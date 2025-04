Daspo a un dirigente sindacale Usb della logistica. Sindacato sotto attacco

Un dirigente sindacale dell’USB, Massimo Pedretti, è stato recentemente raggiunto da un Daspo fuori contesto, motivato dalle ripetute denunce, tutte subite per la sua attività a fianco dei diritti dei lavoratori.

Per chi fa sindacato seriamente, rischiare in prima persona è pane quotidiano, ma è inaccettabile che questa attività venga utilizzata per colpire i militanti sindacali anche nella vita privata, fuori dal mondo del lavoro.

Questo ennesimo atto di intimidazione ha l’obiettivo malcelato di colpire il sindacalismo conflittuale, rendendo lecito solo l’agire di quelle organizzazioni complici con i padroni e ormai lontane da una relazione leale con i lavoratori. C’è bisogno di smascherare questa operazione e difendere il diritto costituzionale all’organizzazione sindacale conflittuale e indipendente. Chi tocca uno tocca tutti

USB ha organizzato un dibattito pubblico, Mercoledì 16 aprile, presso il Centro Convegni Villa Palestro, Via Palestro 24, alle ore 16:00. L’iniziativa sarà trasmessa in diretta sui nostri canali.

Intervengono:

On. Franco Mari – Sinistra Italiana

On. Filiberto Zaratti – Alleanza Verdi Sinistra

Avv. Marco Lucentini

Massimo Pedretti – Esecutivo Nazionale USB Lavoro Privato

Giovanni Russo Spena – Giurista Democratico e attivista Osservatorio Repressione

Vincenzo Scalia – Docente Sociologia del Diritto e della Devianza Università di Firenze

Guido Lutrario – Esecutivo Confederale USB

Paolo Di Vetta – Movimento per il Diritto all’Abitare

13 Aprile 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO