USB conferma a Salvini lo sciopero nazionale aeroportuale del 15 luglio

Proclamando il sesto sciopero, che sarà di 8 ore dalle 10 alle 18 di sabato 15 luglio, USB alza il livello della contrattazione per il rinnovo del CCNL degli handlers. Le motivazioni sono nelle problematiche generali mai risolte e per il referendum sul contratto handlers.

USB sostiene ed invita a sottoscrivere la raccolta firme negli aeroporti e nelle aziende per imporre la consultazione sull’eventuale accordo che emergesse dalla trattativa del contratto handlers, in modo da ridare la parola alle categorie che già si sono espresse con chiarezza e determinazione nelle precedenti giornate di lotta.

Si vuole evitare che la solitaria trattativa estiva, che le organizzazioni del settore svolgono lontano dai luoghi di lavoro, abbia il solito epilogo al ribasso.

Mercoledì 12 luglio nell’incontro convocato dal ministro Salvini per invitare a desistere dallo sciopero, è emerso che la trattativa avrà un’accelerazione da lunedì 21 luglio.

Ecco perché occorre spingere sulle richieste della piattaforma per alzare i salari di 300 € sui tabellari, per la riduzione dell’orario di lavoro a 32 ore settimanali, per ottenere 10 € di salario minimo, per avere le necessarie riforme nel settore, turnazioni accettabili, diritti e salute.

Nonostante la ripresa verticale del trasporto aereo con tariffe alle stelle che riempiono le casseforti di gestori aeroportuali e handlers, i lavoratori faticano ad ottenere persino gli adeguamenti al caro vita.

In generale assistiamo a migliaia di licenziamenti, mancati adeguamenti salariali, esasperazione per turni e dei carichi di lavoro massacranti. In questo settore, oramai laboratorio sperimentale di riduzione dei diritti, s’insegue il modello low cost.

È necessario un piano di emergenza di assunzioni per coprire il sottorganico strutturale che viene dall’abbandono dei posti di lavoro e dalla condizione della crescente ripresa delle attività post pandemia.

Lo sciopero è l’unica difesa di tanti dipendenti ora che si stanno per chiudere fasi importanti di confronto.

