendersi “a qualunque costo“, lo avevano anche gli altri. “Se fossi nel governo israeliano“, ha affermato, “probabilmente non attaccherei l’unico potente alleato che mi è rimasto al mondo (gli Stati Uniti)“.

Ormai tutti i segreti erano stati svelati. Uno di questi riguardava la violenza sessuale menzionata nel rapporto annuale delle Nazioni Unite sulla violenza sessuale legata ai conflitti, pubblicato nel maggio 2026. Il rapporto citava specificamente le “forze di difesa” israeliane, i servizi penitenziari e la famigerata polizia di frontiera.

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, aveva già etichettato queste entità come “credibilmente sospettate di aver commesso o di essere responsabili di modelli di stupro o altri atti di violenza sessuale“.

L’ambasciatore israeliano presso le Nazioni Unite ha urlato con rabbia incontrollata contro Vanessa Frazier, rappresentante speciale del Segretario generale per i bambini e i conflitti armati, quando quest’ultima ha sollevato la questione. I recenti stupri a bordo della flottiglia sono un altro tassello di questo stesso quadro.

Tutto il denaro depositato nei conti di investimento di Miriam Adelson non salverà Israele ora. Israele si sta comportando in modo oltraggioso, e forse ne è anche consapevole, ma la pura verità è che si è attirato tutto questo sulle spalle da solo.

Alla fine ha morso la mano britannica che lo nutriva e ora sta mordendo quella americana. Come sempre, è la vittima, non le sue vittime.

Moralmente, legalmente e agli occhi del mondo, non ha più nulla su cui contare, né la menzogna del piccolo stato assediato che ha funzionato per così tanto tempo, né tantomeno il sostegno pubblico negli Stati Uniti. Le simpatie americane ora sono con i palestinesi e questo non cambierà nonostante gli sforzi dei fautori americani del “prima Israele” per arginare l’avanzata.

Una volta liberati dai vincoli con Israele, gli Stati Uniti si renderanno conto che avrebbero potuto avere un buon rapporto con l’Iran fin dall’inizio.

Si renderanno anche conto che il problema non è mai stato l’Iran, ma Israele.

Gli Stati Uniti sono ora impegnati con l’Iran nello sforzo di porre fine alla guerra, ma attraverso omicidi e violenze in Libano, Israele sta facendo tutto il possibile per sabotare i negoziati.

Come Eisenhower nel 1957, Trump potrebbe staccare la spina a Israele bloccando gli aiuti e gettando la questione in pasto ai lupi del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Inutile dirlo, Trump non è Eisenhower. Non sta minacciando Israele, ma Hezbollah e l’Iran. “Se chiudete lo Stretto di Hormuz, non avrete più un Paese” è stato il messaggio che ha inviato all’Iran, mentre ai negoziatori in Svizzera è stato detto che “non riusciranno nemmeno a tornare nel vostro fottuto Paese“.

In seguito a questa minaccia di assassinio, i negoziatori abbandonarono le trattative, mentre, in risposta agli attacchi israeliani in Libano, il loro governo chiuse lo Stretto di Hormuz.

Ora la palla è di nuovo nel campo di Trump. Ha detto a Israele di ridurre l’intensità dei suoi attacchi, ma se continueranno, l’Iran prima o poi reagirà. È solo questione di tempo. Trump permetterà a Israele di trascinare gli Stati Uniti nel vortice di un’altra guerra su vasta scala con l’Iran, oppure gli dirà “questa volta ve la dovete cavare da soli“?

È difficile da immaginare, ma sicuramente verrebbe accolto bene dal popolo americano. Ne hanno abbastanza di Israele. L’ultimo sondaggio di Nate Silver mostra che il 56% è contrario alla guerra. L’ultimo sondaggio di CBS News mostra che il 78% degli americani vuole che la guerra finisca subito.

Trump è il loro presidente o quello di Israele? Qualunque cosa decida, il fallimento nel distruggere il governo iraniano è un evento epocale nella storia mondiale, ma altrettanto epocale è la fine della “relazione speciale”.

Al momento, forse è solo l’inizio della fine. Le radici impiegheranno tempo ad appassire e morire, nonostante le continue annaffiature con il denaro di Miriam Adelson, ma non ci sarà ripresa: non si potrà tornare indietro a com’era questa relazione contorta solo pochi anni fa.

* Jeremy Salt ha insegnato per molti anni all’Università di Melbourne, all’Università del Bosforo di Istanbul e all’Università Bilkent di Ankara, specializzandosi nella storia moderna del Medio Oriente. Tra le sue pubblicazioni recenti figurano il libro del 2008, The Unmaking of the Middle East. A History of Western Disorder in Arab Lands (University of California Press) e The Last Ottoman Wars. The Human Cost 1877-1923 (University of Utah Press, 2019). Ha contribuito con questo articolo a The Palestine Chronicle.

Articolo originale: https://www.palestinechronicle.com/israel-and-the-us-the-end-of-the-special-relationship/?utm_source=emailoctopus&utm_medium=email&utm_campaign=The%20Palestine%20Chronicle%20Newsletter%2C%20June%2023

7 Luglio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO