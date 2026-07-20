Primo accordo di cooperazione internazionale sull’AI. Senza l’Occidente

Ventinove paesi hanno firmato giovedì a Shanghai un accordo per la creazione dell’Organizzazione Mondiale per la Cooperazione sull’Intelligenza Artificiale (WAICO).

Secondo l’accordo, la WAICO sarà un’organizzazione internazionale intergovernativa indipendente con sede a Shanghai.

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, che è anche membro dell’Ufficio Politico del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, ha firmato l’accordo a nome del governo cinese.

Rappresentanti dei 29 paesi, tra cui Kazakistan, Laos, Pakistan, Russia e Indonesia, hanno firmato l’accordo, rendendo i loro paesi membri fondatori della WAICO. Il Segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, era tra i rappresentanti di paesi e organizzazioni internazionali presenti alla cerimonia della firma.

Secondo l’accordo, l’organizzazione sosterrà i principi della Carta delle Nazioni Unite, si impegnerà a favore di ampie consultazioni e contributi congiunti per un beneficio condiviso e aderirà a un approccio incentrato sulle persone.

L’obiettivo è promuovere la cooperazione internazionale e la governance globale sull’IA, garantendo che l’IA sia benefica, sicura ed equa, favorendo così il suo sviluppo sano e ordinato a beneficio di tutta l’umanità.

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La cinese Moonshot riduce il divario con i rivali statunitensi

Kimi K3, il più grande modello AI open-weight mai realizzato, è ora al primo posto per lo sviluppo web front-end

Alex Irwin-Hunt *

La startup cinese Moonshot ha rilasciato un nuovo modello linguistico di grandi dimensioni con prestazioni simili a quelle dei rivali statunitensi in diversi benchmark e con più parametri di qualsiasi altro sistema AI open-weight.

Kimi K3, lanciato dal laboratorio con sede a Pechino il 16 luglio, ha ridotto il divario con i laboratori statunitensi all’avanguardia come Anthropic e OpenAI nei test indipendenti sulla sua efficacia nel completare attività come la programmazione.

Moonshot ha dichiarato che Kimi K3 è il suo “modello di punta più capace fino ad oggi” con 2.800 miliardi di parametri, ed è stato progettato per il lavoro intellettuale, la programmazione e i compiti di ragionamento. I rivali cinesi DeepSeek V4 Pro e Longcat 2.0 in precedenza detenevano congiuntamente il primo posto con 1.600 miliardi di parametri, secondo la società di benchmarking Artificial Analysis.

I laboratori AI cinesi hanno concentrato i loro sforzi sui modelli open-weight, che sono gratuiti per gli sviluppatori da scaricare e modificare, con l’obiettivo di aumentarne l’adozione.

I loro rivali statunitensi hanno mantenuto chiusi e proprietari la maggior parte dei loro modelli con le prestazioni più elevate, mentre spendono miliardi di dollari per costruire e ottenere accesso alla capacità di calcolo nei data center.

I rilasci precedenti di Moonshot, tra cui Kimi K2 Thinking nel novembre 2025, hanno fatto notizia dopo aver ridotto il divario con OpenAI e Anthropic in diversi settori. I pesi completi del modello Kimi K3, che determinano come elabora le informazioni, saranno rilasciati il 27 luglio.

Arena AI, una società di benchmarking creata da ricercatori dell’UC Berkeley, ha rilevato che Kimi K3 è ora il miglior modello per i compiti di sviluppo web front-end con 1.679 punti, superando i modelli Anthropic Fable 5 (1.631) e OpenAI GPT 5.6 (1.618). Kimi K3 si classifica ancora al nono posto in tutti i compiti nei benchmark di Arena, dietro ai modelli di Anthropic, Meta e Google.

Reazioni del settore tecnologico

Kimi K3 ha suscitato scalpore negli ambienti tecnologici, mentre gli sviluppatori hanno iniziato a testarne le capacità e i costi rispetto ai modelli concorrenti. Il rilascio arriva un mese dopo che i modelli Fable e Mythos di Anthropic sono stati ritirati dal governo statunitense per motivi di sicurezza.

“Kimi K3 merita attenzione“, ha scritto Paul Cirstean, responsabile dell’innovazione presso Yonder, una società di consulenza IT con sede a Cluj-Napoca, in Romania. “Il divario tra modelli aperti e proprietari si sta riducendo“, ha aggiunto, sottolineando i minori costi di Kimi K3 per i token in input e output.

Alex Finn, CEO con sede a Palo Alto della startup AI Henry Intelligent Machines, ha scritto su X che “questo cambia fondamentalmente per sempre la corsa all’IA“, dato che Kimi K3 ottiene prestazioni migliori di ChatGPT 5.6 e Fable 5 in specifici benchmark.

“Se le persone possono iniziare a eseguire Fable 5 sulla loro scrivania, illimitato e gratuito, non pagheranno migliaia di dollari per abbonamenti“, ha aggiunto.

Le aziende negli Stati Uniti e in Europa utilizzano sempre più i modelli AI cinesi mentre cercano di ridurre i costi crescenti della tecnologia e diminuire la dipendenza da pochi laboratori statunitensi all’avanguardia.

OpenRouter, un’azienda che monitora l’utilizzo dei modelli linguistici di grandi dimensioni, mostra che l’uso di modelli cinesi come Tencent Hy3 (gratuito), Xiaomi Mimo-V2.5 e Z.ai GLM-5.2 è aumentato vertiginosamente nella settimana a partire dal 6 luglio.

I modelli AI cinesi stanno spingendo importanti investitori tecnologici a mettere in discussione la narrazione prevalente secondo cui sarebbero ancora indietro di otto-dodici mesi rispetto ai rivali statunitensi in termini di prestazioni.

Marc Andreessen, socio accomandatario del venture capital statunitense Andreessen Horowitz, ha scritto in un post su X il 27 giugno che GLM-5.2 sviluppato da Z.ai “è il primo modello AI cinese a eguagliare e spesso superare i modelli AI pubblici dei grandi laboratori americani senza compromessi“.

* da FdiIntelligence

20 Luglio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO